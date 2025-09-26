„The Voice of Germany“ 2025: Das waren die Kandidaten und Lieder gestern am 25. September

Staffel 15 von „The Voice of Germany“ startet am 25. September 2025. Coaches sind Rea Garvey, Nico Santos, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo; die Comeback Stage betreut Calum Scott. Das Grundformat bleibt: Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows. Wichtiger Fokus liegt auf der stärkeren Verzahnung von TV und Streaming sowie intensiver Social‑Media‑Begleitung der Kandidaten.

Musikalisch trifft erfahrene Pop‑Expertise auf jüngere Rap‑ und Online‑Acts, ein von Nico Santos als „Clash der Generationen“ beschriebener Mix. Die Show setzt weiterhin auf Stimme und Storytelling; die Blind Auditions entscheiden früh über die Teamzusammensetzung, Battles und Liveshows schärfen Genre‑Kontraste und Coach‑Strategien. Fraglich bleibt der langfristige Karriereeffekt für Gewinner; die Kombination aus etablierten Coaches und digitalen Formaten erhöht zwar Chancen, doch entscheidend ist, welche Talente nach der Show ein eigenständiges Profil entwickeln. Im Fokus stehen deshalb auch Coach‑Mentoring und Produktionsbegleitung: Kooperationen mit Streaming‑Playlists und Kurzformaten sollen Gewinnern direkte Veröffentlichungswege bieten. Zuschauerbeteiligung per App und Live‑Voting verankert Emotionen in Echtzeit und stärkt den Social‑Buzz um einzelne Kandidaten.

Wer ist in der ersten Folge der neuen Staffel dabei? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier vor.

Folge 1 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

Greta Heimann (20, Halle/Saale)

Greta Heimann Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „Eiserner Steg“ – Philipp Poisel (Klavier-Version)

„Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren.“

Ereza (21, Hamburg)

Ereza Suka Foto: Joyn/André Kowalski

Song: „I Got You (I Feel Good)“

„Ich bringe Soul und Funk auf die Bühne – und hoffentlich auch ein paar Tanzschritte.“

Maël & Jonas (29 & 23, Koblenz)

Maël und Jonas Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „I Swear To God“ – Maël & Jonas (Eigenkomposition)

„Wir sind zurück – diesmal mit unserem eigenen Song. Das ist unser Moment.“

Nomi Rais (47, Mallorca)

Nomi Rais Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „I Wanna Dance With Somebody“ – Whitney Houston

„Ich bin nicht hier, um zu gewinnen – ich bin hier, um zu singen.“

Max Pesé (20, Landshut)

Max Pesé Foto: Joyn/André Kowalski

Song: „Hallelujah, I Love Her So“ – Ray Charles

„Ich liebe den Sound der alten Schule – Ray Charles ist mein Held.“

Duo Schmidtreissend (49 & 56, Ostallgäu)

Duo Schmidtreissend (Sabine und Theo) Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher“ – Jackie Wilson

„Wir sind vielleicht nicht die Jüngsten – aber wir haben den Groove!“

Mabella (25, Bremerhaven)

Mabella Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „Prisoner“ – Miley Cyrus & Dua Lipa

„Ich bin laut, bunt und direkt – und genau so ist meine Musik.“

Lily MacKay (45, Nähe Neu-Ulm)

Lily MacKay Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „Greatest Love Of All“ – Whitney Houston

„Whitney Houston hat mich geprägt – heute will ich ihr Tribut zollen.“

Keule (59, Südliche Weinstraße)

Keule Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „You Shook Me All Night Long“ – AC/DC

„Ich bin zurück – und diesmal rock ich noch härter.“

Friedrich Häntzschel (20, Nähe Dresden)

Friedrich Häntzschel; Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „Moodswings“ – TJARK

„Ich bin ein bisschen anders – und das ist gut so.“

Shoger Panosyan (21, Essen)

Shoger Panosyan; Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „Popular“ – Ariana Grande (aus Wicked)

„Ich liebe Musicals – und ich will zeigen, dass das auch cool sein kann.“

Vasco José Mano (28, München)

Vasco José Mano Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: „Stone Cold“ – Demi Lovato

„Ich singe, weil ich fühle – und ich hoffe, ihr fühlt mit.“