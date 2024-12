„Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“: Termin und Übertragung im TV und Stream

„Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“ heißt die letzte Folge von Staffel 7 der beliebten Fernsehshow. Das Konzept dahinter ist schnell erklärt: In insgesamt sieben Spielen, deren Inhalt der Sender bestimmt, müssen sich Joko (Joko Winterscheidt) und Klaas (Klaas Heufer-Umlauf) Kontrahentinnen und Kontrahenten stellen, die ebenfalls ProSieben auswählt.

Das Duo kämpft also allein gegen ihren Heimatsender. Wer in einer Folge gewinnt, darf über den Inhalt einer 15-minütigen Sendezeit entscheiden. Stehen Joko und Klaas am Ende der Sendung mit 365 Jetons da und gehen damit als Sieger hervor, dürfen sie sich überlegen, was sie mit ihrer Sendezeit anstellen - darauf hat ProSieben keinen Einfluss. Gehen die beiden als Verlierer aus den Spielrunden hervor, müssen die beiden das tun, was ihr Arbeitgeber von ihnen in den 15 Minuten verlangt.

Die finale Folge der aktuellen Staffel weicht von ihrem gewohnten Stil etwas ab. Die Episode ist im Casino-Stil gestaltet - das Duo tritt im schwarzen Anzug mit Fliege auf und wird im Laufe der Folge an den Casino-Tisch gebeten. Wenn Sie wissen möchten, was der Sendetermin der Neujahrsgala-Folge ist und ob es auch eine Übertragung im Stream geben wird, finden Sie diese und weitere Informationen hier.

„Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“: Sendetermin

Wie der Name der Folge bereits verrät, strahlt ProSieben die Episode am Mittwoch, dem 1. Januar 2025 aus. Laut der Sendetermine von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ ist die Folge am Neujahrstag zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen.

Wo wird „Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“ übertragen?

Die Übertragung von „Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“ im linearen Fernsehen erfolgt selbstverständlich durch ProSieben. Damit kann jede und jeder die Sendung kostenfrei anschauen. Die Option, die Folge im Stream zu sehen, gibt es ebenfalls. Über die Plattform Joyn ist das kostenfrei, aber mit Werbung, möglich. Die Folge steht dort - genau wie alle anderen Episoden von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ - nach Ausstrahlung jederzeit zum Abruf parat. Möchte man die Folgen werbefrei sehen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Joyn Plus+ nötig. Dieses kann derzeit (Stand: Dezember 2024) sieben Tage lang kostenlos getestet werden. Danach muss man 6,99 Euro monatlich zahlen, um das Angebot weiter nutzen zu können.

Gibt es eine Wiederholung von „Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“?

Alle, die „Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“ verpasst haben, können die Folge auch in der Wiederholung ansehen. Dafür hat ProSieben zwei Termine festgelegt:

Donnerstag, 2. Januar 2025, 1.05 Uhr ( ProSieben )

Sonntag, 5. Januar 2025, 13.35 Uhr ( ProSieben )

Wer moderiert „Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala“?

Wie man es von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ kennt, wird die besondere Neujahrsfolge wieder von Steven Gätjen moderiert. Auch wenn er dort den Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt ist, wissen vielleicht nicht alle, von seiner Geschichte. Gätjen wurde 1972 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona geboren. Als er drei Jahre alt ist, entscheidet sich seine Familie, wieder in ihre eigentliche Heimat Deutschland zurückzuziehen. Seine Leidenschaft für den Journalismus entwickelte er früh. Mit 14 Jahren hatte er die Ehre, im Rahmen eines Praktikums ein Interview mit Herbert Grönemayer zu führen.

Nach einem Volontariat zieht es ihn zurück in die USA, wo er an der „Hollywood Filmschool“ das Handwerkszeug eines TV-Moderators lernt. Von MTV in London über Stationen in Deutschland bei „taff“, „Schlag den Raab“ und „Bares für Rares“ landete er als Moderator bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“. In einem silberglänzenden Sakko erklärt er bei der Neujahrsgala-Edition der Sendung die verschiedenen Spiele und stellt die prominenten Gegnerinnen und Gegner von Joko und Klaas vor.