"Jauch gegen 2022": Günther Jauch nimmt es mit einem ganzen Jahr auf

"Jauch gegen 2022": Infos über Termin, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung, Gäste und Günther Jauch finden Sie bei uns.

Ein einziger Gegner reicht einem TV-Giganten wie Günther Jauch einfach nicht. Im Jahres-Endkampf der Reihe "Jauch gegen ..." nimmt der WWM-Star es gegen das komplette Jahr 2022 auf - RTL präsentiert voller Stolz die Show "Jauch gegen 2022". Wir geben Ihnen hier die Infos zum Hintergrund der ultimativen Schlacht.

Der Termin von "Jauch gegen 2022" bei RTL

RTL hat die Ausstrahlung von "Jauch gegen 2022" für einen prominenten Lagerfeuer-Sendeplatz angekündigt: Sonntag, 18. Dezember 2022. Klar, dass es zur Primetime losgeht: 20.15 Uhr.

"Jauch gegen 2022" - Worum dreht sich die Show?

Die herausragenden Themen des abgelaufenen Jahrs werden in diverse Quizrunden eingebaut - Günther Jauch und das gegnerische Team (es trägt den originellen Namen "2022") können Punkte für das Finale sammeln. Doch "2022" wird kräftig ausgesiebt - nur die vier besten der ursprünglich acht prominenten Widersacher treten in den folgenden Duellen 1 vs. 1 gegen den gewitzten Showmaster Jauch an. Wer am Schluss die meisten Punkte gesammelt hat, beschert seiner jeweiligen Zuschauerhälfte im Studio den satten Gewinn: 35.000 Euro.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Die Gäste bei "Jauch gegen 2022"

RTL hat "Acht prominente Gäste, die mit ihren persönlichen Geschichten das Jahr geprägt haben" angekündigt:

Quartal Wer? Weshalb? 1 Ehrlich Brothers Benefizshow im März 2022 für Kinder aus der Ukraine 2 Evelyn Burdecki Flughafenchaos Sommer 2022: Flug annulliert, Koffer weg 2 Matthias Distel und Ikke Hüftgold Produzent des Aufreger-Songs des Jahres 2022: Layla 3 Frauke Ludowig Expertin für Queen Themen (Thronjubiläum, Tod der Queen) 3 Nina Moghaddam Iran : Frauen, Leben, Freiheit 4 Susanne Daubner Jugendwort des Jahres 2022 4 Twenty4tim Influencer startet seine Musikkarriere 2022 erfolgreich

Als Moderator hat RTL den Allrounder Oliver Pocher benannt. Das ist der Mann, der Günther Jauch vor der Kamera normalerweise beständig siezt, sich aber relativ häufig verplappert. Bekanntlich gehört es zu Jauchs Markenzeichen, dass er in der Öffentlichkeit das formelle "Sie" bevorzugt. Ausnahme: Sein uralter BR-Kumpel Thomas Gottschalk, aber da wäre es ja auch echt albern.

"Jauch gegen 2022": Günther Jauch gehört zur Crème de la Crème der deutschen TV-Lieblinge

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren. Nach dem Abi nahm er ein Jura-Studium auf. Das hat aber aber abgebrochen, weil er lieber an der Deutschen Journalistenschule in München ausgebildet werden wollte.

Lesen Sie dazu auch

Die ersten Jahre war er im Hörfunk tätig, wo er bereits 1985 auf Bayern3 an der Seite von Thomas Gottschalk zur (zunächst bayerischen) Legende wurde - mit der "B3-Radioshow". Mit 29 Jahren ging er zum Fernsehen - zunächst zum ZDF, 1990 dann zu seinem heutigen Leib-und-Magen-Sender RTL. Er war der Star in unzähligen Sendungen, aber um seinen Ruhm und seine Popularität zu illustrieren, genügt eine einzige: "Wer wird Millionär?". Es gab Zeiten, da wollte eine Mehrheit der Deutschen ihn zum Bundespräsidenten wählen. Er ist aber nie angetreten, sondern hat sich (stattdessen?) ein eigenes Weingut zugelegt.

"Jauch gegen 2022": Wie läuft die Übertragung? Gibt es eine Wiederholung?

Sofern Sie "Jauch gegen 2022" ganz normal und konventionell im linearen TV-Programm von RTL erleben möchten, brauchen Sie Ihren Fernseher nur zur angegeben Sendezeit einzuschalten, und schon ersteht die Show in voller Schönheit vor Ihren Augen.

Wenn Sie ein digitales Endgerät wie etwa Ihren Laptop oder das Smartphone bevorzugen - bitte sehr: Im Stream von RTL+ sind Sie bestens aufgehoben. Das kostet im Anschluss an eine Probezeit von 30 Tagen allerdings Geld, denn für Live-Übertragungen werden Sie dort zur Kasse gebeten - die Version "Premium" zum Beispiel kostet 4,99 Euro pro Monat (Stand: November 2022). Aktuelle Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.

Eine Wiederholung gibt es natürlich auch - ebenfalls bei RTL+. Dort ist der Jahres-Endkampf von Günther Jauch noch eine ganze Zeit für Sie abrufbereit.