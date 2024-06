"Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross am 23. Juni: Gäste, Programm und alle Infos

"Immer wieder sonntags" feierte am 23. Juni 2024 20-jähriges Jubiläum von Moderator Stefan Mross. Alle Infos zu Programm, Gästen und Übertragung gibt es hier.

Die Musiksendung "Immer wieder sonntags" eröffnete vergangene Woche am 16. Juni 2024 die neue Saison. Zuschauer der ersten Stunde erinnern sich vielleicht noch an die Anfänge der Show, die 1995 in der ARD Premiere feierte. Stefan Mross, der 2005 die Moderation übernommen hat, führt nun schon seit fast zwei Jahrzehnten durch das Programm. Der 48-jährige Mross, bekannt als Fernsehmoderator, Trompeter und Sänger, begrüßt die Zuschauer sowohl vor Ort als auch vor den Bildschirmen.

Die Sendung wird traditionell im Europa-Park in Rust produziert, der als Kulisse und Drehort dient. Das Programm umfasst Volksmusik, Comedy und weitere Showeinlagen mit musikalischen Beiträgen von verschiedenen bekannten Künstlern aus der deutschen Schlagerszene.

Wann wurde die aktuelle Folge von "Immer wieder sonntags" 2024 ausgestrahlt? Welche Gäste standen auf der Bühne und was erwartete die Fans? Hier finden Sie alle Informationen zur Episode gestern am 23. Juni 2024.

"Immer wieder sonntags" gestern: Gäste am 23. Juni 2024

In der Ankündigung zur neuesten Folge in der ARD wurden bereits im Vorhinein wieder einige prominente Gäste aus der deutschsprachigen Schlagerszene bestätigt. Natürlich war wie immer auch Stefan Mross dabei. Neben seiner Rolle als Gastgeber tritt Mross als Sänger und Trompeter auf und ist gemeinsam mit seiner Band immer wieder Teil des Bühnenprogramms - so auch in dieser Folge. Weitere Künstlerinnen und Künstler, die in der neuen Episode von "Immer wieder sonntags" auftraten, sind:

Bernhard Brink

Jonathan Zelter mit Band

Karsten Walter

Nockis

Oli P.

Olaf der Flipper & Pia Malo

Peggy March

Sigrid & Marina

Troglauer

Volxrock

Laut ARD können kurzfristige Änderungen im Programm jederzeit auftreten. Zudem sind Überraschungsgäste, die vorher nicht angekündigt wurden, immer möglich.

Jubiläum von "Immer wieder sonntags": Das Programm gestern am 23. Juni

Neben den Auftritten der geladenen Gäste waren in der neuen Folge von "Immer wieder sonntags" noch weitere Highlights geboten: Der Wettbewerb um den Titel des "Sommerhitparadenkönigs" ging in die nächste Runde und Stefan Mross feierte sein 20-jähriges Jubiläum als Moderator der Sendung. Dabei gab es Rückblicke auf die vergangenen Jahre und die Erfolgsgeschichte der Show. Langjährige Fans erlebten also eine besondere Folge. Im Wettbewerb um den "Sommerhitparadenkönig" treten dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten an, die in jeder Folge ihre Talente am "roten Mikrofon" präsentieren.

"Immer wieder sonntags" gestern live im TV und Stream in der ARD: Übertragung am 23.6.2024

"Immer wieder sonntags" mit Gastgeber Stefan Mross wurde am 23. Juni pünktlich um 10.03 Uhr live in der ARD ausgestrahlt und war damit kostenlos im TV zu sehen. Die Sendung dauerte etwa zwei Stunden und endete um ca. 12 Uhr. Parallel zur TV-Ausstrahlung war sie auch im Live-Stream der ARD verfügbar. Nach der Erstausstrahlung kann die Folge vom 23. Juni für 30 Tage kostenfrei in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Wenn Sie nach der Sendung noch mehr Schlager wollten, konnten Sie anschließend zum ZDF umschalten, wo am Sonntag eine neue Episode "ZDF-Fernsehgarten" gezeigt wurde. In der Folge am 23. Juni begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel unter anderem Right Said Fred und Mario Basler.

"Immer wieder sonntags" vom 23. Juni 2024 in der Wiederholung sehen

Für die Ausgabe vom 23. Juni 2024 steht bereits eine TV-Wiederholung fest:

Sonntag, 30. Juni 2024, hr-fernsehen, 20.15 bis 22.10 Uhr

Die zweite Folge von "Immer wieder sonntags" ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar.