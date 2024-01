"Ich will zum ESC 2024": Kandidaten, Coaches und Sendetermine

Bei "Ich will zum ESC 2024" kämpfen 15 Kandidaten für das letzte Ticket im deutschen Finale. Alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung lesen Sie hier.

Auf der großen Bühne beim Eurovison Song Contest, kurz ESC, zu stehen, ist der Traum von vielen jungen Sängerinnen und Sängern. Aus den hunderten Bewerbern wurden von der Redaktion 15 Talente ausgewählt, die in der Show "Ich will zum ESC 2024" um den begehrten Platz auf der Bühne kämpfen. Gecoacht werden die Künstler von Conchita Wurst und Rea Garvey. In der sechsteiligen Dokutainment-Serie gewinnt ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die beim ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" dabei sein darf. Die Entscheidung liegt in der letzten Folge beim Publikum. Alle Infos zu den Kandidaten, Coaches und Sendeterminen finden Sie hier.

"Ich will zum ESC" 2024: Sendetermine

Los ging es mit "Ich will zum ESC 2024" am Donnerstag, dem 25. Januar 2024. Ab diesem Tag sind die ersten drei Folgen in der ARD-Mediathek zu sehen. Am 30. Januar 2024 wird dann Folge 4 veröffentlicht. Folge 5 und 6 stehen dann in den folgenden Wochen online zur Verfügung:

Donnerstag, 25. Januar 2024, Folge 1-3, ARD -Mediathek

-Mediathek Dienstag, 30. Januar 2024, Folge 4, ARD -Mediathek

-Mediathek Donnerstag, 1. Februar 2024, Folge 5, ARD -Mediathek

Donnertag, 8. Februar 2024, Folge 6, ARD -Mediathek

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Übertragung von "Ich will zum ESC" 2024 im TV

Neben der Mediathek läuft die sechsteilige Dokutainment-Serie auch im Free-TV. Je nach Folge kann man "Ich will zum ESC 2024" im Ersten, im hr-fernsehen oder bei rbb verfolgen. Hier finden Sie einen Überblick über die Ausstrahlungstermine:

Samstag, 27. Januar: 23.05 Uhr, Folge 1 und 2, Das Erste

Montag, 29. Januar: 23.55 Uhr, Folge 1, hr-fernsehen

Dienstag, 30. Januar: 0.40 Uhr, Folge 2, hr-fernsehen

Samstag, 3. Februar: 23.55 Uhr, Folge 3, Das Erste

Sonntag, 4. Februar: ab 0.40 Uhr, Folgen 4 und 5, Das Erste

Dienstag, 6. Februar: ab 0.00 Uhr, Folgen 3-5, hr-fernsehen

Mittwoch, 14. Februar, auf Donnerstag, 15. Februar: ab 1.15 Uhr, Folgen 1 bis 6, rbb Fernsehen

Kandidaten bei "Ich will zum ESC" 2024

Insgesamt 15 Kandidaten und Kandidatinnen gibt es bei "Ich will zum ESC 2024". Sie alle möchten das letzte Ticket für den ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" ergattern. Wir stellen ihnen die Anwärter und Anwärterinnen vor:

Anne (27):

Anne verfolgt den ESC schon seit ihrer Kindheit. Durch ihre Musical Ausbildung bringt die junge Hamburgerin schon einiges an Bühnenerfahrung mit und kann neben Singen auch noch Tanzen. Mit "Don't Stop Me Now" von Queen will sie sowohl Coaches als auch Zuschauer von sich überzeugen.

Lesen Sie dazu auch

Apollson (22):

Apollson ist die Kunstperson von Bruno. Er will zur Musikpersönlichkeit werden, die nicht nur aus seiner Musik besteht. Auch seine Erfahrungen mit Depressionen und den Weg heraus sollen Elemente von Apollson sein. Er singt "Love On The Brain" von Rihanna.

Béranger (32):

Béranger kommt aus Berlin und ist Sänger, Songwriter und Pianist. Eigentlich kam Béranger für ein Management Studium nach Berlin und hat dann aber seine Liebe zur Musik entdeckt. Bei "Ich will zum ESC 2024" singt er seine Eigenkomposition "Wild Drift".

