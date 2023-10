Kandidaten bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem": Diese Promis sind dabei

Mit "Die Verräter - Vertraue Niemandem" kommt ein neues TV-Format ins deutsche Fernsehen. Wir verraten Ihnen, welche Promis als Kandidaten dabei sind.

Der Privatsender RTL ist mit einem neuen TV-Format an den Start gegangen, das auf den Namen "Die Verräter - Vertraue Niemandem" hört. Dabei verweilen insgesamt 16 Promis in einem französischem Schloss. An einem runden Tisch, an dem alle Kandidaten eine Augenbinde tragen, ernennt Moderatorin Sonja Zietlow drei Verräter. Die restlichen 13 Promis gehören zu den Loyalen.

Ziel der TV-Show ist es nun, dass die Loyalen die drei Verräter entlarven und eliminieren. Die Verräter verfolgen das genau umgekehrte Ziel, nämlich die Loyalen zu täuschen und nicht selber aufzufliegen. An jedem Abend nominieren sich die Kandidaten gegenseitig und werfen einen verdächtigen Spieler raus. Ob dieser zu den Loyalen oder den Verrätern gehört, zeigt sich erst im nachhinein. Werden alle Verräter aufgedeckt, so gewinnen die Loyalen einen Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Bleibt jedoch mindestens ein Verräter "am Leben", so gewinnt dieser den Schatz.

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen nun sämtliche Promis, die bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" dabei sind.

"Die Verräter - Vertraue Niemandem": Diese Promis kämpfen um den Silberschatz

Diese 16 Kandidaten sind bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" mit von der Partie und möchten den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro gewinnen:

Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Schlagersängerin möchte sich bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" ausschließlich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Sowohl die Rolle als Verräter, als auch die Rolle als Loyaler kann sie sich gut vorstellen.

Christine Urspruch

Christine Urspruch. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Schauspielerin ist äußerst neugierig auf das neue TV-Format. Als Verräter würde sie versuchen, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten. Zumindest hat sie schon festgestellt, dass man ihr Vieles glaubt.

Irina Schlauch

Irina Schlauch. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Irina Schlauch war die erste "Princess Charming" in Deutschland. Auf die TV-Show freut sie sich sehr, da sie ein großer Fan von Strategiespielen, Escape Rooms und dem Lösen von Rätseln ist. Ihre erste Intention ging in Richtung Verräter, da sie sich dadurch einen längeren Verbleib im Spiel erhofft.

Mariella Ahrens

Mariella Ahrens. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Schauspielerin liebt Spiele, Krimis und Abenteuer, weshalb "Die Verräter - Vertraue Niemandem" genau das Richtige für sie ist. Die 54-Jährige geht ohne spezielle Taktik in die Sendung, bringt aber ihr perfektes Pokerface mit.

Sabrina Setlur

Sabrina Setlur. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Rapperin freut sich darauf, ihre Menschenkenntnis unter Beweis zu stellen. Ob sie zu den Loyalen oder zu den Verrätern gehören wird, das ist ihr relativ egal. Unabhängig von ihrer Zugehörigkeit wird sie versuchen, so ehrlich wie im normalen Leben zu sein.

Shermine Shahrivar

Shermine Shahrivar. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Shermine Sharivar ist Unternehmerin und ehemalige Schönheitskönigin. Ihr Interesse geht eher in Richtung der Loyalen. Ein Pokerface hat sie nach eigener Aussage nicht. Shahrivar möchte taktisch gesehen weitestgehend spontan bleiben.

Susan Sideropoulos

Susan Sideropoulos. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Susan Sideropoulos ist vor allem bekannt durch ihre Rolle in der Daily-Soap "GZSZ". Sie fühlt sich definitiv eher vom Team der Loyalen angezogen. Um die Verräter zu entlarven, muss man ihrer Meinung nach sehr aufmerksam sein, gut beobachten und gleichzeitig selbst unauffällig bleiben.

Ulrike von der Groeben

Ulrike von der Groeben. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Sportjournalistin ist bei ihrem Haussender RTL nun auch bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" zu sehen. Das Besondere für sie an der Sendung ist der ständige Nervenkitzel, nie zu wissen, ob man dem Gegenüber vertrauen kann oder nicht. Als Strategie setzt sie auf ihre Authentizität und Gradlinigkeit.

Claude-Oliver Rudolph

Claude-Oliver Rudolph. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Schauspieler trat in der Vergangenheit unter anderem als "James Bond"-Bösewicht in Erscheinung. Aufgrund seines Berufes sieht er sich als sehr guten Lügner. Andererseits hat er trotz eines Psychologiestudiums Schwierigkeiten, Lügen zu erkennen.

Florian Fitz

Florian Fitz. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Dem Schauspieler gefällt bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" vor allem, dass es nicht um die Privatsphäre und private Beziehungen, sondern um spielerische Fähigkeiten geht, die man beweisen muss. Als er hinter das Spiel und die Spielregeln kam, wollte Florian Fitz unbedingt Verräter sein

Friedrich Liechtenstein

Friedrich Liechtenstein. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Werbeikone verrät, vor der Teilnahme bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" gar ein wenig Angst gehabt zu haben. Als Verräter sei es für ihn schwierig, da er dann schon in der ersten Runde auffliegen würde. Da könne ihm auch sein Lächeln als Pokerface nicht helfen.

Jalil

Jalil. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Rapper war gegenüber einer Teilnahme bei der TV-Show zunächst skeptisch. Doch er freut sich auf das Format - auch weil es für einen Musiker aus seiner Branche untypisch sei, daran teilzunehmen. Das Pokerface von Jalil entspricht seinem Alltagsgesicht: ruhig und unbeirrt.

Pascal Hens

Pascal Hens. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der ehemalige Handball-Nationalspieler freute sich sehr über die Anfrage und wollte unbedingt mit dabei sein. Gerne wäre er einer der Verräter. Die Taktik von Pascal Hens besteht unter anderem darin, sich einige Verbündete zu suchen.

Sebastian Klussmann

Sebastian Klussmann. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Quizspieler ist sich sicher, dass das Agieren als Verräter mehr Spaß macht. Eine besondere Taktik hat er jedoch nicht. Dafür sei "Die Verräter - Vertraue Niemandem" auch zu komplex. Ehrlichkeit und Authentizität sind für ihn Im Allgemeinen wichtige Grundtugenden.

Timothy Boldt

Timothy Boldt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Schauspieler sieht in "Die Verräter - Vertraue Niemandem" eine gute Kombination aus Action und Psychologie. Seine Erfahrung als Schauspieler helfe ihm laut eigener Aussage beim Lügen. Allerdings würde seine Freundin jede noch so kleine Notlüge erkennen.

Vincent Gross

Vincent Gross. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Schweizer Schlagersänger beschreibt Authentizität und Loyalität als seine Grundprinzipien. Ein guter Lügner ist er auf keinen Fall. Denn da wird er entweder rot im Gesicht oder er muss loslachen.