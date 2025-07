„IT: Welcome to Derry“: Start, Sendetermine und Übertragung — alle Infos zum „Es“ Prequel

Mit „IT: Welcome to Derry“ kehrt die düstere Kleinstadt Derry zurück auf die Bildschirme. Die neue Horrorserie dient als Vorgeschichte zu den erfolgreichen Es-Filmen und basiert auf Stephen Kings gleichnamigem Roman. Das Projekt wurde von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs produziert. Andy Muschietti hatte bereits bei den beiden Verfilmungen von „Es“ (2017) und „Es Kapitel 2“ (2019) Regie geführt. Beide Filme zusammen erzielten weltweit über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen.

Die Serie spielt zeitlich vor den bekannten Filmhandlungen. Erneut steht das unheimliche Treiben in der Kleinstadt Derry im Mittelpunkt – einem Ort, an dem das Böse in regelmäßigen Abständen zurückkehrt.

Worum geht es in „IT: Welcome to Derry“? Welche Schauspieler sind dabei? Und wann startet die Serie? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um die neue HBO-Horrorserie finden Sie in diesem Artikel.

„IT: Welcome to Derry” bei Sky: Start und Sendetermine

Sky hat angekündigt, dass die HBO-Serie „IT: Welcome to Derry” im Herbst 2025 im Entertainment Plus Paket erscheinen wird. Ein genaues Startdatum wurde bisher jedoch nicht bekannt gegeben, aber starten soll die Show ab Oktober. Die erste Staffel umfasst neun Episoden, die voraussichtlich wöchentlich veröffentlicht werden. Sobald es Neuigkeiten gibt, reichen wir sie an dieser Stelle nach.

Übertragung von „IT: Welcome to Derry” im TV und Stream

Die Serie „IT: Welcome to Derry“ wird in Deutschland über Sky im Rahmen des Entertainment-Plus-Pakets verfügbar sein. Dieses Paket kostet derzeit 15 Euro pro Monat im Jahresabo; ab dem 13. Monat erhöht sich der Preis auf 25 Euro monatlich. Es beinhaltet neben den Sky-Serien auch ein Netflix-Basis-Abo mit HD-Qualität. Eine Ausstrahlung im linearen TV-Programm ist derzeit nicht vorgesehen.

Worum geht es in „IT: Welcome to Derry“?

In den beiden „Es“-Filmen steht eine Gruppe von Jugendlichen im Mittelpunkt, die sich einem übernatürlichen Wesen stellt, das in der Gestalt eines Clowns erscheint. In Derry, Maine, bringt ein Clown keine Freude – sondern Angst und Tod. Alle 27 Jahre kehrt eine grausame Macht aus der Kanalisation zurück und richtet sich gezielt gegen die Kinder der Stadt.

„IT: Welcome to Derry“ knüpft an dieses Konzept an und verlegt die Handlung ins Jahr 1962 - Jahrzehnte vor den Ereignissen der Filme. Die Serie dient als Vorgeschichte und zeigt, wie sich das Böse bereits lange zuvor in der Stadt manifestiert hat. In Derry ist die Angst allgegenwärtig. Schon Fremde wissen, dass mit dieser Stadt etwas nicht stimmt. Eine afroamerikanische Familie zieht neu in die Gemeinde und stößt auf spürbare Ablehnung. Zur gleichen Zeit verschwinden immer wieder Kinder auf mysteriöse Weise, doch die örtliche Polizei zeigt kaum Reaktion. Als es schließlich im Nachtklub Black Spot zu einer Tragödie kommt, beginnt eine Gruppe Jugendlicher den beunruhigen Vorfällen nachzugehen – während sich in der Kanalisation bereits das altbekannte Böse aufhält.

Geplant sind bisher drei Staffeln. Besonders dabei ist die rückwärts gerichtete Erzählstruktur. Jede Staffel spielt in einer früheren Zeit und beleuchtet ein vorheriges Kapitel der Stadtgeschichte. Diese Zeitsprünge sind von den Rückblenden in Stephen Kings Roman inspiriert. „Jedes Mal, wenn Pennywise aus seinem Tiefschlaf erwacht, gibt es am Anfang des Zyklus eine Katastrophe“, erklärt der Regisseur Andy Muschietti. Die erste Staffel spielt 1962, die zweite ist für das Jahr 1935 geplant und die dritte Staffel soll bis ins Jahr 1908 zurückführen.

Besetzung von „IT: Welcome to Derry”: Diese Schauspieler sind dabei

Die kommende HBO-Serie „IT: Welcome to Derry“ erweitert das Universum von Stephen Kings „Es“. Bill Skarsgård übernimmt erneut die Rolle des Pennywise, die er bereits in den Verfilmungen von 2017 und 2019 spielte. Jovan Adepo, bekannt aus Watchmen und Taylour Paige, die durch Zola Aufmerksamkeit erlangte, gehören ebenfalls zum Hauptcast.

Nachfolgend eine Übersicht der bislang bekannten Besetzung. Angaben zu den weiteren Figuren und ihrer konkreten Besetzung stehen noch aus.

Bill Skarsgård — Pennywise

Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso

Trailer zu „IT: Welcome to Derry“

HBO hat einen zweiten Teaser-Trailer zur Serie veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: