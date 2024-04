"Kampf der Realitystars" 2024: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

Staffel 5 von "Kampf der Realitystars" 2024 läuft wieder auf RTL2. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Show lesen Sie hier.

Laut offiziellen Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2024 startet die Show am 10. April 2024. Es ist bereits die 5. Staffel des Formats, das erstmals im Jahr 2020 auf RTL2 ausgestrahlt wurde und von Cathy Hummels moderiert wird. Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Am Strand von Thailand leben die Teilnehmer von "Kampf der Realitystars" 2024 mehrere Wochen lang gemeinsam in einer Bambushütte, einer sogenannten "Sala", und kämpfen in verschiedenen Spielen und Challenges um den Titel "Realitystar 2024" sowie eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Im Verlauf der Sendung stoßen außerdem weitere Kandidaten zum Teilnehmerfeld hinzu. Am Ende kann es aber natürlich nur einen Sieger geben. Wie läuft die Übertragung von " Kampf der Realitystars" 2024? Auf welchem Sender gibt es die neuen Folgen von Staffel 5 zu sehen? Sind bereits Wiederholungstermine bekannt? Die Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

"Kampf der Realitystars" 2024 live im TV und Stream

Da die fünfte Staffel von "Kampf der Realitystars" wie ihre Vorgänger auf RTL2 ausgestrahlt wird, gibt es die einzelnen Episoden der Sendung kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann sich die Folgen von Staffel 5 zudem vorab wieder in voller Länge bei RTL+ anschauen. Wie schon im Vorjahr sind sie dort auch diesmal immer schon am Samstag vor dem jeweiligen Sendetermin verfügbar.

Darüber hinaus stehen die Folgen auf RTL+ als Live-Stream parallel zur TV-Ausstrahlung sowie danach als Wiederholung auf Abruf zur Verfügung. Wer auf die Inhalte der Streaming-Plattform zugreifen möchte, muss derzeit allerdings mindestens 6,99 Euro pro Monat zahlen.

"Kampf der Realitystars" 2024: Ganze Folgen in der Wiederholung

Wie bereits erwähnt, können die Episoden von Staffel 5 des Reality-Formats "Kampf der Realitystars" nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen online über das Streaming-Portal RTL+ kostenlos abgerufen werden. Allerdings nur eine Woche lang, danach ist wie für den Live-Stream ein Premium-Abo bei RTL+ erforderlich. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: RTL2 zeigt die einzelnen Folgen für gewöhnlich wenige Tage nach der Erstausstrahlung noch einmal als Wiederholung im Nachtprogramm.

Die Wiederholungstermine im Überblick:

Montag, 15. April 2024 ab 00.15 Uhr auf RTL2

Wir ergänzen die Liste fortlaufend, sobald die entsprechenden Programm-Informationen veröffentlicht werden.

Ablauf von "Kampf der Realitystars" 2024

Insgesamt 23 Promis stellen sich im Rahmen der Sendung verschiedenen Action- und Geschicklichkeitsspielen und müssen dabei mal ihre Muskeln einsetzen und mal ihre Denkfähigkeit unter Beweis stellen. Gleichzeitig geht es natürlich bei jeder Challenge darum, die Konkurrenz aus der Show zu befördern, denn am Ende des Tages kämpft jeder für sich alleine. Da die Reality-Stars wochenlang auf engem Raum zusammenwohnen, sind diverse Meinungsverschiedenheiten und Reibereien praktisch vorprogrammiert.

Die Moderation der fünften Staffel von "Kampf der Realitystars" übernimmt auch 2024 wieder Cathy Hummels. Die 36-Jährige wurde als Ehefrau des deutschen Nationalspielers Mats Hummels bekannt, von dem sie aber mittlerweile geschieden ist. Sie ist hauptberuflich Moderatorin, Influencerin und Model und außerdem Mutter eines kleinen Sohnes namens Ludwig.