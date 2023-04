Uschi Hopf ist raus bei "Kampf der Realitystars" 2023: Sie war mit 81 Jahren die älteste Kandidatin der Staffel

Uschi Hopf war 2023 bei "Kampf der Realitystars" als Kandidatin dabei. Wir stellen Ihnen die älteste Teilnehmerin der Show hier im Porträt vor.

Die Sendetermine von "Kampf der Realitystars" sind angelaufen - am 12. April 2023 startete Staffel 4 der Sendung. Auch in diesem Jahr sind wieder verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten mit dabei, die um den Titel "Realitystar" 2023 kämpfen und es auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abgesehen haben.

Die Regeln sind denkbar einfach: Die Promis wohnen gemeinsam in einer Villa. In jeder Folge kommen neue Kandidaten dazu, was bedeutet, dass auch einige wieder ausscheiden müssen. Die Entscheidung wird allerdings von den Kandidaten selbst getroffen, die sich gegenseitig nominieren können. Außerdem stehen sich die Stars und Sternchen auch in Spielen gegenüber und konkurrieren miteinander. Was die Moderation und die Übertragung betrifft, ändert sich 2023 nichts. Cathy Hummels übernimmt wieder die Moderation, die Übertragung findet immer mittwochs bei RTL2 statt.

Dieser Artikel widmet sich Uschi Hopf, die bei " Kampf der Realitystars" 2023 mit von der Partie war. Sie selbst beschreibt sich als frech und tempramentvoll. In Folge 3 der Show schied die 81-Jährige aus. Hier stellen wir Ihnen Uschi Hopf im Porträt vor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Kampf der Realitystars" 2023: Uschi Hopf musste fliehen

Uschi Hopf kam 1941 in Berlin zur Welt. Nach eigenen Angaben im Interview mit RTL2 ist Uschi Hopf 81 Jahre alt. Aktuell lebt sie in einem betreuten Wohnheim. Hier erhalten Sie einen Steckbrief zu Uschi Hopf:

Name: Ursula Günther

Ursula Günther Alter: 81 Jahre

81 Jahre Geburtsort: Berlin

Sie wirkte schon bei einigen Formaten mit, wie z.B. "Hot oder Schrott" oder "Alt und abgefahren". Nun war sie außerdem bei Staffel 4 von "Kampf der Realitystars" 2023 mit dabei.

Ebenfalls im Interview mit RTL2 gab die 81-Jährige bekannt, dass sie ein Flüchtling war. 1953 floh sie aus dem Osten in den Westen. Viele Jahre musste sie durch Flüchtlingsheime gehen. Trotz der schwierigen Umstände ist Uschi Hopf sehr stolz darauf, dass sie sich ein Haus kaufen konnte. Dafür hat sie sehr viel und fleißig gearbeitet, wie sie im Interview sagt.

"Kampf der Realitystars" 2023: Sie beschreibt sich als frech und temperamentvoll

Im genannten Interview gibt Uschi Hopf ebenfalls an, dass sie sehr frech und temperamentvoll sei. Sie war sich durchaus bewusst, dass wohl auch jüngere Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2023 mitwirken, sah sich aber auch in der Rolle als Schlichterin.

"Kampf der Realitystars" 2023: Uschi Hopf war bei "Hot oder Schrott - Die Allestester"

Vielen dürfte Uschi Hopf vor allem aus "Hot oder Schrott - Die Allestester" bekannt sein, denn dort wirkte die 81-Jährige mit. In der Sendung geht es darum, dass neue Erfindungen genauer in den Blick genommen werden. Dabei testen "Ab ins Beet"- Star Detlef Steves und seine Frau Nicole gemeinsam mit Haushalten aus ganz Deutschland die neuen Produkte. Es werden der Aufbau, die Funktion sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis geprüft.