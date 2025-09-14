„IT: Welcome to Derry“: Start, Sendetermine und Übertragung — alle Infos zum „Es“ Prequel

Mit „IT: Welcome to Derry“ kehrt die düstere Kleinstadt Derry zurück auf die Bildschirme. Die neue Horrorserie dient als Vorgeschichte zu den erfolgreichen Es-Filmen und basiert auf Stephen Kings gleichnamigem Roman. Das Projekt wurde von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs produziert. Andy Muschietti hatte bereits bei den beiden Verfilmungen von „Es“ (2017) und „Es Kapitel 2“ (2019) Regie geführt. Beide Filme zusammen erzielten weltweit über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen.

Die Serie spielt zeitlich vor den bekannten Filmhandlungen. Erneut steht das unheimliche Treiben in der Kleinstadt Derry im Mittelpunkt – einem Ort, an dem das Böse in regelmäßigen Abständen zurückkehrt.

Worum geht es in „IT: Welcome to Derry“? Welche Schauspieler sind dabei? Und wann startet die Serie? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um die neue HBO-Horrorserie finden Sie in diesem Artikel.

„IT: Welcome to Derry” bei Sky: Start und Sendetermine

Die HBO-Serie „IT: Welcome to Derry“ läuft ab 25. Oktober 2025 im Entertainment Plus Paket. Die erste Staffel umfasst neun Episoden, die voraussichtlich wöchentlich veröffentlicht werden.

Übertragung von „IT: Welcome to Derry” im TV und Stream

Die Serie „IT: Welcome to Derry“ wird in Deutschland über Sky im Rahmen des Entertainment-Plus-Pakets verfügbar sein. Dieses Paket kostet derzeit 15 Euro pro Monat im Jahresabo; ab dem 13. Monat erhöht sich der Preis auf 25 Euro monatlich. Es beinhaltet neben den Sky-Serien auch ein Netflix-Basis-Abo mit HD-Qualität. Die Serie läuft auch beim Streaming-Dienst WOW. Eine Ausstrahlung im linearen TV-Programm ist derzeit nicht vorgesehen.

Handlung von „IT: Welcome to Derry“: Worum geht es?

In den beiden „Es“-Filmen steht eine Gruppe von Jugendlichen im Mittelpunkt, die sich einem übernatürlichen Wesen stellt, das in der Gestalt eines Clowns erscheint. In Derry, Maine, bringt ein Clown keine Freude – sondern Angst und Tod. Alle 27 Jahre kehrt eine grausame Macht aus der Kanalisation zurück und richtet sich gezielt gegen die Kinder der Stadt.

„IT: Welcome to Derry“ knüpft an dieses Konzept an und verlegt die Handlung ins Jahr 1962 - Jahrzehnte vor den Ereignissen der Filme. Die Serie dient als Vorgeschichte und zeigt, wie sich das Böse bereits lange zuvor in der Stadt manifestiert hat. In Derry ist die Angst allgegenwärtig. Schon Fremde wissen, dass mit dieser Stadt etwas nicht stimmt. Eine afroamerikanische Familie zieht neu in die Gemeinde und stößt auf spürbare Ablehnung. Zur gleichen Zeit verschwinden immer wieder Kinder auf mysteriöse Weise, doch die örtliche Polizei zeigt kaum Reaktion. Als es schließlich im Nachtklub Black Spot zu einer Tragödie kommt, beginnt eine Gruppe Jugendlicher den beunruhigen Vorfällen nachzugehen – während sich in der Kanalisation bereits das altbekannte Böse aufhält.

Geplant sind bisher drei Staffeln. Besonders dabei ist die rückwärts gerichtete Erzählstruktur. Jede Staffel spielt in einer früheren Zeit und beleuchtet ein vorheriges Kapitel der Stadtgeschichte. Diese Zeitsprünge sind von den Rückblenden in Stephen Kings Roman inspiriert. „Jedes Mal, wenn Pennywise aus seinem Tiefschlaf erwacht, gibt es am Anfang des Zyklus eine Katastrophe“, erklärt der Regisseur Andy Muschietti. Die erste Staffel spielt 1962, die zweite ist für das Jahr 1935 geplant und die dritte Staffel soll bis ins Jahr 1908 zurückführen.

Besetzung von „IT: Welcome to Derry”: Diese Schauspieler sind im Cast

Die HBO-Serie „IT: Welcome to Derry“ erweitert das Universum von Stephen Kings „Es“. Bill Skarsgård übernimmt erneut die Rolle des Pennywise, die er bereits in den Verfilmungen von 2017 und 2019 spielte. Jovan Adepo und Taylour Paige gehören ebenfalls zum Hauptcast.

Hier die komplette Übersicht:

Bill Skarsgård (bekannt aus „Nosferatu – Der Untote“) als Pennywise

Taylour Paige (bekannt aus „Zola“) als Zola (Aziah King)

Jovan Adepo (bekannt aus „Fences“) als Cory Maxson

Chris Chalk (bekannt aus „Perry Mason“) als Paul Drake

James Remar (bekannt aus „Oppenheimer“) als Henry Stimson

Stephen Rider (bekannt aus „Marvel’s Daredevil“) als Blake Tower

Madeleine Stowe (bekannt aus „Short Cuts“) als Sherri Shepard

Rudy Mancuso (bekannt aus „The Flash“) als Albert Desmond

Isaiah Mustafa (bekannt aus „It Chapter Two“) als Mike Hanlon

John Carroll Lynch (bekannt aus „Zodiac“) als Arthur Leigh Allen

Kate Siegel (bekannt aus „Midnight Mass“) als Erin Greene

Michael Beach (bekannt aus „Aquaman“) als Jesse Kane

Teyonah Parris (bekannt aus „WandaVision“) als Monica Rambeau

Nicholas Hamilton (bekannt aus „Captain Fantastic“) als Rellian

Javier Botet (bekannt aus „Mama“) als Mama

Owen Teague (bekannt aus „The Stand“) als Harold Lauder

Jeremy Ray Taylor (bekannt aus „Goosebumps 2“) als Sonny Quinn

Sophia Lillis (bekannt aus „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“) als Doric

Chosen Jacobs (bekannt aus „Sneakerella“) als El

Jackson Robert Scott (bekannt aus „Locke & Key“) als Bode Locke

Hinter der Kamera waren diese Dame und diese Herren aktiv:

Regie & Drehbuch: Andy Muschietti, bekannt für die erfolgreichen „Es“-Verfilmungen von 2017 und 2019, führt erneut Regie. Gemeinsam mit seiner Schwester Barbara Muschietti schreibt er auch das Drehbuch.

Showrunner: Jason Fuchs, Drehbuchautor von „Wonder Woman“ und Mitwirkender an den „Es“-Filmen, übernimmt die kreative Leitung.

Produktion: Brad Kane, Produzent von „Aladdin“, bringt zusätzliche Erfahrung ins Team.

Trailer zu „IT: Welcome to Derry“

HBO hat einen zweiten Teaser-Trailer zur Serie veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: