„Kampf der Realitystars“ 2025 am 18. Juni: Wer ist raus nach Folge 7?

Auch 2025 hat der Fernsehsender RTL2 erneut eine Gruppe Promis aus dem Reality-TV in eine abgelegene Bucht Thailands eingeladen. In der sechsten Staffel von „Kampf der Realitystars“ treten die Teilnehmenden gegeneinander an, um sich den Titel „Realitystar des Jahres“ und ein Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern. Die Moderation übernimmt erstmals Arabella Kiesbauer.

Mit dem Einzug von Frank Fussbroich in der sechsten Episode war die Kandidatenrunde vollständig. In Folge 7 kam es dann aber zu einer überraschenden Wendung: Zwei bereits ausgeschiedene Teilnehmende kehrten in das Format zurück. Die Entwicklung sorgte innerhalb der Gruppe für unterschiedliche Reaktionen. Zudem wurde den Kandidatinnen und Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ 2025 ein unerwartetes Angebot unterbreitet, das den weiteren Verlauf der Show beeinflusste. Zum Abschluss der Episode stand erneut eine Entscheidung an: Wer musste die Show in der siebten Folge verlassen? Alle wichtigen Infos zur neuesten Ausgabe von „Kampf der Realitystars“ 2025 finden Sie hier in diesem Artikel.

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist gestern raus in Folge 7?

In Folge 7 der Reality-Show wurde zunächst aufgelöst, welche ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten wieder ins Rennen geschickt wurden. Anouschka und Can erhielten eine zweite Chance und durften erneut einziehen. Kurz darauf rückte die „Wand der Wahrheit“ in den Fokus. Dort wählten die anderen Stars Laura zur vermeintlich hinterhältigsten Person der Gruppe. Sie musste als Erste ins sogenannte Show-Geschäft. Dort durfte jeder Promi vier andere Mitstreiterinnen oder Mitstreiter für einen möglichen Rauswurf nominieren. Die Nominierungen galten allerdings nur, wenn auch spätere Kandidaten das Spiel annahmen. Da Frank sich dagegen entschied, zählte allein Stephens Auswahl. Er setzte Giuliana, Anouschka, Dennis und Can auf die Abschussliste.

Im anschließenden „Safety-Spiel“ mit dem Namen „The Smell“ bekamen die vier Nominierten die Chance, sich vor dem Exit zu retten. Unterstützt wurden sie dabei jeweils von zwei sicheren Stars. Giuliana wählte dabei überraschend ihre frühere Kontrahentin Tara als auch Stephen, der jedoch nicht mitspielte. So mussten Giuliana und Tara das Spiel zu zweit bestreiten. Dabei schlugen sie sich so gut, dass Giuliana sich den Platz in der Show sichern konnte.

Für Anouschka, Dennis und Can blieb es spannend: In der finalen „Stunde der Wahrheit“ kam es zu einem Duell zwischen Anouschka und Can. Die Entscheidung fiel schließlich durch Martin, der das Aus für Anouschka besiegelte. Damit musste sie die Show bereits zum zweiten Mal verlassen.

Staffel 6 von „Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist bereits raus?

In jeder Folge von „Kampf der Realitystars“ 2025 gab es mindestens einen Exit. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nach Episode 7 nicht mehr dabei:

Ailton (raus in Folge 1)

Annina Semmelhaack (raus in Folge 2)

Linda Nobat (freiwillig raus in Folge 3)

Daymian Weiß (raus in Folge 3)

Hati Suarez (raus in Folge 4)

Christin Okpara (raus in Folge 4)

Shawne Fielding (krankheitsbedingt raus in Folge 5)

Martin Semmelrogge (raus in Folge 5)

Anita Latifi (aus gesundheitlichen Gründen raus in Folge 6)

Anouschka Renzi (raus in Folge 7)

„Kampf der Realitystars“ 2025: Wer ist noch dabei?

Diese elf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen nach Folge 7 weiterhin um das Preisgeld von 50.000 Euro:

Bela Klentze: Schauspieler und Musiker

Dennis Lodi: Leiter eines Lieferservice, bekannt durch „Make Love Fake Love“

Frank Fussbroich: Bekannt aus der ersten deutschen Reality-Show „Die Fussbroichs“

Giuliana Farfalla: Model und Reality-TV-Star

Jens Hilbert: Geschäftsführer des Unternehmens „Hairfree“, bekannt aus Formaten wie „Promi Shopping Queen“

Jona Steinig: Reality-TV-Star, bekannt aus Formaten wie „Die Bachelorette“ oder „GNTM“

Laura Lettgen: Influencerin und Reality-TV-Teilnehmerin, wurde bekannt durch „Love Island“

Martin Angelo: Ist bereits in Formaten wie „Couple Challenge“ oder „Prince Charming“ aufgetreten

Pinar Sevim: Ihre TV-Karriere startete mit der Sendung „TeenieWG“

Stephen Dürr: Schauspieler, bekannt aus Serien wie „Unter uns“ und „In aller Freundschaft“

Tara Tabitha: Bekannt durch Reality-Formate wie „Ex on the Beach“

„Kampf der Realitystars“ 2025: Folge 7 als Wiederholung sehen

Zuschauerinnen und Zuschauer, die die aktuelle Folge der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ verpasst haben, können diese nachträglich im Internet abrufen. Der Sender stellt alle Episoden der Sendung auf der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ bereit. Dort sind die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar und lassen sich unabhängig von festen Sendezeiten ansehen. Die Nutzung des Streamingdienstes setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus, das aktuell ab 5,99 Euro im Monat angeboten wird.

Wann läuft die nächste Folge von „Kampf der Realitystars“ 2025?

Staffel 6 der Reality-Show „Kampf der Realitystars“ wird wöchentlich am Mittwochabend ausgestrahlt. Die neuen Folgen sind jeweils um 20.15 Uhr zur Hauptsendezeit bei RTL2 zu sehen. Die Sendetermine von „Kampf der Realitystars“ 2025 sind damit aktuell fest im Abendprogramm des Senders eingeplant. An diesen Tagen werden die nächsten Folgen von „Kampf der Realitystars“ ausgestrahlt:

Folge 8: Mittwoch, 25. Juni 2025, um 20.15 Uhr, RTL2

Folge 9: Mittwoch, 2. Juli 2025, um 20.15 Uhr, RTL2

Folge 10: Mittwoch, 9. Juli 2025, um 20.15 Uhr, RTL2