"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

Für "Joko und Klaas gegen ProSieben" wurden fünf neue Folgen angekündigt. Seit dem 25. April 2023 treten die beiden Moderatoren wieder gegen ihren Heimatsender ProSieben an.

Das Moderatoren-Duo, bestehend aus Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf, fordert ProSieben erneut heraus. In fünf Folgen kämpfen die Beiden wieder um 15 Minuten freie Sendezeit zur Prime Time um 20.15 Uhr. Alle Informationen zu den Sendeterminen, den Gästen und der Übertragung im TV finden sie hier zusammengefasst.

"Joko und Klaas gegen ProSieben 2023": Sendetermine der neuen Folgen

Die aktuelle Folge läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Die erste Folge wurde am 25. April 2023 ausgestrahlt.

Folge 1: Dienstag, 25. April 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Dienstag, 2. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Dienstag, 9. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Dienstag, 16. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Dienstag, 23. Mai 2023, 20.15 Uhr, ProSieben

Falls Joko und Klaas sich durchsetzen können, bekommen die beiden mittwochs um 20.15 Uhr 15 Minuten freie Sendezeit zur Verfügung gestellt.

"Joko und Klaas gegen ProSieben 2023": Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Neben der Übertragung im TV bei ProSieben gibt es jede der fünf Folgen auch im Stream zu sehen. Während die Folgen immer dienstags im TV laufen, kann man die Episoden auch online bei ProSieben oder bei Joyn nachschauen. Auch die alten Folgen stehen online noch zur Verfügung.

Gäste bei "Joko und Klaas gegen ProSieben 2023": Welche Promis sind dabei?

Die Zuschauer und Zuschauerinnen erwarten auch dieses Mal viele prominente Gesichter. Neben alten Bekannten von Joko und Klaas wie "Evil" Jared Hasselhoff und Sophie Passmann wurden auch Herbert Grönemeyer und Nina Chuba als Gäste angekündigt. Sie alle wollen den Sender ProSieben unterstützen und in den Studiospielen gegen Joko und Klaas antreten. Wir haben alle Gäste der kommenden fünf Folgen für sie zusammengefasst:

Herbert Grönemeyer

Kai Pflaume

Nina Chuba

Elif und Lary Poppins

Smudo

Michi Beck

Palina Rojinski

Sido

Michael „Bully“ Herbig

Ross Antony

Emilio Sakraya

Lina Magull

Axel Stein

Paul Janke

Dennis und Benni Wolter

„Evil“ Jared Hasselhoff

Simon Gosejohann

Sophie Passmann

Tommi Schmitt

Worum geht es bei "Joko und Klaas gegen ProSieben"?

In dem Format "Joko und Klaas gegen ProSieben" treten die beiden Moderatoren gegen den Sender ProSieben an. Der Sender gibt dem Duo verschiedene Aufgaben, bei denen sich Joko und Klaas Punkte verdienen oder auch verlieren können. In den Studiospielen treten immer wieder Prominente stellvertretend für den Sender ProSieben an. Moderiert wird die Show seit Jahren von Steven Gätjen.

Wenn Joko und Klaas am Ende des Abends gewinnen, haben die Beiden 15 Minuten freie Sendezeit zur Prime Time bei Pro Sieben zur Verfügung. Was die Moderatoren damit anfangen, bleibt komplett ihnen überlassen. In der Vergangenheit haben Joko und Klaas zum Beispiel über sexuelle Gewalt aufgeklärt oder aber eine Statue von sich erstellt und sie in Berlin aufstellen lassen. Geht ProSieben als Sieger hervor, müssen sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf bedingungslos in die Dienste ihres Senders stellen. Hier ist dem Sender die Kontrolle überlassen - meistens wird es anstrengend oder peinlich für das Moderatoren-Duo.