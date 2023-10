"Das große Backen" 2023: Das sind die Kandidaten in Staffel 11

Seit Ende August schwingen die Kandidaten in "Das große Backen" 2023 wieder die Schneebesen. Wir haben alle Infos zu den Teilnehmern in Staffel 11.

Von Motivtorte bis Macaron: Hobbybäcker und -bäckerinnen treffen bei der Sat.1-Sendung " Das große Backen" 2023 aufeinander, um herauszufinden, wer von ihnen am meisten Feingefühl am Rührgerät hat. Das Format hat Tradition: Am 30. August hat Staffel 11 mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes begonnen.

Sie wollen wissen, wer in Staffel 11 in den Ring steigt, um sich den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und das eigenen Backbuch zu sichern? Wir haben den Überblick über alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Staffel 11 von "Das große Backen" 2023. Außerdem gibt es Infos zur ersten Folge und der Übertragung der Sendung.

"Das große Backen" 2023: Diese Teilnehmer sind nicht mehr dabei

Für gewöhnlich scheidet jede Woche eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer bei "Das große Backen" 2023 aus. Bis ins Finale schaffen es entsprechend nur drei der ursprünglichen zehn Kandidaten. Folgende Teilnehmer sind nicht mehr mit dabei:

Isabella (21) aus Hannover

Auch wenn Isabella die jüngste Kontrahentin ist, bringt sie bereits ordentlich Backerfahrung mit, denn bereits seit acht Jahren hat sie sich dem Hobby verschrieben. Dabei geht sie besonders perfektionistisch vor: Bevor Isabelle eine Torte backt, feilt sie lange an dem perfekten Plan und Rezept. Ähnlich viel Perfektion legt sie wahrscheinlich auch an ihr zweites Hobby an: Neben dem Backen tanzt die 21-Jährige zudem in der Lateinformation ihres Heimatvereins Hannover 96.

Teilnehmerin Isabella Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

Sabine bringt eine gehörige Portion Backerfahrung mit in den Wettkampf, denn "gebacken wurde bei ihr eigentlich schon immer", so Sat.1. Richtig intensiv mit der Materie beschäftigt sich Sabine seit etwa 10 Jahren. Ihre Leidenschaft fürs Backen teilt sich die 64-Jährige übrigens mit ihrem Mann Joachim, den sie über eine Zeitungsannonce kennengelernt hat. Die Backkunst ist nicht Sabines einziges Hobby: Die Controllerin im Ruhestand züchtet nebenbei noch Bonsai-Bäumchen.

Lesen Sie dazu auch

Isabel (32) aus Berlin

Isabel hätte viele Talente im Angebot, mit denen sie glänzen könnte: Die 32-Jährige stammt aus einer Musikerfamilie und malt zudem leidenschaftlich gerne. Bei "Das Große Backen" will sie aber mit ihren Fähigkeiten zwischen Rührgerät und Schneebesen überzeugen. Doch auch hier kommt die künstlerische Note nicht zu kurz, denn Isabels Steckenpferd sind Motiv- und 3D-Torten mit modellierten Elementen. Die 32-Jährige lebt mit Mann und Kind in Berlin und arbeitet als Verwaltungsfachangestellte.

Teilnehmerin Isabel Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Thomas (44) aus München

Thomas kommt ursprünglich aus Frankreich und möchte - um das Klischee zu erfüllen - vor allem durch seine Patisseriekunst überzeugen. Zum Backen kam er 2016, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte: Mit den gemeinsamen Kindern Anna und Léonard backte er fortan jedes zweite Wochenende. Wenn er nicht gerade mit seinem Hobby beschäftigt ist, arbeitet der 44-Jährige als Patentprüfer. In der fünften Folge konnte er dann mit seinen Backkünsten endgültig nicht mehr mit den anderen mithalten und musste das Zelt verlassen.

Teilnehmer Thomas Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

Katharina sorgt für eine Premiere bei "Das Große Backen": Die 36-Jährige backt komplett glutenfrei und will beweisen, dass das geschmacklich kein Nachteil sein muss. Gelegenheiten, ihre Backfähigkeiten zu verfeinern, hat die Hausfrau und Mutter aus Lippstadt genügend: Sie backt zu Hause täglich Brötchen und Brot und mindestens einmal die Woche eine Torte. Nach der sechsten Folge backt Katharina ihre Brötchen wieder in ihren eigenen vier Wänden - ab da ist die Show für sie nämlich vorbei.

Teilnehmerin Katharina Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Tom (21) aus Wachsenburg/Kirchheim in Thüringen

Tom ist mit 21 Jahren einer der beiden jüngsten Kandidaten und bei ihm ist einiges los: Neben dem Backen verbringt der Thüringer seine Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr und gibt geflüchteten Kindern Deutschunterricht. Als sportlichen Ausgleich betreibt er 400m Hürdenlauf - seine Leistungen in der Disziplin haben ihn sogar schon bis zur Deutschen Meisterschaft gebracht. Die Begeisterung fürs Backen hat der Student von seinem Großvater übernommen, denn mit dem stand Tom früher gemeinsam in der Küche.

Kandidaten bei "Das große Backen" 2023: Diese Kandidaten sind noch im Rennen

Insgesamt 10 Hobbybäcker und -bäckerinnen sind ursprünglich bei "Das Große Backen" 2023 angetreten. Die Folgenden Kandidaten sind noch im Rennen um den goldenen Cupcake:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

Bei Monika geht es professionell zu: Die 32-Jährige hat zu Hause sogar eine eigene Backküche. Begonnen hat ihre Leidenschaft fürs Backen vor etwa fünf Jahren, als sie eine Torte für den 80. Geburtstag ihrer Großmutter zubereitete. Wenn Monika ihre Freizeit nicht ins Backen investiert, geht die Oberpfälzerin gerne in die Tanzschule.

Teilnehmerin Monika Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

Egal was im Wettkampf passiert, Erika sollte gelassen bleiben. Denn als eins von acht Geschwisterkindern ist die 21-Jährige Trubel um sich herum gewohnt. Mit ihrer Familie wohnt Erika in der Schweiz auf einem Bauernhof. Zum Backen verwendet sie gerne Produkte aus dem eigenen Betrieb - so natürlich wie möglich ist das Motto. Ihre berufliche Zukunft sieht Erika allerdings nicht vor dem Backofen: Ab dem nächsten Jahr möchte sie Veterinärmedizin studieren.

Teilnehmerin Erika Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

Für Sandra geht mit der Teilnahme bei "Das Große Backen" ein persönlicher Traum in Erfüllung, ist sie doch selbst Fan der Sendung. Die 37-Jährige bloggt auch zum Thema Backen und präsentiert ihre gebackenen Kunstwerke auf Instagram, TikTok und ihrer eigenen Homepage. Für Sandra steht bei "Das Große Backen" der Spaß an erster Stelle: "Für mich ist das so wie ein Backferienlager", sagt die 37-Jährige bei Sat.1.

Teilnehmerin Sandra Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

Theodor ist gelernter Friseurmeister und verspricht bei Sat.1: "Ich bringe nicht nur Schwung in die Haare, sondern auch ins Backzelt". Der 43-Jährige geht ambitioniert an die Sache heran und will natürlich am Ende den goldenen Cupcake in der Hand halten. Dabei helfen sollen ihm eine Portion Kreativität und Innovationsbereitschaft am Backofen.

Teilnehmer Theodor Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

"Das große Backen" im Free-TV und Stream ansehen

Die Übertragung der 11. Staffel von "Das große Backen" übernimmt wie gewohnt Sat.1. Folglich kann man die Sendung ganz bequem im linearen Free-TV ansehen - seit dem 30. August 2023 erscheint jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Folge. Entsprechend der Sendetermine von "Das große Backen" 2023 wird es insgesamt acht brandneue Episoden geben. Darüber hinaus lässt sich die Backsendung auch über den sendereigenen Streamingdienst Joyn verfolgen. Wer die neuesten Ausgaben etwas früher als alle anderen sehen möchte, hat mit dem kostepflichtigen Abomodell Joyn+ die Möglichkeit dazu. Denn dort wurde die erste Ausgabe der Sendung bereits am 23. August 2023 veröffentlicht. Für alle nachfolgenden Ausgaben gilt: Sobald die aktuelle Folgen im Free-TV gelaufen ist, gibt es die neue Episode bei Joyn+ zu sehen.