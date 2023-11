"Joko & Klaas LIVE" im TV und Stream: Übertragung, Sendetermine und Teilnahme

Bei "Joko und Klaas LIVE" kann eine Person in Deutschland 1 Million Euro gewinnen. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung, Uhrzeit und Teilnahme.

Mit " Joko und Klaas LIVE" bringen die beiden Entertainer ein Gewinnspiel heraus, das es so bislang im deutschen Fernsehen wohl noch nicht gegeben hat. Die beiden haben am Dienstag, dem 7. November 2023, in der vierten Folge der sechsten Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" gewonnen. Damit wird ihnen 15 Minuten Sendezeit zur Primetime auf ProSieben gewährt - was sie damit anstellen, bleibt ganz ihnen überlassen.

Diesmal hat sich das Duo überlegt, eine "Schatzsuche" für ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zu veranstalten. Zu gewinnen gibt es einen Koffer mit 1 Million Euro für diejenigen, die ihn finden und öffnen können. Benötigt werden dafür einerseits die Koordinaten des Ortes, an dem Joko und Klaas den Geldkoffer versteckt haben, und andererseits der Code, mit dem der "Schatz" entriegelt werden kann.

Die Ziffern für diese Zahlenkombinationen werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im Rahmen des Formats "Joko und Klaas LIVE" preisgeben - versteckt in Rätseln, die Gewinnspiel-Teilnehmende lösen müssen. Mitmachen können alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und in Deutschland ein Konto haben.

"Joko und Klaas LIVE" 2023: Sendetermine der Schatzsuche

Bisher haben die beiden Entertainer ihre Sendezeit immer am Stück genutzt, um unter anderem auf Frauenrechte aufmerksam zu machen oder über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Diesmal haben sich Joko und Klaas dazu entschieden, ihre 15 Minuten aufzuteilen: Von Mittwoch, dem 8. November 2023, bis Dienstag, dem 14. November 2023, gibt es täglich ein neues Rätsel in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr.

Die "Folgen" des Formats werden demnach sehr kurz ausfallen: Schließlich haben die beiden bereits für die erste Ausgabe sieben Minuten und damit fast die Hälfte ihrer zur Verfügung stehenden Viertelstunde verbraucht.

Am 14. November 2023 wird es dann eine Live-Schalte vom Zielort geben. So können alle Interessierten in Echtzeit mitverfolgen, wer den Koffer als erstes erreicht und aufmachen kann.

Die Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 8. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

/ Donnerstag, 9. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

Freitag, 10. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

/ Samstag, 11. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

/ Sonntag, 12. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

/ Montag, 13. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

/ Dienstag, 14. November, 20.15 Uhr, ProSieben / Joyn

Übertragung "Joko und Klaas LIVE" 2023 im TV und Stream

Ausgestrahlt werden die kurzen Folgen logischerweise auf ProSieben - gegen den Sender haben Joko und Klaas auch ihr Duell gewonnen sich damit ihre Sendezeit erspielt. Alternativ können Sie die Schatzsuche auch über den Streaming-Dienst Joyn oder im Stream auf der Homepage von ProSieben verfolgen.

Uhrzeit : 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : ProSieben

Übertragung im Stream: Joyn , ProSieben -Homepage

"Joko und Klaas LIVE": Wiederholung online

Die Folgen können jederzeit online nachgeschaut werden. So ist auch die erste Folge vom Mittwochabend nach wie vor abrufbar. Da die Aktion in Zusammenarbeit mit CosmosDirekt durchgeführt wird, gibt es die Wiederholung der "Mini-Folgen" auf der Seite des Versicherungsdienstleisters.

Wie kann man bei "Joko und Klaas LIVE" mitmachen?

Erfüllt man die oben stehenden Teilnahmekriterien, so darf man grundsätzlich bei der "Schatzsuche" des Duos mitmachen. Weiterhin heißt es in den Bedingungen, die auf der Seite von ProSieben aufgelistet werden und auch im Teletext des Senders auf Seite 779 nachgelesen werden können, dass man nicht auf einer nationalen oder internationalen Sanktions- oder Embargoliste stehen darf.

Der Koffer mit der darin enthaltenen 1 Million Euro muss am letzten Tag der Ausstrahlung von "Joko und Klaas LIVE" zwischen 20.30 Uhr und 23.59 Uhr vor Ort gefunden werden. Stimmt auch das Passwort, mit dem der Koffer geöffnet werden kann (für dessen Eingabe man insgesamt drei Versuche hat), so gewinnt man die "Schatzsuche" und darf das Geld behalten. An diesem Tag wird die Gewinnerin oder der Gewinner bekannt gegeben.