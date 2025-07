Gewinner beim "Kampf der Realitystars" 2025: Wer hat gewonnen?

In der RTL2-Sendung „Kampf der Realitystars“ treffen prominente Persönlichkeiten aus der deutschen Reality-TV-Welt aufeinander, von ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnern bis hin zu früheren „Bachelor“-Teilnehmerinnen. Der Drehort ist Thailand, wo die Stars gemeinsam in einer sogenannten „Sala“ leben. Dort müssen sie sich in verschiedenen Spielen beweisen, einander nominieren und herauswählen. Intrigen, Bündnisse und emotionale Momente prägen den Verlauf der Show. Am Ende erhält der oder die Beste etwa 50.000 Euro sowie den Titel „Realitystar des Jahres“. Seit diesem Jahr wird das Format von Arabella Kiesbauer moderiert.

Wer konnte sich im „Kampd der Realitystars“ durchsetzen und gewinnt die Show? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Finale von Kampf der Realitystars 2025: Wer hat gewonnen?

Die Finalfolge startete mit einem klingelnden Telefon. Die Person, die ranging, wurde automatisch nominiert. Genauso die Person, der der Hörer weitergegeben wurde. Am Ende verblieb lediglich Laura. Sie war damit geschützt und konnte eine Person rauswählen. Ihre Wahl fiel auf Konkurrentin Giuliana. Als Nächstes stand das Spiel „Ich weiß doch sowas“ an. Tara, Dennis, Jona und Martin lieferten ab und waren damit eine Runde weiter und zunächst sicher. Für Frank, Pinar und Laura lief es nicht so gut. Über ihren Verbleib durfte Dennis entscheiden, der zuvor von den anderen dazu ausgewählt wurde. Er sicherte Laura, wodurch Frank und Pinar die Show verlassen mussten.

Über den Einzug ins Finale entschied letztendlich das „Unglücksrad“. Hier musste jeder Promi zwei Kandidatinnen oder Kandidaten wählen, deren Bilder an das Rad geheftet wurden. Auf wem der Zeiger beim Drehen stehenblieb, erhielt einen Umschlag. Dieser beinhaltete entweder Glück oder Unglück. Dennis entschied sich für ein Bild von sich selbst sowie von Konkurrent Jona. Beide kamen dran, doch Dennis traf der Unglücksumschlag. Damit musste auch er den „Kampf der Realitystars“ aufgeben. Jona hingegen stand im Finale und durfte zwei weitere Finalisten aussuchen. Seine Wahl fiel auf Laura und Tara. Durch diese Entscheidung musste auch Martin den Wettkampf frühzeitig verlassen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin von „Kampf der Realitystars“ 2025: Das ist der Sieger

Jona, Laura und Tara zogen in die letzte Runde ein. Im Finalspiel wählten alle drei zunächst einen Partner oder eine Partnerin unter den bereits ausgeschiedenen Kandidaten. Laura trat mit Can an, Tara mit Jens und Jona mit Stephen. Team Tara und Jens gewann das Spiel. Damit durfte Tara entscheiden, welche Stimme im Finale doppelt und welche gar nicht zählte. Der Zweitplatzierte Jona erhielt die Fähigkeit, eine Stimme ungültig zu machen.

In der letzten „Stunde der Wahrheit“ ging es für die Finalisten um alles. Die ausgeschiedenen Stars gaben ihre Stimmen ab. Durch die erspielten Fähigkeiten zählte Lindas Stimme für Tara nicht, da Jona sie geblockt hatte. Durch Taras Joker wurde außerdem Dennis‘ Stimme für Jona ungültig gemacht. Jens‘ Stimme für Tara zählte hingegen doppelt. Damit war klar, Tara Tabitha ist die Gewinnerin der 6. Staffel „Kampf der Realitystars“. Sie ist „Realitystar des Jahres“ und verlässt die Show mit 43.100 Euro Preisgeld.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist raus?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten konnten sich im „Kampf der Realitystars“ nicht durchsetzen:

Ailton (raus in Folge 1)

Annina Semmelhaack (raus in Folge 2)

Linda Nobat (freiwillig raus in Folge 3)

Daymian Weiß (raus in Folge 3)

Hati Suarez (raus in Folge 4)

Christin Okpara (raus in Folge 4)

Shawne Fielding (krankheitsbedingt raus in Folge 5)

Martin Semmelrogge (raus in Folge 5)

Anita Latifi (aus gesundheitlichen Gründen raus in Folge 6)

Anouschka Renzi (raus in Folge 7)

Stephen Dürr (raus in Folge 8)

Can Kaplan (raus in Folge 8)

Bela Klentze (raus in Folge 9)

Jens Hilbert (raus in Folge 9)

Dennis Lodi (raus im Finale)

Frank Fussbroich (raus im Finale)

Giuliana Farfalla (raus im Finale)

Jona Steinig (raus im Finale)

Laura Lettgen (raus im Finale)

Martin Angelo (raus im Finale)

Pinar Sevim (raus im Finale)