Jéssica Sulikowski beim "Kampf der Realitystars" 2023: Wir kennen sie aus "Berlin Tag & Nacht"

Jéssica Sulikowski ist Teilnehmerin beim "Kampf der Realitystars" 2023. Hier erfahren Sie alles über die Reality-TV-Debütantin, die wir aus dem Cast von "Berlin Tag & Nacht" kennen.

Der " Kampf der Realitystars" läuft auch 2023 wieder im TV. Der Start hat schon stattgefunden, und auch die folgenden Sendetermine von Staffel 4 hat RTL2 schon vor einiger Zeit verkündet. Die Infos zu Übertragung und Wiederholung sind mittlerweile ebenfalls bekannt. An einem bezaubernden thailändischen Gestade treten 23 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten miteinander in den Wettstreit - sie kämpfen um Punkte und Sendezeit. Unter der mittlerweile bewährten Moderation von Cathy Hummels müssen die Damen und Herren Farbe bekennen: Im Anschluss an ihre diversen Challenges legen sie in der "Stunde der Wahrheit" Zeugnis über ihr Innerstes ab. Außerdem muss in jeder Folge ein Kandidat oder eine Kandidatin die Show verlassen. Eine der tapferen Kandidatinnen in der Sala - so heißt die Hütte, in der die Opfer wohnen - ist Jéssica Sulikowski. Wir stellen Ihnen die TV-Darstellerin hier vor.

Jéssica Sulikowski beim "Kampf der Realitystars" 2023: Bekannt als "Olivia Alves" in "Berlin Tag & Nacht"

Jéssica Sulikowski ist eine Schauspielerin, die sich beim "Kampf der Realitystars" 2023 zum ersten Mal in die harte Welt des Reality-TV wagt.

Hier in aller gebotenen Knappheit zunächst mal ihr Steckbrief:

Name Jéssica Sulikowski Beruf Schauspielerin Geburtstag 29. Dezember 1994 Sternzeichen Steinbock Geburtsort Deutschland Staatsangehörigkeit deutsch Haarfarbe braun Augenfarbe braun

Bis vor Kurzem gehörte Jéssica Sulikowski noch zum Cast der RTL2-Seifenoper "Berlin Tag & Nacht", doch bei "BTN" scheint sie mittlerweile ausgestiegen zu sein, wie sie selbst in einer Fragerunde auf Instagram verkündet hat. Sie erklärt die Sache so: Sie sei "nicht extra wegen 'Kampf der Realitystars' raus - es hat einfach gepasst". Seit Anfang 2023 war sie in der Serie nicht mehr aufgetaucht.

2023: "Kampf der Realitystars"-Kandatin Jéssica Sulikowski hat "ausgelernt" - bei "BTN"

Sie habe bei der Serie Berlin Tag & Nacht "einfach ausgelernt", sagt Jung-Mimin Jéssica Sulikowski bei Instagram selbstbewusst. Es habe "keine neuen Herausforderungen, an denen ich wachsen konnte" mehr gegeben. Sie wolle "einfach einen neuen Weg einschlagen", ergänzt sie. Ob sie je wieder zurückkommt? Man wisse ja nie, meint sie geheimnisvoll. Ob RTL2 sich eine Darstellerin zurückwünscht, die ihre Ausbildung in Sachen "BTN" als abgeschlossen betrachtet? Bleiben Sie gespannt.

Es gab für Jéssica Sulikowski auch ein Leben vor "Berlin Tag & Nacht": Bereits 2018 startete sie in der RTL-Realityserie "Schwestern - Volle Dosis Liebe", wo sie die Rolle der "Josie Lerke" spielte.

Nun also ihre Premiere bei "Kampf der Realitystars" 2023: Neben mehr oder weniger prominenten Reality-Darstellern kämpft sie um den Titel "Realitystar 2023" und um ein Preisgeld in Höhe von satten 50.000 Euro. An die Zeit bei "Kampf der Realitystars" hat sie kaum Ewartungen, wie sie im Interview mit RTL2 verrät. Sie sei allerdings "offen für alles" und werde am meisten ihre Mitbewohnerin vermissen, während sie in Thailand um den Titel "Realitystar" 2023 kämpft. Sollte sie das Preisgeld mit nach Hause nehmen, möchte sie eine Organisation gründen und "Tiere von der Straße holen und mit Kindern arbeiten".