„The Voice of Germany“ 2025: Das waren die Kandidaten und Lieder gestern am 25. September

Staffel 15 von „The Voice of Germany“ startet am 25. September 2025. Coaches sind Rea Garvey, Nico Santos, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo; die Comeback Stage betreut Calum Scott. Das Grundformat bleibt: Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows. Wichtiger Fokus liegt auf der stärkeren Verzahnung von TV und Streaming sowie intensiver Social‑Media‑Begleitung der Kandidaten.
Musikalisch trifft erfahrene Pop‑Expertise auf jüngere Rap‑ und Online‑Acts, ein von Nico Santos als „Clash der Generationen“ beschriebener Mix. Die Show setzt weiterhin auf Stimme und Storytelling; die Blind Auditions entscheiden früh über die Teamzusammensetzung, Battles und Liveshows schärfen Genre‑Kontraste und Coach‑Strategien. Fraglich bleibt der langfristige Karriereeffekt für Gewinner; die Kombination aus etablierten Coaches und digitalen Formaten erhöht zwar Chancen, doch entscheidend ist, welche Talente nach der Show ein eigenständiges Profil entwickeln. Im Fokus stehen deshalb auch Coach‑Mentoring und Produktionsbegleitung: Kooperationen mit Streaming‑Playlists und Kurzformaten sollen Gewinnern direkte Veröffentlichungswege bieten. Zuschauerbeteiligung per App und Live‑Voting verankert Emotionen in Echtzeit und stärkt den Social‑Buzz um einzelne Kandidaten.
Wer ist in der ersten Folge der neuen Staffel dabei? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier vor.
Folge 1 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei
Greta Heimann (20, Halle/Saale)
- Song: „Eiserner Steg“ – Philipp Poisel (Klavier-Version)
- „Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren.“
Ereza (21, Hamburg)
- Song: „I Got You (I Feel Good)“
- „Ich bringe Soul und Funk auf die Bühne – und hoffentlich auch ein paar Tanzschritte.“
Maël & Jonas (29 & 23, Koblenz)
- Song: „I Swear To God“ – Maël & Jonas (Eigenkomposition)
- „Wir sind zurück – diesmal mit unserem eigenen Song. Das ist unser Moment.“
Nomi Rais (47, Mallorca)
- Song: „I Wanna Dance With Somebody“ – Whitney Houston
- „Ich bin nicht hier, um zu gewinnen – ich bin hier, um zu singen.“
Max Pesé (20, Landshut)
- Song: „Hallelujah, I Love Her So“ – Ray Charles
- „Ich liebe den Sound der alten Schule – Ray Charles ist mein Held.“
Duo Schmidtreissend (49 & 56, Ostallgäu)
- Song: „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher“ – Jackie Wilson
- „Wir sind vielleicht nicht die Jüngsten – aber wir haben den Groove!“
Mabella (25, Bremerhaven)
- Song: „Prisoner“ – Miley Cyrus & Dua Lipa
- „Ich bin laut, bunt und direkt – und genau so ist meine Musik.“
Lily MacKay (45, Nähe Neu-Ulm)
- Song: „Greatest Love Of All“ – Whitney Houston
- „Whitney Houston hat mich geprägt – heute will ich ihr Tribut zollen.“
Keule (59, Südliche Weinstraße)
- Song: „You Shook Me All Night Long“ – AC/DC
- „Ich bin zurück – und diesmal rock ich noch härter.“
Friedrich Häntzschel (20, Nähe Dresden)
- Song: „Moodswings“ – TJARK
- „Ich bin ein bisschen anders – und das ist gut so.“
Shoger Panosyan (21, Essen)
- Song: „Popular“ – Ariana Grande (aus Wicked)
- „Ich liebe Musicals – und ich will zeigen, dass das auch cool sein kann.“
Vasco José Mano (28, München)
- Song: „Stone Cold“ – Demi Lovato
- „Ich singe, weil ich fühle – und ich hoffe, ihr fühlt mit.“
