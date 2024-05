"Kampf der Realitystars" am 29. Mai 2024: Wer ist raus nach Folge 8?

In Folge 8 von "Kampf der Realitystars" 2024 musste wieder ein Kandidat die Sendung verlassen, inklusive emotionalem Geständnis. Was ist passiert? Wer ist raus?

"Kampf der Realitystars" 2024 läuft aktuell auf RTL2, doch das Finale rückt näher. Am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, wurde die achte und drittletzte Folge der fünften Staffel ausgestrahlt. Dieses Mal stießen keine neuen Kandidaten mehr zum verbliebenen Cast hinzu, da dies in der vergangenen Woche das letzte Mal geschah. Ab dieser Folge verlassen nur noch Kandidaten die Show, was auch in dieser Episode wieder der Fall war.

Zu Beginn der Übertragung von "Kampf der Realitystars" lebten insgesamt 23 Kandidaten gemeinsam in einer Sala am Strand von Thailand. Jede Woche kämpfen sie in verschiedenen Spielen um den Verbleib und das Preisgeld von 50.000 Euro am Ende der Show. Was in Folge 8 passiert ist, wer ausgeschieden ist und welche Promis weiterhin die Chance auf den Sieg haben, erfahren Sie hier im Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Kampf der Realitystars" 2024 gestern: Wer ist raus in Folge 8?

In der achten Folge von " Kampf der Realitystars" 2024 begann der Tag mit gemischten Gefühlen. Aleksandar Petrovic fühlte sich nach Maurices Exit wohler, während Cecilia ihre Bezugsperson vermisste. Der "Starblitz" stellte die Frage, für welchen Promi die Zuschauer einschalten würden. Noah wurde als Favorit gewählt.

Ein positives Ergebnis des Spiels war, dass die Promis insgesamt drei Minuten mit ihren Liebsten telefonieren durften. Einige überzogen ihre Zeit, was zu Unmut führte. Ein weiterer Höhepunkt war eine Party, die durch Regelverstöße fast gestoppt wurde. Die Promis sammelten 3000 Euro, um die Party fortzusetzen.

Im Bestrafungsspiel "Wie Sand am Meer" gewann Aleksandar und durfte vier Kandidaten für die Nominierungsliste bestimmen. Im Safety-Spiel "Tschüssel-Dorf" verloren die Nominierten, Aleksandar als Erster. Christoph gewann und übergab Aleksandar sein Nominierungs-Stirnband.

In der "Stunde der Wahrheit" wurde Aleksandar von seinen Mitstreitern fast einstimmig rausgewählt. Vor seinem Abschied legte er noch ein emotionales Geständnis ab und erklärte, dass er für die Nominierungsliste verantwortlich war. Er sagte, dass er lediglich den Spielregeln gefolgt sei und verabschiedete sich sichtlich bewegt von der Gruppe.

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist raus?

Bei "Kampf der Realitystars" 2024 haben bereits mehrere Kandidaten und Kandidatinnen den Wettbewerb verlassen. Nach und nach müssen immer mehr Promis den thailändischen Strand verlassen und ihre Hoffnung auf die Siegprämie von 50.000 Euro aufgeben. Hier finden Sie die Übersicht aller bisher ausgeschiedenen Teilnehmer:

Valencia Stöhr

Ben Tewaag

Theresia Fischer

Keno Veith ("deschwattenostfreesjung")

("deschwattenostfreesjung") Silva Gonzalez ("Hot Bandito")

("Hot Bandito") Jenny Elvers

Annemie Herren

Tanja Tischewitsch

Gisele Oppermann

Elsa Latifaj

Colleen Schneider

Maurice Dziwak

Aleksandar Petrovic

"Kampf der Realitystars" 2024: Wer ist noch dabei?

Folgende Promis sind nach wie vor im Rennen um den Titel "Realitystar 2024" dabei:

Cecilia Asor

Nina Anhan

Heidi und Heike Kapuste

Calvin Kleinen

Lilo von Kiesenwetter

Chris Manazidis

Christoph Oberheide

Kevin Schäfer

Isi Glück (Rückkehr in Folge 7)

Noah Bibble (Rückkehr in Folge 7)

"Kampf der Realitystars" 2024: Wiederholung von Folge 8

"Kampf der Realitystars" wird immer am Mittwochabend auf RTL2 ausgestrahlt. Die Wiederholung der aktuellen Episode läuft am darauffolgenden Dienstag um ca. 0.15 Uhr im Nachtprogramm des Senders. Außerdem sind die Folgen jederzeit auf dem Streamingportal RTL+ verfügbar und können dort nachträglich angesehen werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Kampf der Realitystars" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2024 zeigt RTL2 wöchentlich eine neue Episode der Sendung. Zuschauer können sich daher jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf eine neue Folge freuen, zumindest bis Mitte Juni. Bis dahin gibt es noch zwei Folgen, sodass die nächste Ausstrahlung bereits das Halbfinale markiert: