Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“ 2025: Das sind die Teilnehmer in Staffel 6

Beim „Kampf der Realitystars“ 2025 machen sich wieder insgesamt 22 Promis aus dem Fernsehen auf den Weg ins weit entfernte Thailand. Dabei residieren die Kandidatinnen und Kandidaten in einer luxuriösen Villa. Am Ende der Sendung erwartet die Siegerin beziehungsweise den Sieger ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Arabella Kiesbauer übernimmt die Moderation von „Kampf der Realitystars“ 2025 und präsentiert somit die zahlreichen Spiele, Challenges und das Geschehen rundum das Leben in der thailändischen Sala. Jeder Realitystar hat dabei neben dem Sieg ein großes Ziel: mehr Sendezeit gewinnen.

Ebenso wie die Sendetermine von „Kampf der Realitystars“ 2025 stehen auch die Kandidatinnen und Kandidaten des Reality-TV-Formats fest. Welche Promis in Staffel 6 zu sehen sind, das erfahren Sie in diesem Artikel.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Teilnehmer sind nicht mehr dabei

Martin Semmelrogge:

Martin Semmelrogge (69) wurde in Boll-Eckwälden geboren und wuchs in einer Künstlerfamilie mit einer Mutter als Tänzerin und einem Vater als Schauspieler auf. Bekannt wurde er durch Filme wie „Das Boot“, „Schindlers Liste“, „Vorstadtkrokodile“ oder „Bang Boom Bang“. In seiner Karriere geriet er durch Eskapaden immer wieder in die Schlagzeilen. Aus der Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ 2025 wollte Martin Semmelrogge Kraft schöpfen.

Anouschka Renzi:

Anouschka Renzi (60) ist gebürtige Berlinerin und stand im Alter von siebzehn Jahren erstmals auf der Theaterbühne. In jüngerer Vergangenheit trat sie in Sendungen wie „6 Mütter“ oder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Erscheinung. Renzi sieht sich selbst als Urgestein in der deutschen Medienlandschaft. Nach ihrer Erfahrung im australischen Dschungel hat sie keine Angst mehr vor TV-Formaten jeglicher Art. Nachdem Anouschka „Kampf der Realitystars“ 2025 bereits in Folge 5 verlassen musste, bekam sie in Folge 7 eine weitere Chance. Viel gebracht hat ihr der Neustart allerdings nichts. Am Ende der siebten Episode war die Teilnahme an der Reality-Show das zweite Mal für sie vorbei.

Shawne Fielding-Williams:

Shawne Fielding-Williams (55) kommt aus den Vereinigten Staaten, genauer gesagt aus El Paso im Bundesstaat Texas. Sie startete ihre Karriere in der Öffentlichkeit als Model und Schauspielerin. Zudem studierte sie in Dallas Psychologie und Marketing. Später war sie als Unternehmerin, Moderatorin und Society-Lady aktiv. Durch ihre Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ 2025 wollte sie herausfinden, was ihre eigenen Grenzen sind.

Ailton:

Ailton (51) spielte einst als Top-Stürmer in der Fußball-Bundesliga. In der Vergangenheit trat er bereits in TV-Formaten wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf. Obwohl er seine Familie während der Zeit beim „Kampf der Realitystars“ 2025 vermisst hat, freute er sich auf den Spaß und die Leute, denen er bei der Sendung begegnete. Für den Fall des Sieges wollte Ailton einen Teil des Preisgeldes spenden. Leider war es für ihn nach der ersten Episode vorbei.

Annina Semmelhaack:

Annina Semmelhaack (49) war in der Vergangenheit unter dem Pseudonym „Annina Ucatis“ als Pornodarstellerin aktiv. Ihre Fernseh-Karriere startete sie Ende der 90er Jahre als Nummerngirl. 2009 nahm sie unter anderem bei „Big Brother“ teil. Fernab vom Fernsehen hat Annina Semmelhaack ihre eigene Firma im Bereich Immobilien gegründet. Neben ihrem Organisationstalent beschreibt sich die 49-Jährige als mutig und Teamplayer. Ihre Reise bei „Kampf der Realitystars“ ist vorbei.

