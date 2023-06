Die Jury bei "The Voice Rap": Welche Rapper sind als Juroren dabei?

"The Voice Rap" ist der neueste TVoG-Spin-Off. Wir informieren Sie hier über alles, was bereits zur Jury der neuen Castingshow bekannt ist.

Kaum ein Format im deutschen Fernsehen ist in den letzten Jahren erfolgreicher gewesen als "The Voice of Germany". Mittlerweile wurde schon die neue "The Voice of Germany"-Jury für die 13. Staffel bekannt gegeben. Dass es auch nach so langer Zeit mit dem Format noch nicht langweilig wird, hat sich im erfolgreichen Spin-Off "The Voice Kids" gezeigt. Dort gewann in Staffel 11 das erste Mal keine Sängerin, sondern eine Rapperin die Show.

Dass sich auch Rap als beliebtes Genre bei "The Voice of Germany" bewiesen hat, nutzen die Produzenten der Castingshow nun für einen weiteres Spin-Off. Bei "The Voice Rap" treten nun explizit nur Rapper an. Die Regeln sind dabei die gleichen: Im Casting sehen die Juroren die Kandidaten nicht, weshalb diese einzig und allein mit ihren Rap-Künsten überzeugen müssen. Dreht sich ein Coach um, werden sie in eines der Teams aufgenommen und treten in der nächsten Runde in den "Battles" gegeneinander an. Eine Besonderheit gibt es jedoch: Die Show ist für den Gewinner von "The Voice Rap" noch nicht zu Ende. Denn mit dem Sieg im Spin-Off-Format qualifiziert er sich direkt für das Halbfinale der nächsten Staffel von "The Voice of Germany".

Doch wer sind die Juroren, die bei "The Voice Rap" den besten Nachwuchs-Rapper finden wollen? Der erste Juror soll nun schon bekannt sein. Wir informieren Sie hier über alles, das bilslang zur Jury von "The Voice Rap" bekannt ist.

Die Jury von "The Voice Rap": Ist Kool Savas einer der Juroren?

Einer der wohl größten Unterschiede zum Original ist bei "The Voice Rap" sicherlich die Größe der Jury. Denn anstelle der gewohnten vier Juroren, sitzen beim Spin-Off lediglich zwei in den roten Jury-Stühlen. Welche Rapper in der Show ihre Teams zusammenstellen und gegeneinander antreten, ist im Voraus das Thema einiger Spekulationen. Die Bild-Zeitung berichtet nun jedoch, dass sie die Identität des ersten Jurors herausgefunden hat. Dies wurde allerdings noch nicht von offizieller Stelle bestätigt. Das ist den Recherchen der Bild das erste Mitglied der "The Voice Rap"-Jury:

Kool Savas

Mit Kool Savas ist der "The Voice"-Jury-Stuhl wohl optimal besetzt. Kein aktiver deutscher Rapper hat mehr für die Entwicklung des Genres in Deutschland getan als er. Bereits in den Anfängen der Deutschrap-Szene war er aktiv mit dabei, als Rap noch als Untergrund-Musik galt. Seine Musik hat es aber schon längst in die Höhen der Mainstream-Charts geschafft. Mit 45 Jahren ist er nicht nur eine deutsche Rap-Legende, sondern anscheinend auch bereit dazu, sein Wissen an eine neue Generation weiter zu geben.

Seine Erfahrung könnte sich dabei als entscheidendes Kriterium für seine Schützlinge herausstellen. Denn sie werden nach den Castings in den Battles von "The Voice" gegen andere Rapper antreten. Als derjenige, der den Battle-Rap durch sein technisches Können erst so richtig gesellschaftsfähig gemacht hat, ist Kool Savas der womöglich beste Coach für die jungen Talente. Nicht ohne Grund wird er auch "King Kool Savas" genannt.

Weitere mögliche Juroren bei "The Voice Rap"

Um als Coach bei "The Voice Rap" mitzumachen, muss ein Rapper über genügend Erfahrung verfügen. In den vergangenen Staffeln von "The Voice of Germany" waren ebenfalls schon mehrfach Rapper mit dabei. Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier waren sogar schon mehrfach Juroren der Show. Doch sie sind nicht unbedingt als Battle-Rapper bekannt und daher womöglich nicht die idealen Kandidaten für "The Voice Rap".

Rapper Sido hingegen würde schon besser passen. Nicht nur hat er den richtigen Hintergrund, auch war er schon einmal als Juror bei "The Voice of Germany" mit dabei. Bislang ist allerdings noch nichts zur Besetzung des zweiten Jury-Stuhls bei "The Voice Rap" bestätigt worden.