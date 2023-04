Jay Sirtl bei "Kampf der Realitystars" 2023: Er tritt gegen seinen Zwilling an

Jay Sirtl stellt sich dieses Jahr anderen prominenten Kontrahenten im "Kampf der Realitystars" 2023. Wir haben alle Informationen rund um Herkunft, Alter, Rollen und Freundin.

"Kampf der Realitystars" 2023 ist mit neuen Sendeterminen gestartet. Inzwischen läuft schon die 4. Staffel der Reality-Show im deutschen TV. Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 übernimmt wie immer RTL2. Das Konzept der Sendung: 23 deutsche TV-Promis treffen in einer Villa am Strand von Thailand aufeinander. Die Kandidaten treten in unterschiedlichen Spielen und Challenges gegeneinander an. Zum Ende einer jeden Folge muss ein Bewohner oder eine Bewohnerin nach Hause fahren. Die Entscheidung, wen es dabei trifft, fällen die Stars unter sich. Wer schließlich als Einziger übrigbleibt, ist der Gewinner. Auf ihn wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die Moderation übernimmt Cathy Hummels.

Einer der 23 Promis, der in den " Kampf der Realitystars" 2023 zieht, ist Jay Sirtl. Er ist vor allem als Model und Schauspieler bekannt geworden. "Kampf der Realitystars" habe er 2022 zum ersten Mal gesehen. "Und ich habe direkt gedacht: Da muss ich rein. Das Ding ist genau für mich", erzählt Sirtl RTL2. Was er mit dem Preisgeld machen würde? Eine Familie gründen, meint er im Interview mit RTL2. Und zwar mit seiner Freundin. Sie wollen noch mehr über den 45-Jährigen wissen? Wir haben alle Informationen rund um Herkunft, Alter und TV-Rollen.

Jay Sirtl bei "Kampf der Realitystars" 2023: Herkunft, Alter, Freundin

Jay Sirtl wurde am 17. Januar 1978 im bayerischen Selb geboren. Er hat einen Zwillingsbruder: Sascha Sirtl. Dieser nimmt ebenfalls am "Kampf der Realitystars" 2023 teil. Jay erlangt zunächst gemeinsam mit seinem Bruder als Model Berühmtheit. Er bleibt in den USA, während sein Bruder den europäischen Markt erobert, wie Sirtl imRTL2-Interview erzählt. Hier sind die wichtigsten Infos über Jay Sirtl im Überblick:

Name: Jay Sirtl

Geburtstag: 17. Januar 1978

17. Januar 1978 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Selb, Bayern

Selb, Bayern Zwillingsbruder: Sascha Sirtl

Sascha Alter: 45 Jahre

45 Jahre Beruf: Model, Schauspieler

Auch von seinem Beziehungsstatus erzählt Sirtl bei RTL2: Er ist fest vergeben. Auf Instagram teilt er regelmäßig Fotos mit seiner Freundin Moni Sabine Franziska.

Jay Sirtl bei "Kampf der Realitystars" 2023: Das sind seine TV-Rollen

Vor seinem Auftritt bei "Kampf der Realitystars" 2023 war Sirtl bereits in anderen TV-Produktionen zu sehen. Die wohl bekannteste darunter ist O.C California. Dabei handelt es sich um eine US-amerikanische Produktion. Sirtl erhielt darin nach eigenen Angaben eine kleine Sprechrolle. Er sei der einzige Deutsche, der an der Produktion mitgewirkt hat. In den letzten Jahren hat Jay Sirtl auch bei einigen deutschen TV-Formaten mitgespielt. Dazu zählen Köln 50667 und GZSZ. Bei ersterem hatte Sirtl zuerst von 2014 bis 2015 mitspielt und seine Rolle als Ben Straubinger 2019 wieder aufgenommen.