Linda Nobat:

Linda Nobat (30) startete ihre Karriere im Reality-TV mit der Sendung „Der Bachelor“. Bei „Kampf der Realitystars“ 2025 freut sie sich besonders auf die Partys, die Spiele, das gute Wetter und den Strand. Abseits des Fernsehens engagiert sie sich für Diversität und nutzt ihre Social-Media-Plattformen mit 67.000 Followern, um auf Rassismus und Diskriminierung aufmerksam zu machen. Sie verließ in Folge 3 freiwillig die Sendung.

Daymian Weiss:

Daymian Weiss (20) wurde in Berlin geboren und wuchs zusammen mit fünf jüngeren Geschwistern. Neben seiner Leidenschaft für Sport und Musik spielt er gerne auf dem Klavier. Vor drei Jahren wanderte er mit seiner Familie nach Zypern aus, die als „Die Weissens“ auf Instagram aktiv ist. Beim „Kampf der Realitystars“ wollte Daymian Weiss sein wahres Ich zeigen. In Folge 3 war für ihn jedoch Schluss.

Hati Suarez:

Hati Suarez (25) wurde bekannt durch die Soap „Köln 50667“. Aber auch bei „Germany Shore“ und „All Star Shore“ war sie zu sehen. Hati Suarez beschreibt sich selbst als Familienmensch. In der Liebe hatte sie bisher jedoch kein Glück. Sie ist seit fünf Jahren Single und nennt als Grund dafür ihre Schwierigkeit, anderen Menschen zu vertrauen. Ihre Stärken sind ihr Selbstbewusstsein sowie ihr Durchsetzungsvermögen.

Christin Okpara:

Christin Okpara (28) wurde durch ihre Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Formaten bekannt. Nennenswert wären an dieser Stelle die Sendungen „Couple Challenge“, „Das große Promi-Büßen“, „Beauty and the Nerd“ oder „The 50“. Beim „Kampf der Realitystars“ freut sich Okpara sehr auf die anstehenden Spiele. Aber auch Partys und das Kennenlernen von neuen Leuten haben für sie Priorität.

Anita Latifi:

Anita Latifi (29) wurde in Wuppertal geboren und nahm mit 18 Jahren an der 11. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Aber auch in TV-Formaten wie „Achtung, Promis – die FahrschulWG“ oder „Das große Promi-Büßen“ trat sie bereits in Erscheinung. Anita Latifi bezeichnet sich selbst als Kämpferin und würde mit dem Preisgeld erstmal shoppen gehen. Aber auch Familien im Kosovo würde sie Mittel zukommen lassen.

Can Kaplan:

Can Kaplan (28) ist gelernter Bankkaufmann und arbeitet mittlerweile als Unternehmer und Gründer einer Beauty-Dienstleistungsfirma. In der Vergangenheit war er im TV in Sendungen wie „Mein Mann kann“, „Promi Big Brother“ sowie „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Besonders vermissen wird er seinen Hund Balou, mit dem er eine enge Bindung hat.

Stephen Dürr:

Stephen Dürr (50) ist gebürtiger Hamburger und bereits seit über 30 Jahren im Fernsehgeschäft tätig. Zuschauerinnen und Zuschauer kennen ihn durch sein Mitwirken in Serien wie „Unter uns“, „In aller Freundschaft“ und „Alles was zählt“. Seit August 2009 ist er mit seiner Ehefrau Katharina verheiratet. Bezüglich des Preisgeldes verspürt Stephen Dürr einen gewissen Druck: Er gab seinen Kindern das Versprechen, im Falle des Sieges ihnen die gesamte Siegesprämie zu geben.

Bela Klentze:

Bela Klentze (36) ist Schauspieler sowie Musiker und steht bereits seit seinem neunten Lebensjahr vor der Kamera. Im deutschen Fernsehen war er in zahlreichen Telenovelas und Soaps wie „Wege zum Glück“, „Unter uns“ oder „Alles was zählt“ zu sehen. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro wollte Bela Klentze direkt investieren, um es zu vermehren.

Jens Hilbert:

Jens Hilbert (47) wuchs im Odenwald auf und studierte nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann BWL. Seit 2008 ist er Geschäftsführer des Unternehmens „Hairfree“. Durch seine schrillen Outfits zog er die Aufmerksamkeit des Reality-TV auf sich. „Secret Millionaire“, „Promi Shopping Queen“ oder „Promi Big Brother“ waren einige der zahlreichen TV-Formate, in denen er bereits auftrat. Mit seinem Partner Uli ist er seit vierzehn Jahren zusammen.

