Kandidatinnen von „Golden Bachelor“ 2025: Wer ist raus? Wer musste die Show verlassen?

Am 3. Dezember 2024 feierte der „Golden Bachelor“ seine Premiere auf RTL+ und bringt frischen Wind ins bewährte Rosen-Universum. Anfang 2025 läuft die erste Staffel „Golden Bachelor“ auch im Free-TV bei RTL. Nach dem Erfolg der amerikanischen Version mit Gerry Turner zeigt auch die deutsche Ausgabe, dass Liebe keine Altersgrenzen kennt. Der erste deutsche „Golden Bachelor“, der 73-jährige Franz Stärk, sucht auf Kreta unter 18 Frauen ab 60 Jahren die große Liebe.

In gewohnt romantischem Ambiente auf der griechischen Insel Kreta lernen sich Franz und die 18 Damen bei Gruppen- und Einzeldates besser kennen. Die bekannte Nacht der Rosen sorgt auch hier für Spannung: Nur die Frauen, die eine Rose erhalten, bleiben in der Show und dürfen Franz weiter näher kennenlernen.

Start und Sendetermine von „Golden Bachelor“ sehen also wie folgt aus:

Streaming: seit dem 3. Dezember 2024 auf RTL+

Free-TV: ab Januar 2025 auf RTL

Doch wer sind die Damen, die um sein Herz kämpfen? Wir stellen die 18 Kandidatinnen näher vor, wie RTL sie angekündigt hat.

Der „Golden Bachelor“ 2025: Wer ist raus?

Astrid (64) aus Wiesbaden

Astrid, 64 aus Wiesbaden ist Kauffrau für Büromanagement, selbstständig

Die sportliche Kauffrau und Familienmensch träumt von einem romantischen Strandpicknick. Astrid wünscht sich einen aktiven Partner, der ihre Leidenschaften teilt. Sie glaubt daran, dass Schönheit von innen kommt. Für die Liebe würde auch sie alles stehen und liegen lassen. Nachdem in Folge 3 keine Frau nach Hause musste, war in der vierten Sendung Schluss für den Familienmenschen Astrid.

Birgit T. (60) aus Neukirchen-Vluyn

Birgit T., 60 aus Neukirchen-Vluyn ist Anwältin für Familienrecht

Birgit ist Anwältin für Familienrecht und ist seit sieben Jahren Single. Sie sehnt sich nach einem liebevollen Partner, mit dem sie Spaß haben und tolle Gespräche führen kann. Sie schätzt ihre Unabhängigkeit, möchte jedoch einen Partner, der ihr Leben bereichert. Ihre Familie ist sehr wichtig für sie, trotz ihres häufigen Zeitmangels. Sie sieht Liebe als ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und Akzeptanz. Für die Liebe reichte es jedoch nicht zwischen ihr und dem Golden Bachelor. Sie verabschiedete sich in Folge 4.

Sabine St. (67) aus Niederkrüchten

Sabine St., 67 aus Niederkrüchten ist Rentnerin

Sabine ist Rentnerin und hofft, beim „Golden Bachelor“ ihrem großen Ziel näherzukommen: die wahre Liebe zu finden. Sie schließt nicht aus, sich zu verlieben, ist aber auch skeptisch. Ein wichtiger Moment in ihrem Leben war es, zu erkennen, was in ihr steckt. Sie würde alles stehen und liegen lassen, wenn sie sich von einem Menschen vollkommen angenommen fühlt. Heute geht sie aber auch vorsichtiger an Beziehungen heran als früher, da sie das Vertrauen in die Menschen mehr hinterfragt. Ihr Abschied aus der Show kam gleich zu Beginn der Staffel.

Sonja (61) aus Gelsenkirchen

Sonja, 61 aus Gelsenkirchen ist Flugbegleiterin

Sonja ist Flugbegleiterin und will die Liebe ihres Lebens finden. Sie beschreibt sich als schlagfertig, wortgewandt und lustig, aber dabei immer fair. Sie glaubt fest daran, beim „Golden Bachelor“ die Liebe zu finden, da sie in der Vergangenheit bei Dating-Apps nicht den richtigen Mann gefunden hat. Sie schätzt Ehrlichkeit und Loyalität bei einem Mann und würde ihrem 20-jährigen Ich raten, mehr auf Taten als auf Worte zu achten. Ihr Traumdate ist ein romantisches Dinner am Strand. Doch Sonja ist bereits ab Folge 3 nicht mehr dabei.

Ute St. (62) aus München

Ute St., 62 aus München ist Verkäufer im Außendienst

Ute ist Diplom-Ingenieurin und Department Managerin im Bereich Beauty. Sie hat viele Kulturen kennengelernt und ist sehr aktiv. Sie ist mit sich selbst zufrieden und befinde sich gerade in der besten Phase ihres Lebens. Sie glaubt daran, sich beim „Golden Bachelor“ verlieben zu können. Ihre Familie spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben und sie würde für den richtigen Mann alles stehen und liegen lassen. Mit Golden Bachelor Franz sprang der Funke nicht über - in Folge 6 stieg Ute freiwillig aus.

