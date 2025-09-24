„Ich durchschaue jeden!“: Start, Sendetermine und Übertragung - was ist zur Mentalisten-Show bekannt?

Der Fernsehsender ProSieben nimmt ein neues Show-Format ins Programm: „Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show“. Im Zentrum der Produktion steht Timon Krause, der in Deutschland als Mentalist bekannt geworden ist. Er tritt in der Sendung gemeinsam mit prominenten Gästen auf, die er in seine Experimente einbezieht. Ziel ist es, die Wirkungsweise mentaler Techniken für ein breites Publikum sichtbar zu machen.

Timon Krause nutzt dabei verschiedene Verfahren aus dem Bereich der psychologischen Einflussnahme. Er führt vor, wie Gedanken wirken können oder wie bestimmte Reaktionen durch gezielte Impulse ausgelöst werden. Die Show soll nicht nur Unterhaltung bieten, sondern zugleich Einblicke in Methoden geben, die auf Wahrnehmung und Verhalten einwirken. Mit dem neuen Format erweitert ProSieben sein Unterhaltungsangebot um eine Mischung aus Show, Experiment und Demonstration psychologischer Effekte.

Ab wann läuft „Ich durchschaue jeden!“ im TV und Stream? Wo wird die Show ausgestrahlt und gibt es eine Wiederholung? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle Infos, die bislang rund um Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung bekannt sind.

„Ich durchschaue jeden!“: Was ist zum Start bekannt?

Wann genau „Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show“ erstmals ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt. Allerdings ist bereits der Produktionszeitraum festgelegt: Vom 10. bis 15. September entstehen im Kölner Coloneum insgesamt vier Aufzeichnungen der Sendung. Für die Aufnahmetermine sind derzeit noch Tickets verfügbar. Damit haben Interessierte die Möglichkeit, die Show schon vor der TV-Ausstrahlung live im Studio mitzuerleben und Einblicke in die Entstehung einer Fernsehproduktion zu erhalten.

Sendetermine: Wann läuft „Ich durchschaue jeden!“?

Bislang hat ProSieben keine konkreten Ausstrahlungsdaten für „Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show“ bekannt gegeben. Da die Produktion an vier Tagen im Kölner Coloneum aufgezeichnet wird, liegt die Vermutung nahe, dass daraus auch vier Folgen entstehen könnten. Bestätigt wurde diesbezüglich allerdings noch nichts. Sobald der Sender nähere Details rund um Sendetermine und Folgenumgang veröffentlicht, werden wir Sie hier an dieser Stelle darüber informieren.

Übertragung: Wo läuft „Ich durchschaue jeden!“ im Free-TV und Stream?

Die Ausstrahlung von „Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show“ erfolgt über den Sender ProSieben. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Sendung damit regulär im Free-TV verfolgen. Zudem ist das Format auch digital zugänglich: Über die Streaming-Plattform Joyn, die zu ProSiebenSat.1 gehört, lässt sich die Show zeitgleich zur TV-Ausstrahlung online abrufen.

Schon im Vorfeld hat sich übrigens der ProSieben-Programmchef Hannes Hiller zu dem neuen Format geäußert: „Timon Krause hat Fähigkeiten, deren Faszination man sich als Zuschauer:in nicht entziehen kann. Häufig schaut man elektrisiert und ungläubig zu und stellt sich die Frage: ,Wie ist das möglich?‘. Und genau das verspricht auch unsere neue Show ,Ich durchschaue jeden!‘. Die Show ist ein Programm voller Nervenkitzel mit einer Prise Wahnsinn.“

„Ich durchschaue jeden!“: Gibt es eine Wiederholung?

Da bislang weder ein genauer Starttermin noch konkrete Sendetermine veröffentlicht wurden, gibt es derzeit auch keine Angaben zu möglichen Wiederholungen im Free-TV. Fest steht allerdings schon jetzt, dass die einzelnen Ausgaben von „Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show“ nach der Fernsehausstrahlung auf Joyn bereitstehen. Damit ist die Show unabhängig von festen Sendezeiten abrufbar und kann jederzeit online verfolgt werden.