Dennis Lodi:

Dennis Lodi (29) kommt aus der schwäbischen Metropole Stuttgart. Er arbeitet als Leiter eines Lieferservice und blickt auf eine noch recht junge Reality-TV-Karriere zurück. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 2024 in der Sendung „Make Love Fake Love“. Danach folgte die Teilnahme bei „My Big Fat Italian Wedding – Nathalie und Cosimo heiraten“. Seine Familie hat für Dennis Lodi einen großen Stellenwert.

Frank Fussbroich:

Frank Fussbroich (56) kommt aus Köln und ist ein deutscher Reality-TV-Star der ersten Stunde. Die Sendung „Die Fussbroichs“, an der er teilnahm, gilt als die allererste deutsche Reality-Serie. Frank Fussbroich ist gelernter Betriebsschlosser, doch über die Jahre hat es ihn immer wieder vor die Kamera gezogen. Mit dem Preisgeld wollte er zusammen mit seiner Frau Elke eine authentische Kneipe in Köln eröffnen.

Giuliana Farfalla:

Giuliana Farfalla (28) ist Model und Reality-TV-Teilnehmerin. Gebürtig aus Freiburg im Breisgau, lebt sie momentan in Dubai mit ihrem Freund. Ihren Karrierestart hatte sie 2017 bei „Germany‘s Next Topmodel“, als sie als erste Transgender-Frau bei der TV-Show teilnahm. In der Vergangenheit war sie bereits Covergirl im „Playboy“. Das Preisgeld hätte Giuliana Farfalla mit ihrer Familie geteilt.

Jona Steinig:

Jona Steinig (29) ist gebürtiger Berliner, seit vier Jahren im Reality-TV aktiv und kann auf über 331.000 Follower blicken. Eigentlich ist das Model ausgebildeter Sushi-Koch. 2021 entschied er sich jedoch für eine Karriere im Reality-TV, die mit der Teilnahme bei „Die Bachelorette“ startete. Danach folgten Auftritte bei „Germany Shore“, „B:REAL“, „Forsthaus Rampensau“ und „GNTM“. Für das Preisgeld hatte er drei Dinge im Kopf: In den Urlaub fahren, seiner Mutter etwas abgeben und den Rest investieren.

Laura Lettgen:

Laura Lettgen (28) ist eine Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin, besser bekannt unter dem Namen „Laura Blond“. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau, bevor sie 2019 durch ihre Teilnahme bei „Love Island“ erste Bekanntheit erlangte. Die gebürtige Stuttgarterin lebt aktuell in Dubai und fühlte sich geehrt, beim „Kampf der Realitystars“ 2025 teilnehmen zu dürfen.

Martin Angelo:

Martin Angelo (29) kommt aus Hamburg und ist bereits in Reality-TV-Formaten wie „Couple Challenge“, „Prince Charming“ und „Charming Boys“ aufgetreten. Seine Stärke ist, dass er ein sehr reflektierter Mensch ist. Andererseits ist seine Schwäche die impulsive und launische Art, die Martin Angelo hin und wieder an den Tag legt. Am meisten vermisste er eine vernünftige Toilette.

Pinar Sevim:

Pinar Sevim (35) kommt aus Bergisch-Gladbach. Ihre TV-Karriere startete mit Sendungen wie „TeenieWG“, „Mimis & Pinars Welt“, „We Are Family“ und „Kiss Or Cash“. Wie sie verrät, hat sie während „Kampf der Realitystars“ 2025 ihren Hund mehr als ihren Partner vermisst. Drama, Action und Spiele: Das sind die Dinge, auf die sich Pinar Sevim bei ihrer Teilnahme freute.

Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“ 2025: Diese Teilnehmerin hat gewonnen

Insgesamt 22 Promis aus den Bereichen Reality-TV, Film, Social-Media und mehr nahmen an der 6. Staffel von „Kampf der Realitystars“ 2025 teil. Eine ging als Siegerin hervor:

Tara Tabitha:

Tara Tabitha (32) wurde in Hollabrunn in Österreich als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Im deutschen Fernsehen erlangte sie Bekanntheit durch Sendungen wie „Ex on the Beach“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Ihre Stärke ist ihre Empathie, ihre Schwäche hingegen ihre Ungeduld. Momentan lebt sie in Wien, London und Köln.