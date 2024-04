"Kampf der Realitystars" 2024 am 17. April: Wer ist raus nach Folge 2?

"Kampf der Realitystars" 2024 läuft aktuell im TV und Stream. Wer von den ursprünglich 23 Kandidaten ist raus nach Folge 2? Welche Kandidaten sind weiter dabei?

Im April 2024 startete die nächste Runde von Kampf der Realitystars im TV und Stream: Die Übertragung von Staffel 5 des Formats läuft wieder auf RTL2. Wie in den vergangenen Staffeln müssen die Kandidaten an verschiedenen Spielen teilnehmen, die von actiongeladenen Herausforderungen bis zu geschicklichkeitsbasierten Aufgaben reichen. Neben der "Wand der Wahrheit", Bestrafungen und Gruppendynamiken stellen weitere Herausforderungen die Teilnehmer vor schwierige Entscheidungen. Der Gewinner oder die Gewinnerin, der oder die all diese Hürden meistert, erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Die diesjährige Staffel begann am 10. April 2024 mit insgesamt 23 Kandidaten und hat bereits die zweite Folge ausgestrahlt. Nach Tik-Toker Noah Cremer musste bereits ein weiterer Kandidat die Reise zurück nach Deutschland antreten. Wer ist raus nach Folge 2 der Show?

"Kampf der Realitystars" 2024 gestern: Wer ist raus am 17. April 2024?

Die Moderatorin der Show, Cathy Hummels, hieß nun nur noch 22 Kandidaten und Kandidatinnen willkommen, nachdem in der ersten Folge TikTok-Star Noah Cremer, besser bekannt als "noahbibble", ausgeschieden war. In Folge 2 setzte sich das Ausscheiden der Prominenten fort.

In der neuen Episode stießen außerdem zwei weitere Gesichter zu der Promi-Truppe dazu: Jenny Elvers und Aleks Petrovic. In der zweiten "Stunde der Wahrheit" fiel ihnen die unangenehme Aufgabe zu, einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin nach Hause zu schicken, was für die Betroffene ein Schock war. Vorher hatten sich jedoch andere Kandidaten bereits ihren Platz für den Verbleib in der Show gesichert: Maurice Dziwak hatte sich bereits beim "Un-Glücksrad" qualifiziert, während die restlichen Teilnehmer versuchten, sich durch verschiedene Herausforderungen für die nächste Runde zu qualifizieren. Tanja Tischewitsch und Ben Tewaag kehrten hier als Sieger einer Herausforderung zurück zur Gruppe.

Schließlich trafen Jenny und Aleks die Entscheidung, wen sie ausscheiden lassen würden - ihre Wahl fiel auf Valencia Stöhr. Ihre Reaktion war fassungslos: "Wie bitte? Euer Ernst?! Das hätte ich jetzt nicht von euch beiden gedacht", lautete ihre geschockte Reaktion. In der nächsten Woche, in Folge 3, werden die Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzalez und der Ballermann-Star Isi Glück der Gruppe beitreten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Welche Kandidaten sind bei "Kampf der Realitystars" 2024 weiter dabei?

Von den 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind bisher nur Noah Cremer und Valencia Stöhr ausgeschieden. Alle anderen sind weiterhin im Rennen, darunter die folgenden Reality-Stars:

Cecilia Asor

Nina Anhan

Maurice Dziwak

Jenny Elvers

Annemie Herren

Isi Glück

Silva Gonzalez ("Hot Bandito")

("Hot Bandito") Theresia Fischer

Heidi und Heike Kapuste

Calvin Kleinen

Lilo von Kiesenwetter

Elsa Latifaj

Chris Manazidis

Gisele Oppermann

Aleks Petrovic

Colleen Schneider

Kevin Schäfer

Tanja Tischewitsch

Keno Veith ("deschwattenostfreesjung")

("deschwattenostfreesjung") Ben Tewaag

Christoph Oberheide

"Kampf der Reality-Stars" 2024: Folge 2 von Staffel 5 als Wiederholung sehen

Wer die Übertragung von "Kampf der Realitystars" verpasst, kann die Folgen eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenfrei auf dem Streaming-Portal RTL+ nachsehen. Danach ist ein kostenpflichtiges Premium-Abo in Höhe von 6,99 Euro erforderlich (Stand: April 2024). Für Fans, die das Streaming-Portal nicht nutzen möchten, gibt es jedoch eine Alternative: RTL2 wiederholt die Folgen im linearen Fernsehprogramm dienstags in der darauffolgenden Woche im Nachtprogramm. Ab ca. 0.15 Uhr wird die Show dort ausgestrahlt.

Dienstag, 23. April 2024 um 0.15 Uhr, RTL2

Wann läuft die nächste Folge 3 von "Kampf der Realitystars" 2024?

Gemäß den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" wird Folge 3 am Mittwoch, dem 24. April 2024, um 20:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt. Bis zur finalen zehnten Folge wird wöchentlich eine neue Episode der Show präsentiert.