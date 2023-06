"Job Switch": Sendetermine, Übertragung, Kandidaten und alle Infos

In der neuen Sendung "Job Switch" geht es um die Suche nach dem perfekten Beruf. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Kandidaten und Experten der Sendung.

Den alten Job kündigen ohne einen neuen in Aussicht zu haben klingt nervenaufreibend? Bei "Job Switch" wird es noch aufregender, denn die Kandidaten und Kandidatinnen geben nicht nur ihre alte Stelle auf, sondern legen die Entscheidung, in welcher Branche sie in Zukunft arbeiten werden, in die Hände eines Expertenteams - das alles mit dem Ziel, in der Zukunft zufriedener im Beruf zu sein. Denn eines eint alle Teilnehmer: In ihrem aktuellen Job wollen sie nicht bleiben.

Sie wollen wissen, wann "Job Switch" läuft, wo und wie Sie die Sendung ansehen können, wer die Kandidaten und Experten der Sendung sind? Kein Problem, denn hier kommen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Kandidaten und Experten der Sendung.

Das sind die Sendetermine von "Job Switch"

Aktuell sind vier Sendetermine für "Job Switch" angesetzt. Los ging es am Montag, 5. Juni 2023. "Job Switch" gibt es zur besten Sendezeit zu sehen, nämlich um 20.15 Uhr. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Montag, 5. Juni 2023, 20.15 Uhr, Vox

Montag, 12. Juni 2023, 20.15 Uhr, Vox

Montag, 19. Juni 2023, 20.15 Uhr, Vox

Montag, 26. Juni 2023, 20.15 Uhr, Vox

So läuft die Übertragung von "Job Switch" im TV und Stream

Alle Zuschauer und Zuschauerinnen haben eine ganz bequeme Möglichkeit, "Job Switch" im Fernsehen zu verfolgen: Die Sendung lässt sich einfach im linearen Free-TV auf Vox ansehen. Wer sich nicht für das klassische TV-Gerät entscheiden möchte, sondern lieber den Live-Stream wählt, kann das über den Streaminganbieter RTL+ tun. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Hier kann man zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen: beim Premium-Paket zahlt man 6,99 Euro, beim Max-Paket 12,99 Euro und beim Family-Paket 18,99 Euro im Monat. Für alle Angebote besteht auch die Möglichkeit, sie 30 Tage kostenlos zu testen. Wenn man einen Vertrag abschließt, hat man eine monatliche Kündigungsfrist (Quelle RTL+, Stand 5. Juni 2023). Auf der Plattform findet man auch exklusive Formate, wie beispielsweise die Übertragung von "Temptation Island".

Die Kandidaten bei "Job Switch"

Sechs Kandidaten und Kandidatinnen möchten bei "Job Switch" ihren Traumberuf finden:

Nelly (44) aus Ingelheim: Die 44-Jährige arbeitet aktuell als Sozialarbeiterin im Jugendamt in Teilzeit. Sie möchte ihren Beruf wechseln, da sie sich zu viel Druck und Verantwortung ausgesetzt sieht und gleichzeitig mit der Bezahlung nicht zufrieden ist. Dabei kann Nelly sich vorstellen, auch in einem ganz anderen Bereich neu zu starten - in ihrer Freizeit macht sie viel Yoga und setzt sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Ernährung auseinander.

Alexander (38) aus NRW : Bisher arbeitet Alexander als Datenanalyst bei einem IT-Unternehmen. Mit seinem Beruf kann er sich aber immer weniger identifizieren - er möchte weniger im Büro rumsitzen und kann sich stattdessen vorstellen, mehr im direkten Kontakt mit Menschen zu arbeiten, zum Beispiel in einer beratenden Tätigkeit. Privat schlägt sein Herz für Städtetrips, Fotografie und die Pflege seiner Pflanzen.

: Bisher arbeitet Alexander als Datenanalyst bei einem IT-Unternehmen. Mit seinem Beruf kann er sich aber immer weniger identifizieren - er möchte weniger im Büro rumsitzen und kann sich stattdessen vorstellen, mehr im direkten Kontakt mit Menschen zu arbeiten, zum Beispiel in einer beratenden Tätigkeit. Privat schlägt sein Herz für Städtetrips, Fotografie und die Pflege seiner Pflanzen. Rebecca (36) aus Bremen : Rebecca ist aktuell im Customer-Service-Support tätig. Mit den starren Abläufen in ihrer Firma ist sie aber schon länger nicht mehr zufrieden und würde viel lieber einer kreativen Tätigkeit nachgehen. Für ihren neuen Job kann sie sich auch vorstellen, ins Ausland zu gehen, wobei ihr bevorzugtes Ziel die USA sind.

: Rebecca ist aktuell im Customer-Service-Support tätig. Mit den starren Abläufen in ihrer Firma ist sie aber schon länger nicht mehr zufrieden und würde viel lieber einer kreativen Tätigkeit nachgehen. Für ihren neuen Job kann sie sich auch vorstellen, ins Ausland zu gehen, wobei ihr bevorzugtes Ziel die sind. Ingo (52) aus Leingarten: Schon seit mehr als 10 Jahren leitet Ingo die Kommunikationsabteilung eines familiären Großhandels für Lebensmittelverpackungen. Aber er fühlt sich unterfordert und will sein Berufsleben nochmal umkrempeln. Sein Ziel: weniger vor dem Rechner sitzen, seine kreativen Talente mehr ausleben können, mehr persönlichen Kontakt zu Menschen haben und mehr körperliche Auslastung.

Nadja (44) aus Hamburg : Nadja arbeitet in der Hansestadt bei einem Kita-Träger als Assistentin der Geschäftsführung. Zufrieden ist sie hier allerdings nicht, da sie einen langen Anfahrtsweg und ein geringes Gehalt in Kauf nehmen muss. Zudem hat ein Schicksalsschlag dazu geführt, dass sie Lebensentscheidungen überdacht hat: Auf dem Nachhauseweg erlitt sie einen Herzstillstand und hat nur knapp überlebt. Für ihren neuen Beruf wäre sie bereit, sowohl die Branche als auch die Stadt zu wechseln. Neben ihrer aktuellen Tätigkeit hat sie bereits Erfahrungen in der Modebranche und der Hotellerie gesammelt.

: Nadja arbeitet in der Hansestadt bei einem Kita-Träger als Assistentin der Geschäftsführung. Zufrieden ist sie hier allerdings nicht, da sie einen langen Anfahrtsweg und ein geringes Gehalt in Kauf nehmen muss. Zudem hat ein Schicksalsschlag dazu geführt, dass sie Lebensentscheidungen überdacht hat: Auf dem Nachhauseweg erlitt sie einen Herzstillstand und hat nur knapp überlebt. Für ihren neuen Beruf wäre sie bereit, sowohl die Branche als auch die Stadt zu wechseln. Neben ihrer aktuellen Tätigkeit hat sie bereits Erfahrungen in der Modebranche und der Hotellerie gesammelt. Paul (35) aus Düren : Aktuell arbeitet Paul in einem Schlachthof . Zu diesem Job kam er über Umwege, denn ursprünglich ist er gelernter Schlosser. Seine momentane Tätigkeit erfüllt ihn allerdings nicht. Für seinen Traumjob wäre er auch bereit, gemeinsam mit seiner Familie ins Ausland zu gehen.

"Job Switch": Das sind die Experten

Drei Experten möchten bei "Job Switch" dabei helfen, einen neuen Traumjob für die Kandidaten zu finden. Das sind die Fachleute:

