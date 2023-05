Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International" 2023: Das sind die Teilnehmer

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International " 2023: Wir stellen Ihnen eine Bäuerin und die sieben männlichen Teilnehmer hier vor.

" Bauer sucht Frau International" ist bei RTL in seine neue Runde gestartet - es ist schon die fünfte Staffel. Start war am 1. Mai, die übrigen Sendetermine stehen auch schon fest. In Europa, Afrika, Lateinamerika und Australien suchen Bauern und Bäuerinnen nach der großen Liebe. Ob Bananenplantage, Gemüsegarten oder Olivenhain: Moderatorin Inka Bause wird die Pfeile Amors zwar nicht selbst abschießen, aber sie mit Sicherheit in die richtige Richtung lenken. Seit Jahren lässt die beliebte Moderatorin in ländlichen Regionen die Herzen hüpfen - hierzulande und in der ganzen Welt. Jetzt geht das internationale Spin-off der beliebten RTL-Romanze in Staffel Nr. 5. Wer sind die eine Teilnehmerin und die sieben männlichen Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau International" 2023? Wir stellen sie Ihnen hier vor.

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International" 2023: Alle Teilnehmer und eine Teilnehmerin

Welche Kandidaten rund um den Globus suchen nach ihrem Match? Hier kommen ihre Porträts.

Katrin (34) aus Österreich

Pferdezüchterin Katrin (34) aus Österreich Foto: RTL

Region: Klagenfurt am Wörthersee , Kärnten , Österreich

, , Betrieb: Pferdezucht; 20 Zuchtstuten und Hengste, drei Katzen

Hobbys: Pilze sammeln, Gemüse anbauen, Reisen und Tanzen

Katrin lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder im wunderschönen Kärnten. Sie züchtet Mini-Shetlandponys, die aus Schottland stammen und nicht größer als 85 Zentimeter werden. Hauptberuflich arbeitet sie als selbstständige Werbegrafikerin. Sie sucht einen "ehrlichen, humorvollen und lebenslustigen Partner im Alter zwischen 27 und 41 Jahren". Sie selbst ist 1,78 m groß, der Mann "sollte alle Fälle größer sein".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Heiko (46) aus Spanien

Lesen Sie dazu auch

Hobbybauer Heiko (46) aus Spanien Foto: RTL

Region: La Palma , Spanien

, Betrieb: Pflanzenproduktion und Hobby-Kleinviehzucht; Zwei Hunde, vier Katzen, zwei Gänse, fünf Hühner, 20 Enten, 12 Fische

Hobbys: Aquarium mit Diskusfischen

Auf La Palma, der "grünen Insel der Kanaren", hat Hobbybauer und Vollblut-Gärtner Heiko sich ein kleines Paradies erschaffen. Seine Finca misst stolze 2000 Quadratmeter. Hier kümmert er sich nicht nur um die Pflanzen, sondern auch um die Hausgans "Miss Moneypenny" und ihren Gänserich. Er ist seit zehn Jahren Single und hofft, jetzt endlich die große Liebe zu finden - Heiko ist auf der Suche nach seinem Traummann.

Ezequiel (42) aus Argentinien

Winzer Ezequiel (42) aus Argentinien Foto: RTL

Region: Mendoza , Valle de Uco, Argentinien

, Valle de Uco, Betrieb: Winzerbetrieb, Gästehausvermietung, Holzverarbeitung, nebenbei Winzer und Bibliothekar; ein Hund, eine Katze

Hobbys: Fußball, Fitnessstudio, Windsurfen und Barber Handwerk

Im Tal von Uco, am Fuß der Anden, liegt der Winzerbetrieb von Ezequiel. Er betreibt den Hof gemeinsam mit seiner Familie, die seit über 100 Jahren in der Gegend verwurzelt ist. Während der Arbeitswoche lebt er in einem Vorort von Mendoza, wo er seinem Hauptberuf nachgeht - er ist Bibliothekar an einer Schule. Seit acht Jahren ist Ezequiel geschieden und hofft auf eine verständnisvolle und selbstständige Frau, die sich mit seinen fünf Töchtern (10 bis 20 Jahre) versteht.

