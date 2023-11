Jürgen Milski bei "Promi Big Brother 2023": "Meine lustige und lebensfrohe Art ist Kampfansage genug"

Jürgen Milski ist Schlagersänger, Moderator und Reality-Star. 2023 zieht er zum zweiten Mal in das Big Brother Haus ein und dieses Mal möchte er gewinnen.

Seit Montag, dem 20. November 2023, läuft wieder " Promi Big Brother" im TV. In diesem Jahr wird es laut offiziellen Sendeterminen von "Promi Big Brother 2023" 15 neue Folgen geben. Mit dabei ist unter anderem Jürgen Milski. Neben der Übertragung im TV können die Zuschauer und Zuschauerinnen die Promis außerdem in einem 24-Stunden Livestream aus dem Haus verfolgen. Auch Jürgen Milski wird man also nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Alles was Sie über den Schlagersänger und Moderator wissen sollten, erfahren Sie hier im Porträt

Jürgen Milski bei "Promi Big Brother" 2023: Steckbrief mit Alter und Geburtsort

Jürgen Milski ist schon seit dem Jahr 2000 ein Teil der deutschen Fernsehlandschaft. Davor hatte er eigentlich einen ganz anderen Beruf, hängte den jedoch nach seinem Durchbruch an den Nagel und konzentrierte sich auf seine Musik- und Moderationskarriere. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Name: Jürgen Mislki

Jürgen Mislki Geburtstag: 24. November 1963 (59 Jahre)

24. November 1963 (59 Jahre) Geburtsort: Köln

Geschwister: Peter Mislki (53 Jahre)

Peter Mislki (53 Jahre) Beruf: Sänger, Moderator, Reality-Darsteller

Jürgen Milski im Porträt: Für ihn ist es schon die zweite "Big Brother"-Teilnahme

Wie vielleicht einige bereits wissen, ist es für Jürgen Milski die zweite Big Brother Teilnahme. Seine Erfahrung könnte ihm also helfen, den Sieg mit nach Hause zu nehmen, auch wenn sich das Format in den letzten Jahren natürlich weiterentwickelt hat. Jürgen Milski's erste Teilnahme liegt nämlich schon 23 Jahre zurück. Der damals 36-Jährige nahm an der ersten Staffel "Big Brother" im Jahr 2000 teil. Damals hatte er also noch keinen "Promi-Status" und auch einen 24-Stunden Livestream gab es damals nicht. Das ist dem Entertainer jedoch egal: "Das ist mir sowas von Latte, denn ich weiß ja, dass ich spätestens in zwei Wochen wieder in Freiheit bin."

Nach seiner ersten Teilnahme bei "Big Brother" nutzte Jürgen Milski sein Sprungbrett und machte Karriere als Schlagersänger auf Mallorca und als Moderator von Call-In-Sendungen auf 9Live und Sport1. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören zum Beispiel "Schwester Esther" oder "Magdalena". In seiner neusten Single "Ruderboot nach Mallorca" singt er mit seinem Bruder Peter Milski. Aktuell hat der Sänger 19.500 monatliche Streams auf Spotify.

In welchen Reality-Formaten war Jürgen Milski außerdem dabei?

Auch neben seinen Big Brother Teilnahmen ist Jürgen Milski ein beliebter Gast in vielen TV-Formaten. Er nahm unter anderem an "Let's Dance", bei der "TV total Wok WM" oder beim "Dschungelcamp" teil. Der Schlagersänger ist also wirklich TV erprobt. Auf die Frage wie sich "Promi Big Brother" von anderen TV-Formaten unterscheidet antwortet er: "'Promi Big Brother' ist für mich eine Herzensangelegenheit!". Beim letzten Mal verpasste er den Sieg nur knapp und wurde zweiter. Jetzt kehrt er also zurück zum Beginn seiner Karriere und dieses mal möchte er sich gegen die anderen Kandidaten bei "Promi Big Brother 2023" durchsetzen: "Meine lustige und lebensfrohe Art ist Kampfansage genug", sagt er im Interview mit Sat.1.