"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": Sendetermine und Übertragung

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" läuft auf RTL2. Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Bekannt wurde er als Teil der musikalischen Kelly Family, doch in den letzten Jahren hat Joey Kelly sich unter anderem als Extremsportler einen Namen gemacht. Und jetzt startet er ins nächste extreme Abenteuer: Kelly will gemeinsam mit seiner Familie die Panamericana abfahren. Dabei handelt es sich um ein Schnellstraßennetz, das in Alaska startet und in Feuerland endet, also praktisch einmal komplett durch Nord- und Südamerika führt. Rund 30.000 Kilometer gilt es zurückzulegen. Die besondere Herausforderung für Joey Kelly und seine Familie dabei: Sie haben keinen Cent in der Reisekasse, müssen sich also sämtliches Geld für Benzin, Essen und Sonstiges unterwegs erarbeiten - und zwar durch Spenden, Aushilfsjobs und Straßenmusik. Inwiefern das in allen Ländern der Route funktioniert, wird sich im Laufe der Reise herausstellen. Schließlich gilt es nicht nur Kanada und die USA zu durchqueren sondern auch Nicaragua, Panama und Kolumbien.

Mit dabei sind neben Joey Kelly auch Ehefrau Tanja und die vier Kinder: Die beiden Söhne Luke (23) und Leon (19) sowie die beiden Töchter Lillian (16) und Lisann (9) sind ebenfalls an Bord des Wohnmobils. Neben den externen Herausforderungen der Reise lauert hier die nächste Hürde: Wie wird die sechsköpfige Truppe mit so viel Familienzeit auf engstem Raum umgehen?

Sie wollen wissen, an welchen Tagen "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" im Fernsehen gezeigt wird und wie Sie die Sendung verfolgen können? Kein Problem, hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung im TV.

Sendetermine von "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"

Die neue Serie auf RTL2 startet am Mittwoch, dem 3. Januar 2024 mit Folge 1. Los geht es pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Danach stehen noch acht weitere Folgen auf dem Programm, woraus sich folgende Sendetermine ergeben:

Folge 1: Die unfassbare Reise beginnt! (Mittwoch, 3. Januar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 2: Bären, Bargeld und Bühnenzauber! (Mittwoch, 10. Januar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 3: Glamour, Verfolgungsjagd und Tequila (Mittwoch, 17. Januar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 4: Titel noch unbekannt (Mittwoch, 31. Januar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 5: Titel noch unbekannt (Mittwoch, 7. Februar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 6: Titel noch unbekannt (Mittwoch, 14. Februar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 7: Titel noch unbekannt (Mittwoch, 21. Februar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 8: Titel noch unbekannt (Mittwoch, 28. Februar 2024, 20.15 Uhr)

Folge 9: Titel noch unbekannt (Mittwoch, 6. März 2024, 20.15 Uhr)

Übertragung von "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" im TV und Stream

Die Abenteuer von Joey Kelly samt Anhang werden im linearen TV bei RTL2 gezeigt. Das bedeutet, dass man sämtlich Folge von "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ganz bequem vom heimischen Sofa aus im Fernsehen verfolgen kann. Parallel dazu gibt es aber auch die Möglichkeit, die Sendung im Livestream von RTL+ anzusehen, denn hier wird das TV-Programm von RTL2 gleichzeitig online gezeigt. Dafür muss man allerdings ein RTL+ Abonnement abschließen. Die günstigste Option ohne Werbung ist hier aktuell das sogenannte Max-Paket, das die ersten drei Monate 9,99 Euro monatlich kostet. Ab dem vierten Monat erhöht sich der Preis dann auf 12,99 Euro (Stand: Januar 2024). Ausführliche Informationen gibt es auf der Homepage des Anbieters.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" in der Wiederholung

Bisher sind keine Wiederholungstermine im linearen TV für "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" angesetzt. Wer eine Folge der neuen Dokureihe verpasst, muss aber trotzdem nicht verzweifeln: Die Folgen sind nach Erstausstrahlung im TV noch 30 Tage lang auf RTL+ nachholbar.