Eva Benetatou beim "Kampf der Realitystars" 2023: Sie trägt ihr Herz auf der Zunge

Als eine von 23 Kandidaten und Kandidatinnen ist Eva Benetatou bei der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" 2023 dabei. Erfahren Sie mehr über die gebürtige Griechin.

" Kampf der Realitystars" ist mit einer neuen Staffel auf Sendung. In der mittlerweile vierten Runde verweilen 23 Kandidaten und Kandidatinnen im fernen Thailand, um "Realitystar 2023" zu werden. Dabei chillen die Promis jedoch nicht ohne weiteres in der Sonne, sondern kämpfen um 50.000 Euro. Allein, als Paar oder im Team treten die Stars in verschiedenen Challenges an, um Punkte und Sendezeit zu ergattern. Wer zu wenig davon sammelt, dem droht der Rauswurf. Moderatorin Cathy Hummels zeigt somit den Promis in der "Stunde der Wahrheit", wer weiter im Rennen ist und wer womöglich seine Koffer packen muss. Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 übernimmt der Privatsender RTL2, wobei sich die Zuschauer auf zehn Sendetermine der neuen Staffel freuen können.

Als eine von 23 Kandidaten und Kandidatinnen kämpft Eva Benetatou um den Titel des "Realitystar 2023" und den damit verbundenen 50.000 Euro. Die gebürtige Griechin war in der Vergangenheit unter anderem bei " Der Bachelor" und " Promi Big Brother" im TV zu sehen. Mittlerweile ist sie stolze Mama. Während ihrer Zeit beim "Kampf der Realitystars" 2023 wird sie ihren Sohn sehr vermissen, wie Sie im Interview mit RTL 2 vor der Show sagte. Gleichzeitig gibt sie sich aber kämpferisch und schaut mit Freude auf die kommende Zeit. Erfahren Sie hier mehr über die Kandidatin Eva Benetatou und ihre Ziele.

"Kampf der Realitystars" 2023: Kandidatin Eva Benetatou im Porträt

Zunächst haben wir für Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zusammengestellt:

Name: Evanthia " Eva " Benetatou

Evanthia " " Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Flugbegleiterin

Reality-TV-Darstellerin, Flugbegleiterin Geburtsort: Griechenland

Größe: 175cm

175cm Haarfarbe: Braun

Braun Augenfarbe: Braun

Eva Benetatou ist gebürtige Griechin und wurde durch zahlreiche Auftritte im TV bekannt. Zunächst als Flugbegleiterin arbeitend, kündigte sie ihren Job, um 2019 bei der RTL-Show "Der Bachelor" teilzunehmen. Dabei erreichte sie das Finale, wobei sie letztlich auf dem zweiten Platz landete. Im gleichen Jahr war sie zudem auch bei "Promi Big Brother" zu sehen. 2020 war Benetatou mit ihrem damaligen Freund Chris Stenz alias Chris Broy im "Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Nun ist Eva Benetatou Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2023. In ihrem Vorstellungsvideo bei RTL2 zollt sie den anderen Kandidaten Respekt, während sie gleichzeitig Angst davor hat, auf voreingenommene Mitstreiter zu treffen. Insgesamt freut sie sich auf die kommende Zeit. Ihr Herz trägt die gebürtige Griechin laut eigener Aussage auf der Zunge und macht somit keinen Hehl daraus, was sie denkt und fühlt. Dabei kann das Zusammenleben mit ihr teilweise einfach, manchmal aber durchaus auch herausfordernd sein

"Kampf der Realitystars" 2023: Kandidatin Eva Benetatou hat große Pläne

Eva Benetatou möchte nach ihrer Zeit beim "Kampf der Realitystars" 2023 gerne hoch in den Norden. Trotz ihrer ehemaligen Tätigkeit als Flugbegleiterin hatte sie nie die Möglichkeit, das faszinierende Naturschauspiel der Polarlichter zu beobachten. Das soll sich nun ändern. Darüber hinaus möchte die "Bachelor"-Finalistin von 2019 in naher Zukunft auswandern und Deutschland damit den Rücken kehren.