Bibiane (26):

Große Menschenmassen schüchtern Bibiane nicht ein. Sie ist es gewohnt vor vielen Leuten zu stehen und ist noch dazu als Social Media Managerin tätig. Langfristig will Bibiane von ihrer Musik leben können. Mit "Toxic" von Britney Spears möchte sie in der Audition die Coaches von sich überzeugen.

Celina (22):

Die Halbitalienerin ist im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern bei "Ich will zum ESC 2024" echter Newcomer. Sie hat bisher noch keine Bühnenerfahrung und lässt sich auf ein ganz neues Abenteuer ein. Mit "Physical" von Dua Lipa versucht sie sich gegen die anderen durchzusetzen.

Christos (20):

Christos kam vor zehn Jahren aus Griechenland nach Deutschland und macht momentan eine Ausbildung zum Erzieher. Auch neben seiner Ausbildung ist er ehrenamtlich im Jugendzentrum tätig. Der 20-Jährige will mit seinem eigenen Song "Be Yourself" überzeugen.

Esther (57):

Etwas mehr Erfahrung bringt da Esther mit. Als Berufssängerin steht sie seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne und dabei schon 44 Länder bereist. In den Auditions singt sie ihre eigene Version von "Slave To The Rhythm" von Grace Jones.

Florian (28):

Florian zog für sein Masterstudium im Bereich Musikmanagement an der Popakademie nach Mannheim. Aktuell macht er sein Praxissemester in Hamburg. Bisher sang der 28-Jährige nur in Coverbands und will jetzt mehr. Der erste Schritt könnte der ESC sein und dahin bringen soll ihn "What Was I Made For" von Billie Eilish.

Jamina (19):

Mit gerade einmal 19 Jahren will Jamina zum ESC nach Malmö. Schon immer möchte sie Schauspielerin und Sängerin werden und versucht es jetzt bei "Ich will zum ESC 2024". In den Auditions singt sie "Creep" von Radiohead.

Luca (23):

Aktuell tourt Luca mit "Die Schöne und das Biest - das Musical" durch Deutschland. Bühnenerfahrung hat der 23-Jährige also schon. Beim ESC geht es für Luca um Gefühle, weshalb er "When I Was Your Man" von Bruno Mars singen wird.

Lyn (38):

Musik, Videoschnitt oder kreatives Schreiben, das alles liegt Lyn im Blut. Sie hat bereits vier Alben auf den Markt gebracht. Der erste Schritt Richtung ESC ist für sie der Song "Calm After The Storm" von The Common Linnets.

Marie (23):

Marie ist unter anderem durch Tik-Tok bekannt. Die 23-Jährige zog nach München und konzentriert sich seither darauf, eigene Musik zu produzieren. In den Auditions singt sie "Irgendwas bleibt" von Silbermond.

Paul (26):

Paul hat trotz seines jungen Alters schon jede Menge Erfahrung. Seit 18 Jahren macht er Musik und ist seit acht Jahren als Musikproduzent unterwegs. Jetzt will er mit einem seiner eigenen Projekte "Out Of Time" die Coaches überzeugen.

Sophie (32):

Sophie kommt eigentlich aus Bayern, sie zog es allerdings schon vor vielen Jahren nach Berlin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten und freiberufliche Journalistin. Für Sophie ist der ESC vor allem eine politische Bühne und singt deshalb "Schön genug" von Lina Maly.

Sven (34):

Sven ist ein viel beschäftigter Mann. Als gelernter Kaufmann arbeitet er in der Stahlindustrie, während er noch mitten im Medizinstudium steckt. In seiner Freizeit engagiert er sich im Theater und ist Frontsänger einer Band. Jetzt will er auf auf die ESC Bühne und versucht mit "Beggin'" von Måneskin zu überzugen.

"Ich will zum ESC 2024": Coaches

Unterstützt werden die Kandidaten und Kandidatinnen von zwei Coaches. Conchita Wurst und Rea Garvey sind beide erfahrene Künstler und bringen jede Menge Erfahrung in der Musikbranche mit.

Conchita Wurst nahm bereits selbst am ESC teil und gewann ihn sogar im Jahr 2014 mit dem Song "Rise Like a Phoenix", allerdings nicht für Deutschland sondern für Österreich. Seitdem ist Conchita fester Bestandteil der Fernsehlandschaft. Rea Garvey ist Sänger und Gitarrist und bereits erfahrener Coach. Viele werden ihn aus seiner Zeit bei " The Voice of Germany" kennen. (lob)