„Kampf der Realitystars“ 2025: Start und Sendetermine

Seit 2020 läuft die Reality-TV-Show „Kampf der Realitystars“ im Fernsehen. Die Sendung wurde bisher von der Moderatorin Cathy Hummels präsentiert und hat sich schnell zu einem festen Bestandteil der deutschen Reality-TV-Welt etabliert. In der Show treten diverse Prominente aus der Reality-TV-Szene gegeneinander im Wettkampf an. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind meist Schauspieler, Sänger oder Entertainer, bekannt aus Shows wie „Big Brother“, „Der Bachelor“, „Love Island“ oder „Germany's Next Topmodel“. Gedreht wird die Serie am Strand von Thailand.

Der Ablauf der Sendung sieht wie folgt aus: Eine Gruppe von Promis zieht in eine Unterkunft am Strand. Dort müssen sie dann gemeinsam Aufgaben lösen und Spiele spielen, die Geschick, Wissen und Teamfähigkeit testen. In regelmäßigen Abständen stoßen dann neue Promis zur Gruppe hinzu, was des Öfteren für Konflikte sorgen kann. Am Ende jeder Folge stimmen die Kandidatinnen und Kandidaten schließlich ab, wer die Unterkunft verlassen muss. Bei dieser Entscheidung haben auch Faktoren wie die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer oder ein spezieller ‚Machtbrief‘ Einfluss. Nach mehreren Wochen kämpfen schließlich die verbliebenen Stars um den Titel „Realitystar des Jahres“ und ein Preisgeld in der Höhe von 50.000 Euro.

Wann startete die sechste Staffel „Kampf der Realitystars“? Wie liegen die Sendetermine? Hier in diesem Artikel beantworten wir alle wichtigen Fragen.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Start der neuen Folgen

Die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ ist in eine neue Runde gegangen. Im Free-TV treten seit dem 7. Mai 2025 insgesamt 22 Teilnehmende aus den Bereichen Fernsehen, Film, Social Media und Boulevard in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Auf der Streaming-Plattform RTL+ ist die erste Folge bereits seit dem 30. April verfügbar. Ziel ist es, den Titel „Realitystar 2025“ zu gewinnen. Neben dem Titel winkt eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Sendetermine von Staffel 6

Die Ausstrahlung der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ erfolgt wöchentlich mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2. Eine offizielle Angabe zur Anzahl der Episoden liegt bislang nicht vor. Da in den vergangenen Staffeln jeweils zehn Folgen gezeigt wurden, ist eine ähnliche Länge auch für die sechste Staffel naheliegend.

Im Folgenden haben wir die geplanten Sendetermine im Free-TV für Sie aufgeführt:

Im Stream gibt es die einzelnen Folgen jeweils eine Woche früher zu sehen:

Folge 1: Mittwoch, 30. April 2025, RTL+

Folge 2: Mittwoch, 7. Mai 2025, RTL+

Folge 3: Mittwoch, 14. Mai 2025, RTL+

Folge 4: Mittwoch, 21. Mai 2025, RTL+

Folge 5: Mittwoch, 28. Mai 2025, RTL+

Folge 6: Mittwoch, 4. Juni 2025, RTL+

Folge 7: Mittwoch, 11. Juni 2025, RTL+

Folge 8: Mittwoch, 18. Juni 2025, RTL+

Folge 9: Mittwoch, 25. Juni 2025, RTL+

Folge 10: Mittwoch, 2. Juli 2025, RTL+

Wo wird „Kampf der Realitystars“ 2025 übertragen?

Die Übertragung der Show übernimmt wie bisher der Sender RTL2. So wird man den „Kampf der Realitystars“ erneut über RTL+ streamen können. Zudem lassen sich die einzelnen Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei dem Streaminganbieter abrufen. Dafür nötig ist allerdings das Premium-Abo, welches aktuell (Stand: April 2025) für 8,99 Euro im Monat zu haben ist.

Wer moderiert die 6. Staffel „Kampf der Realitystars“?

Bisher wurde die Moderation der Show von Cathy Hummels übernommen. Diese verkündete auf Instagram dieses Jahr aber: „Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ich verabschiede mich von Kampf der Realitystars!“ Ihren Ausstieg begründet sie damit, dass ihr Sohn Ludwig jetzt in Schule gekommen ist und nun nicht mehr so einfach mit ihr mitreisen kann. Sie möchte sich mehr auf ihr Kind und ihre Famile konzentrieren. Ihre Rolle übernimmt in der neuen Staffel Arabella Kiesbauer.