Iris Klein bei "Promi Big Brother 2023": "Keine Party ohne Mutti!"

Iris Klein nimmt 2023 an "Promi Big Brother" teil, ihre Kampfansage lautet: "Keine Party ohne Mutti!". Alle wichtigen Infos zu der 56-Jährigen lesen Sie hier.

Iris Klein kennen die meisten wohl als Mutter von Daniela Katzenberger. In diesem Jahr ist sie jedoch ohne ihre Tochter im TV zu sehen. Seit dem 20. November 2023 läuft die neue Staffel von " Promi Big Brother". Laut offiziellen Sendeterminen von "Promi Big Brother 2023" gibt es 15 neue Folgen und das Finale wird am 4. Dezember 2023 übertragen. Unter den Kandidaten ist auch Iris Klein. Selbst für den TV-erfahrenen Promi ist eine 24-stündige Überwachung eine ungewohnte Situation: "Man ist rund um die Uhr zu sehen und muss auf jedes Wort achten", sagt sie vor der Show. Außerdem trifft Iris Klein bei "Promi Big Brother" nach der öffentlichen Trennung im Januar 2023 wieder auf ihren Ex-Mann Peter Klein. Alles, was Sie über die 56-Jährige wissen sollten, lesen Sie hier im Porträt.

Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023: Steckbrief mit Alter und Geburtsort

Als Mutter von Daniela Katzenberger steht Iris Klein schon lange im Rampenlicht und damit auch viele Details aus ihrem Leben. Mit ihrer Familie war sie Teil von vielen Reality-Formaten unter anderem auch "Promis privat". Ihre jahrelange Kameraerfahrung dürfte ihr im Haus von "Promi-Big Brother" mit Sicherheit helfen und vielleicht sogar zum Sieg verhelfen. Die Familie steht für Iris Klein trotz allem stets im Mittelpunkt. So hat sie neben ihren drei eigenen Kindern und zwei Stiefsöhnen bereits sieben Enkel. Hier finden Sie einen Steckbrief mit den wichtigsten Informationen über Iris Klein.

Name: Iris Klein

Geburtstag: 26. Mai 1967 (56 Jahre)

26. Mai 1967 (56 Jahre) Geburtsort: Altrip , Rheinland-Pfalz

, Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Kinder: drei Kinder (Tobias und Daniela Katzenberger , Jenny Frankhauser )

Iris Klein trifft bei "Promi Big Brother 2023" auf Ex-Mann Peter Klein

Iris Klein und ihr Ex-Mann Peter Klein haben eine lange Geschichte zusammen. Als Eltern von Daniela Katzenberger standen die beiden zwar viel im Rampenlicht, jedoch meist hinter Daniela Katzenberger. In der zehnten "Big Brother"-Staffel wagt sich Iris Klein zum ersten Mal alleine in das Rampenlicht. Auch mit ihrem Mann gemeinsam konnte man das Paar im TV sehen. Beim "Sommerhaus der Stars" und bei "Promis privat" traten sie gemeinsam vor die Kameras. Im Januar 2023 kommt es zu einem öffentlichen Streit und anschließend zu einer öffentlichen Trennung. Iris wirft ihrem Mann vor, sie zu betrügen. In der ersten Folge von "Promi Big Brother 2023" treffen beide jetzt erstmals wieder vor der Kamera aufeinander. Auch Peter Klein ist nämlich Kandidat bei "Promi Big Brother 2023".

Der zweite offizielle Rosenkrieg blieb zunächst jedoch aus. Als die beiden schließlich im Haus aufeinander trafen, gaben sie sich nüchtern die Hand und sagten "Hallo". Peter Klein äußerte sich relativ gefühlskalt. Er habe ein wenig mit dem Einzug seiner Ex-Frau gerechnet, alte Gefühle würden aber nicht hochkommen und auch Freude ist weder ihm noch Iris Klein anzusehen. Das war jedoch nur der erste Tag und neben der Übertragung von "Promi Big Brother" im TV können die Zuschauer und Zuschauerinnen die Promis außerdem in einem 24-Stunden Livestream aus dem Haus verfolgen. Das macht Iris Klein jedoch keine Angst: "24-stündige Kamerabeobachtung bin ich ja bereits gewohnt. Ich habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und fürchte mich vor nichts", sagt sie.