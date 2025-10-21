„Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2025: Wann läuft Staffel 9 im Fernsehen?

Das Moderationsduo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kehrt mit einer neuen Staffel der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ zurück. Neben ihren weiteren Formaten wie „Ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme“, „Das Duell um die Geld“ und „Wer stiehlt mir die Show?“, stellen sich die beiden im Herbst 2025 erneut der Herausforderung, in ihrer eigenen Sendung gegen den Sender ProSieben anzutreten. Gewinnen Winterscheidt und Heufer-Umlauf die Spiele, erhalten sie als Preis 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie selbst gestalten dürfen.

Wann starten die neuen Folgen von „Joko & Klaas gegen ProSieben“? Wo kann man Staffel 9 im TV und Stream sehen? Wer sind die Teilnehmer und gibt es noch Tickets für die neue Staffel? In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu „Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2025 für Sie zusammengetragen.

Neue Folgen von „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Start von Staffel 9

Der Sender ProSieben setzt seine Unterhaltungsshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“ fort. Nach der achten Staffel, die im April und Mai 2025 ausgestrahlt wurde, folgt im Herbst 2025 bereits die nächste Runde. Die neunte Staffel startet am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Sendetermine von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2025

Ab dem 19. November zeigt ProSieben immer mittwochs um 20.15 Uhr insgesamt sechs neue Episoden von „Joko & Klaas gegen ProSieben“. In der Show treten die beiden Entertainer erneut in verschiedenen Spielen gegen ihren eigenen Sender an. Das Ziel besteht darin, sich durch Geschick, Wissen und Teamarbeit Vorteile zu verschaffen.

Hier haben wir alle Sendetermine der 9. Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ für Sie im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 19. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Mittwoch, 26. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6: Mittwoch, 24. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Tickets für „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Gibt es noch Karten für die Shows?

Für die neue Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ sind keine Tickets mehr erhältlich. Die Aufzeichnungen fanden bereits im September 2025 statt. Die Produktion von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2025 erfolgt übrigens durch die Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

Teilnehmer: Diese Promis sind bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2025 dabei

Steven Gätjen übernimmt auch in der neunten Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ wieder die Moderation. Die Auswahl der Gegnerinnen und Gegner von Joko und Klaas erfolgt allerdings durch ProSieben. In den neuen Folgen schickt der Sender diese Promis stellvertretend ins Rennen:

Schauspieler Matthias Schweighöfer

Sängerinnen Alli Neumann und Kayla Shyx

Moderatorin Janin Ullmann und Viviane Geppert

Annemarie und Wayne Carpendale

Model Stefanie Giesinger

Podcasterin Salwa Houmsi

Wolter-Zwillinge Dennis und Benni

Comedian Nico Stank

Schauspielerin Nilam Farooq

Schauspieler Maximilian Mundt

TikTokerin Frau Gretel

Schauspieler Oskar und Emil Belton

Sängerin Jeannette Biedermann

Musiker Micheal Patrick Kelly

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Wie der Titel der Show bereits verrät, kümmert sich der Sender ProSieben um die Übertragung im Free-TV. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung können Sie „Joko & Klaas gegen ProSieben“ auch online im Stream verfolgen. Hierfür ist der Streamingdienst Joyn zuständig, der Ihnen die neuen Folgen sowohl zur TV-Ausstrahlung als auch in der Wiederholung kostenlos zur Verfügung stellt.