"Kampf der Realitystars" 2023: Sarah Knappik wird am meisten ihre Familie vermissen

Sarah Knappik ist bei "Kampf der Realitystars" 2023 dabei. Hier finden Sie alle Infos zu dem alt bekannten Gesicht aus dem Reality-TV. Bei welchen TV-Shows war sie schon dabei?

Mit neuen Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2023 läuft aktuell bereits die 4. Staffel der RTL2-Show. Bei einer solchen Sendung darf natürlich Sarah Knappik nicht fehlen - schließlich war sie schon bei zahlreichen Reality-Formaten dabei. Im Interview mit RTL 2 gibt Sarah jedoch zu, etwas eingerostet vor der Kamera zu sein, denn durch ihre Auszeit als Mama war der Star in letzter Zeit nicht mehr so viel auf dem Bildschirm zu sehen. Für sie steht jedoch fest, dass sie gewinnen möchte, denn trotz der vielen Teilnahmen an TV-Shows hat sie noch nie den ersten Platz geholt.

In der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 müssen insgesamt 23 deutsche Promis in einer Villa am Strand von Thailand miteinander auskommen. Da es sich dabei aber nicht um einen großen gemeinsamen Wellness-Urlaub am Strand handelt, treten die Kandidaten in Geschicklichkeitsspielen und anderen Herausforderungen gegeneinander an. Am Ende jeder Folge wird immer ein Teilnehmer die Villa verlassen müssen - wer rausfliegt, müssen die Teilnehmer selbst entscheiden. Der Gewinner kann sich am Schluss offiziell "Realitystar 2023" nennen und erhält ein stolzes Preisgeld von 50.000 Euro. Durch die Sendung führt Moderatorin Cathy Hummels.

Es war Sarah Knappiks größter Traum, einmal nach Thailand zu reisen, schwärmt sie im RTL2-Interview. Schon jetzt vermisst sie ihre Familie und ihre Tochter, doch sie ist fest entschlossen zu gewinnen. Sie hat sogar mehr oder weniger scherzhaft angekündigt, sich bei einem solchen Fall " Kampf der Realitystars" tätowieren zu lassen. Ob sie das wirklich macht, wenn sie gewinnt? Auf jeden Fall weiß die Reality-Queen bereits, dass sie das Preisgeld zum Teil spenden und in Menschen investieren will, die ihr nahestehen. Ihrer Mutter möchte sie zum Beispiel einen Urlaub gönnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sarah Knappik bei "Kampf der Realitytstars" 2023: Bei diesen Reality-Shows war sie schon dabei

Wer sich mit Reality-TV auskennt, kennt auch Sarah Knappik, denn es gibt beinahe keine Show, bei der sie nicht war. Am 5. Oktober 1986 ist sie in Fritzlar geboren und in Bochum aufgewachsen.

Nach einer abgebrochenen Ausbildung zur Werbekauffrau machte Sarah 2008 bei der ProSieben-Sendung " Germany's Next Topmodel" (GNTM) mit und belegte den achten Platz. Ihre Teilnahme bei GNTM war ihr erster TV-Auftritt, auf den noch viele weitere folgten. Im Jahr 2009 hatte sie einen Gastauftritt bei "Das perfekte Promi-Dinner", zwei Jahre später war sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen. Seitdem war die 36-Jährige an vielen weiteren TV-Produktionen beteiligt.

In folgenen Reality-Shows war Sarah Knappik bereits zu sehen:

Lesen Sie dazu auch

2008: " Germany’s Next Topmodel " ( ProSieben )

" ( ) 2009: " Das perfekte Promi-Dinner " ( VOX )

" ( ) 2010: "Die Model-WG" ( ProSieben )

) 2011: " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " ( RTL )

" ( ) 2011: " Das perfekte Promi-Dinner – Dschungelspezial" ( VOX )

– Dschungelspezial" ( ) 2012: " Total Blackout – Stars im Dunkeln" ( RTL )

– Stars im Dunkeln" ( ) 2013: "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika " ( RTL )

" ( ) 2015: "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" ( RTL )

) 2016: "Promi Shopping Queen " ( VOX )

" ( ) 2017: " Promi Big Brother " ( Sat.1 )

" ( ) 2020: " Match! Promis auf Datingkurs " ( RTL2 )

" ( ) 2020: "Like Me – I’m Famous" ( RTL )

) 2022: "Das Klassentreffen der Dschungelstars" ( RTL )

) 2022: "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" ( RTL )

) 2022: " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die große Dschungelparty" ( RTL )

Die große Dschungelparty" ( ) 2023: " Kampf der Realitystars " ( RTL2 )

"Kampf der Realitystars" 2023: Sarah Knappik hat eine Tochter

Sarah Knappig sagt im Interview von sich selbst, dass sie derzeit hauptberuflich Mutter ist. Im Jahr 2021 kam ihre Tochter Marly zur Welt, für die sich Sarah bewusst eine Auszeit aus dem Fernsehen genommen hat, wie sie außerdem im Interview verrät.

Ihr Privatleben hält sie aus der Öffentlichkeit weitgehend heraus, auch auf Social Media teilt sie wenig Privates. Seit ihrer Trennung von Fernsehmoderator Ingo Nommsen im Jahr 2017 ist nichts mehr zu einem neuen Partner oder Lebensgefährten bekannt.