"Kampf der Realitystars 2023": Peggy Jerofke wanderte 2009 nach Mallorca aus

Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" 2023 ist am Start, mit dabei ist Peggy Jerofke. Alles zum Leben der Auswanderin und ihrer Beziehung finden Sie im Portrait.

Mitte April starteten neue Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023. Bereits zum vierten Mal kämpfen Reality-TV-Stars in der Villa am Strand von Thailand in Spielen und Battles darum, bis zum Schluss wohnen zu bleiben. Dabei scheidet in jeder Folge ein Teilnehmer aus und ein neuer kommt hinzu – die Kandidaten selbst dürfen voten, wer gehen soll. Am Ende der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 warten 50.000 Euro Preisgeld auf den glücklichen Gewinner. Die Show wird von Cathy Hummels moderiert.

Auch Peggy Jerofke zieht mit in die Villa ein. Ihr Ex-Partner Steff, der bereits selbst bei "Kampf der Reality-Stars" dabei war, riet ihr "einfach Peggy" zu sein, erzählt die 47-Jährige im RTL2-Interview. Das Preisgeld soll zu großen Teilen an ihre Tochter gehen und ihr den ein oder anderen Wunsch erfüllen. Den Rest will sie an die Tierhilfe in Mallorca spenden.

Sie wollen mehr über Peggy Jerofke und ihr Leben erfahren? Alle Infos zur " Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin haben wir hier im Porträt für Sie.

"Kampf der Realitystars 2023": Peggy Jerofke im Porträt

Peggy Jerofke beschreibt sich selbst als äußerst ehrgeizig und lebensfroh. "Geht nicht gibt's nicht", sagt sie im Interview mit RTL2. 1998 lernte sie ihren langjährigen Partner Steff Jerkel kennen, mit dem sie heute eine vierjährige Tochter hat. Bevor sie gemeinsam mit Steff im Jahr 2009 nach Mallorca auswanderte, arbeitete sie als Bürokauffrau und ist heute als Gastronomin tätig. Dem Interview von RTL2 zufolge sind die beiden seit 2022 kein Paar mehr.

Peggy Jerofke bei "Kampf der Realitystars 2023": Sie wurde als Auswanderin im TV bekannt

Bekannt wurde Peggy durch die Doku-Soap von VOX "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer", bei der sie und ihr Ex-Partner seit 2014 von der Kamera begleitet wurden. Heute lebt sie mit ihrer Tochter Josephine in Cala Rajada auf Mallorca.

Seitdem war sie gemeinsam mit Steff auch in anderen TV-Shows zu sehen, wie bei "Das Sommerhaus der Stars" im Jahr 2021. Am Strand von Cala Ratjada betreiben die beiden das Lokal "Tiki Beach" und einige weitere Restaurants. Ein großer Traum von Peggy ist es, auf Weltreise zu gehen: Für sechs bis zehn Monate "die Sachen packen" und auf Richtung Süden.

Alle weiteren Infos zu Peggy Jerofke finden Sie hier auf einen Blick:

Name: Peggy Jerofke

Peggy Jerofke Alter: 47 Jahre

47 Jahre Geburtstag: 8. März 1976

8. März 1976 Geburtsort: Lübbenau im Spreewald

im Wohnort: Cala Ratjada, Mallorca

Cala Ratjada, Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,60 m

"Kampf der Realitystars 2023": Jerofke schließt Comeback mit Ex-Partner nicht aus

Im Interview mit RTL2 äußert sich Peggy auch zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus und ihrer Beziehung zu Steff Jerkel, denn die beiden sind seit 2022 offiziell getrennt. Im letzten Jahr habe es bei den beiden ein regelrechtes "hoch und runter" gegeben und auch geschäftlich hätten die beiden Schwierigkeiten gehabt. Peggy verrät im Interview, der Abstand täte beiden gut, denn sie müssten erstmal "runterkommen".

Jedoch wünsche sich keiner aktuell einen anderen Partner. Ein Beziehungs-Comeback schließen sie nicht aus, denn die beiden verbinden dieses Jahr bereits 25 Jahre. "Die Zukunft ist offen", sagt Peggy dazu.