Johannes (27) aus Österreich

Landwirt Johannes (27) aus Österreich Foto: RTL

Region: Wien , Österreich

, Betrieb: Pferde-Einstellbetrieb, Schweinemastbetrieb, Gaststube und Christbaumhandel

27 Pferde, ca. 30 Schweine, vier Katzen, ein Hund

Hobbys: Freunde treffen, Schwimmen und Wandern

Johannes betreibt einen Bauernhof gemeinsam mit seiner Familie. Außer der hauseigenen Hofmetzgerei gehört eine Schweinemast, eine Gaststube und ein Handel mit Weihnachtsbäumen zum Betrieb. Aktuell sind 27 fremder Rösser als Einstellpferde auf dem Hof. Der gelernte Lebensmitteltechniker will jetzt endlich seinen Traummann finden: "Ehrlich, treu und kontaktfreudig sollte er sein."

Karl-Heinz (66) aus Italien

Olivenbauer und Kleinviehzüchter Karl-Heinz (66) aus Italien Foto: RTL

Region: Viterbo , Bagnoregio / Italien

, Bagnoregio / Betrieb: Olivenanbau & Kleinviehzucht; ein Wollschwein, circa 20 Hühner, ein Truthahn, Tauben

Hobbys: Backen, Kochen und Familie

Mitten im Stiefel Italiens, im malerischen Tal von Bagnoregio, lebt Karl-Heinz auf seinem rund zwei Hektar großem Grundstück, das von Olivenhainen umgeben ist. Er besitzt ein Gästehaus und ist stolz auf sein Agriturismo, das er sich in fast 40 Jahren aufgebaut hat. Seine Haupteinnahmequelle ist allerdings das Olivenöl. Der gebürtige Ruhrpöttler und Vollblut-Opa ist auf der Suche nach einer charakterstarken Frau, "die vielleicht sogar Spaß am Gemüsegarten hat".

Werner (27) aus Südafrika

Hobbybauer Werner (27) aus Südafrika Foto: RTL

Region: Port Elizabeth , Eastern Cape, Südafrika

, Eastern Cape, Betrieb: Hobbybauer; eine Milchkuh, ein Hund

Hobbys: Kochen, Fußball spielen, Tischtennis , Squash

Die unberührte Natur Südafrikas hat es Jungbauer Werner und seinen Eltern angetan. Vor nicht allzu langer Zeit haben sie sich gemeinsam den Traum von der eigenen Farm erfüllt. Im Moment ist der gelernte Koch noch Hobbybauer, aber mit der Farm hat er eine Menge vor. Er möchte unter anderem Kühe halten, um Butter und Käse herzustellen und eine Schokoladen-Manufaktur zu gründen. Seine Zukünftige sollte die Familie tatkräftig unterstützen "und sich mit vollem Herz für das Leben und was wir hier machen" entscheiden.

Emil (55) aus Namibia

Emil (55) aus Namibia Foto: RTL

Region: Grootfontein , Namibia

, Betrieb: Rinder- und Schafzüchter, Mais- und Getreideanbau; 320 Rinder, Kühe, Kälber, 400 Schafe

Hobbys: Fahrradfahren, Gymnastik, Ernährung, Kochen, Lesen, Fischen

Der gebürtige Südafrikaner lebt im Norden Namibias am Fuß der Otavi-Berge. Hier managt er eine 1.600 Hektar große Farm, die sich auf Rinder- und Schafzucht spezialisiert hat. Auch Mais und andere Getreidesorten baut er dort an. Er selbst bezeichnet sich als hoffnungslosen Romantiker und "freut sich darauf, seine Zukünftige mit kleinen Gesten zu überraschen."

Tom (60) aus Australien

Tom (60) aus Australien Foto: RTL

Region: Wheatbelt, Westaustralien

Betrieb: Hobbybauer, Pferdefarm; sieben Pferde, sieben Hühner, ein Hund

Hobbys: Reiten, Tanzen, Reisen

Tom hat sich mit einer eigenen Pferderanch in der Nähe von Perth den Traum seines Lebens erfüllt. Im australischen Busch gehört ihm ein rund 5 Hektar großes Anwesen, auf dem er mit seinen Tieren lebt. 1977 ist er als Teenager mit seinen Eltern und zwei Schwestern nach Australien ausgewandert. Dem seit 30 Jahren geschiedenen Vater von zwei erwachsenen Kindern fehlt eine Frau, "die sein Leben vervollständigt."