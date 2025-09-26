Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten
TV
Icon Pfeil nach unten

The Voice of Germany 2025: Kandidaten gestern am 25.9.25 Folge 1

ProSieben und Sat.1

„The Voice of Germany“ 2025: Das waren die Kandidaten und Lieder gestern am 25. September

Heute läuft bei „The Voice of Germany“ 2025 Folge 1. Welche Kandidaten präsentieren am 25.09.25 welche Songs? Hier kommen alle Infos zur Start-Show.
Von Claus Holscher
    • |
    • |
    • |
    „The Voice of Germany“ 2025 startet am 25.9.25 mit Folge 1. Welche Kandidaten sind dabei? Wir verraten es.
    „The Voice of Germany“ 2025 startet am 25.9.25 mit Folge 1. Welche Kandidaten sind dabei? Wir verraten es. Foto: dpa, Joyn/Richard Hübner

    Staffel 15 von „The Voice of Germany“ startet am 25. September 2025. Coaches sind Rea Garvey, Nico Santos, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo; die Comeback Stage betreut Calum Scott. Das Grundformat bleibt: Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows. Wichtiger Fokus liegt auf der stärkeren Verzahnung von TV und Streaming sowie intensiver Social‑Media‑Begleitung der Kandidaten.

    Musikalisch trifft erfahrene Pop‑Expertise auf jüngere Rap‑ und Online‑Acts, ein von Nico Santos als „Clash der Generationen“ beschriebener Mix. Die Show setzt weiterhin auf Stimme und Storytelling; die Blind Auditions entscheiden früh über die Teamzusammensetzung, Battles und Liveshows schärfen Genre‑Kontraste und Coach‑Strategien. Fraglich bleibt der langfristige Karriereeffekt für Gewinner; die Kombination aus etablierten Coaches und digitalen Formaten erhöht zwar Chancen, doch entscheidend ist, welche Talente nach der Show ein eigenständiges Profil entwickeln. Im Fokus stehen deshalb auch Coach‑Mentoring und Produktionsbegleitung: Kooperationen mit Streaming‑Playlists und Kurzformaten sollen Gewinnern direkte Veröffentlichungswege bieten. Zuschauerbeteiligung per App und Live‑Voting verankert Emotionen in Echtzeit und stärkt den Social‑Buzz um einzelne Kandidaten.

    Wer ist in der ersten Folge der neuen Staffel dabei? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier vor.

    Folge 1 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

    Greta Heimann (20, Halle/Saale)

    Greta Heimann
    Greta Heimann Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „Eiserner Steg“ – Philipp Poisel (Klavier-Version)
    • „Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren.“

    Ereza (21, Hamburg)

    Ereza Suka
    Ereza Suka Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: „I Got You (I Feel Good)“
    • „Ich bringe Soul und Funk auf die Bühne – und hoffentlich auch ein paar Tanzschritte.“

    Maël & Jonas (29 & 23, Koblenz)

    Maël und Jonas
    Maël und Jonas Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „I Swear To God“ – Maël & Jonas (Eigenkomposition)
    • „Wir sind zurück – diesmal mit unserem eigenen Song. Das ist unser Moment.“

    Nomi Rais (47, Mallorca)

    Nomi Rais
    Nomi Rais Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „I Wanna Dance With Somebody“ – Whitney Houston
    • „Ich bin nicht hier, um zu gewinnen – ich bin hier, um zu singen.“

    Max Pesé (20, Landshut)

    Max Pesé
    Max Pesé Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: „Hallelujah, I Love Her So“ – Ray Charles
    • „Ich liebe den Sound der alten Schule – Ray Charles ist mein Held.“

    Duo Schmidtreissend (49 & 56, Ostallgäu)

    Duo Schmidtreissend (Sabine und Theo)
    Duo Schmidtreissend (Sabine und Theo) Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher“ – Jackie Wilson
    • „Wir sind vielleicht nicht die Jüngsten – aber wir haben den Groove!“

    Mabella (25, Bremerhaven)

    Mabella
    Mabella Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „Prisoner“ – Miley Cyrus & Dua Lipa
    • „Ich bin laut, bunt und direkt – und genau so ist meine Musik.“

    Lily MacKay (45, Nähe Neu-Ulm)

    Lily MacKay
    Lily MacKay Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „Greatest Love Of All“ – Whitney Houston
    • „Whitney Houston hat mich geprägt – heute will ich ihr Tribut zollen.“

    Keule (59, Südliche Weinstraße)

    Keule
    Keule Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „You Shook Me All Night Long“ – AC/DC
    • „Ich bin zurück – und diesmal rock ich noch härter.“

    Friedrich Häntzschel (20, Nähe Dresden)

    Friedrich Häntzschel;
    Friedrich Häntzschel; Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „Moodswings“ – TJARK
    • „Ich bin ein bisschen anders – und das ist gut so.“

    Shoger Panosyan (21, Essen)

    Shoger Panosyan;
    Shoger Panosyan; Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „Popular“ – Ariana Grande (aus Wicked)
    • „Ich liebe Musicals – und ich will zeigen, dass das auch cool sein kann.“

    Vasco José Mano (28, München)

    Vasco José Mano
    Vasco José Mano Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: „Stone Cold“ – Demi Lovato
    • „Ich singe, weil ich fühle – und ich hoffe, ihr fühlt mit.“
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden