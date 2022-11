Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother" 2022: Sie ist von der "Männerwelt traumatisiert"

Jennifer Iglesias ist bei "Promi Big Brother" 2022 dabei: Die "Love Island"-Gewinnern träumt von einer Karriere als Sängerin. Hier stellen wir sie im Porträt vor.

Nun gibt es täglich Sendetermine von "Promi Big Brother" 2022. Neben Show-Legenden wie Micaela Schäfer und Menderes sind auch weniger bekannte Promis im Container dabei. So wie die 24-jährige Jennifer Igelsias, die dieses Jahr bei " Love Island" zum ersten Mal vor Reality-TV-Kameras stand. "Ich bin noch sehr frisch in der Branche und Promi Big Brother ist ein riesiges Format um zu zeigen, wer ich wirklich bin", sagt Iglesias im Sat.1-Interview. Von den anderen "Promi Big Brother"-Kandidaten glaubt sie, viel lernen zu können. Vor allem, wenn bei den Promis "alle Masken gefallen sind."

"Promi Big Brother" 2022: TV-Karriere von Jennifer Iglesias

Ihren ersten Reality-TV-Auftritt hatte Jennifer Iglesias als Teilnehmerin bei "Love Island" 2022. Dort suchte sie die große Liebe. Und fand sie auch. Kandidat Nico Müller (26) und Iglesias wurden nicht nur ein Paar. Sie gewannen das Format auch - und teilten sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. "Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben", sagte Iglesias damals. "Ich habe hier schon mehr als gewonnen!"

Trennung von Jennifer Iglesias und Nico Müller

Doch die Liebe zwischen Iglesias und Müller hielt nicht lange. Im Herbst 2022 trennte sich das Paar. Es folgte: eine Schlammschlacht auf Instagram. Im Sat.1-Interview zieht Iglesias Bilanz: "Die Männerwelt hat mich traumatisiert. Wenn ich eins gelernt habe: Ich werde auf keinen Fall noch mal einen Mann in einer TV-Show kennenlernen."

Was für ein Tattoo hat Jennifer Iglesias?

Als sie noch ein Paar waren, haben sich Igelsias und Müller ein Liebestattoo stechen lassen. Auf der Innenseite ihrer Unterlippe trägt Igelsias seitdem ein "N", den Anfangsbuchstaben von Nico Müllers Namen. Müller hat sich ein "J" für Jennifer Iglesias tätowieren lassen.

Was für einen Beruf hat Jennifer Iglesias?

Iglesias lebt in Düsseldorf und arbeitet als Recruiterin im Personalmanagement. Bei "Promi Big Brother" 2022 macht Iglesias aber nicht wegen Fame mit. Im Sat.1-Interview sagt sie: "Das spielt tatsächlich keine so große Rolle für mich. Ich bin frisch getrennt und einfach so froh, dass ich in diese Bubble eintreten und aus der Realität fliehen kann."

Jennifer Iglesias will Sängerin werden

Iglesias träumt von einer Karriere als Sängerin. Sie hat kubanischen und italienischen Wurzeln und will ihren Fokus deswegen auf spanische Hits legen. Genug Biss und Durchhaltevermögen dafür hat sie wohl: Laut Sat.1 steht Iglesias schon auf eigenen Beinen, seit sie 19 ist. Ein Alter, in dem viele andere noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen.

Jennifer Iglesias: Steckbrief

Name: Jennifer Iglesias

Beruf: Recruiterin im Personalmanagement

Geburtstag: 15. September 1998

Sternzeichen: Jungfrau

Familienstand: Single

Geschlecht: Weiblich

Ex-Partner: Nico

Haarfarbe: Dunkelbraun

Augenfarbe: Braun