Bärbel (73) aus München

Bärbel, 73 aus München ist Rentnerin

Mit ihrer Offenheit, Lebensfreude und einem „ewigem Mädchen“ in sich hofft die Hotelfachfrau, sich beim „Golden Bachelor“ noch einmal neu zu verlieben. Sie sucht einen aktiven, natürlichen Mann und lässt sich von der Magie der Liebe leiten. Ihr Traumtyp und Promischwarm ist Robert Redford. In Folge 6 gab es keine Rose mehr für sie.

Birgit L. (67) vom Timmendorfer Strand

Birgit L., 67 aus Timmendorfer Strand ist Verkäuferin in einer Modeboutique

Birgit ist Verkäuferin in einer Modeboutique und glaubt an die Chance, bei „Golden Bachelor“ die große Liebe zu finden, wenn die Chemie stimmt. Sie schätzt einen faszinierenden, niveauvollen Partner und geht jetzt entspannter auf Dates zu. Sie musste sich in Folge 6 verabschieden.

Christin (71) aus München

Christin, 71 aus München ist Vermögensverwalterin

Die empathische Vermögensverwalterin ist auf der Suche nach Vertrauen und Geborgenheit. Mit Abenteuerlust und Humor möchte sie den Bachelor beeindrucken – am liebsten mit einem Helikopterflug zu einem exklusiven Golfdate. Für Christin bedeutet Liebe: „Ankommen und glücklich sein.“

Christin verließ die Show in Folge 7 freiwillig, kämpfte zuvor bereits mit Kreislaufproblemen. Trotz ihres Abschieds fantasiert sie zum Ende über eine gemeinsame Zukunft mit Franz: „Vielleicht entscheidet er sich für ne tolle Frau und dann merkt er ‚Oh Gott, ich vermisse Christin‘ und dann bucht er sich einen Flug nach München und dann zack, ist er vor meiner Tür, who knows!“, so die 71-Jährige.

Christiane (64) aus Hamm

Christiane, 64 aus Hamm ist Erzieherin

Christiane ist Erzieherin und eine ehrliche, direkte und lebensfrohe Frau, die sich für den „Golden Bachelor“ beworben hat, um endlich die wahre Liebe zu finden. Sie ist selbstbewusster als früher und geht nun offener auf Männer zu. Sie schätzt vor allem Treue, Loyalität, Respekt, Ehrlichkeit und Humor bei einem Mann. Ein Fun-Fact über sie: Sie ist sehr schreckhaft und manchmal etwas schusselig. Diese Eigenschaften reichten nicht für mehr als Runde 8 - hier bekam sie keine Rose mehr.

Britta (60) aus Braunschweig

Britta, 60 aus Braunschweig ist Krankenkassenfachangestellte

Britta ist Krankenkassenfachangestellte und ist offen dafür, sich in einen „Golden Bachelor“ zu verlieben, wenn er ebenso neugierig und lebenslustig ist wie sie. Ihr Traumdate ist ein romantischer Flug mit einem Privatjet von Griechenland nach Paris. Liebe bedeutet für sie vor allem, sich zu bewundern und zu verwöhnen, was sie ihren Männern auch gerne zeigt. In Folge 8 gab es in der Nacht der Rosen eine White-Party: hier endete Brittas Reise.

Simone (63) aus Zug (Schweiz)

Simone, 63 aus Zug (Schweiz) ist in der Modebranche und als Yogalehrerin tätig

Als Yogalehrerin und Modeexpertin kombiniert Simone gerne Tiefsinn und Leichtigkeit. Sie meidet Dramen und setzt auf authentische Kommunikation. Ihre Familie steht hinter ihrer Teilnahme und sie sieht die Show als seriöse Chance, ihre große Liebe zu finden. In Folge 8 gab es keine Rose mehr für sie.

Ute Sch. (60) aus Berlin

Ute Sch., 60 aus Berlin ist Krankenschwester

Offenherzig, lebensfroh und selbstbewusst: Ute möchte beim „Golden Bachelor“ nach eigener Aussage ihren „Deckel zum Topf“ finden. Die 60-jährige Krankenschwester liebt Abenteuer wie Helikopterflüge und schätzt Liebe als tiefes Gefühl von Ankommen. Ihre Botschaft an ihr 20-jähriges Ich? „Vertraue deinem Bauchgefühl und sammle Erfahrungen“. Fast schaffte sie es ins Finale, doch in Folge 9 war Schluss.

Kerstin (63) aus Erfurt

Kerstin, 63 aus Erfurt ist Selbstständige Nageldesignerin

Authentisch, humorvoll und offen – so beschreibt sich die Nageldesignerin aus Erfurt in Nordrhein-Westfalen. Kerstin ist mit 63 Jahren bereit für die große Liebe und glaubt daran, dass Herzklopfen jedes Date zu einem Traumdate machen kann. Authentizität und Humor sind für sie essenziell im Leben. Ein Traumdate unter den letzten drei Kandidatinnen erhielt sie nicht. Die Reise endete in Foleg 9.

Susanne (63) aus Abstatt

Susanne, 63 aius Abstatt ist Heilpraktikerin

Susanne ist Heilpraktikerin und sei eine Mischung aus jung gebliebenem, verrücktem Huhn und traditioneller Frau, die ihre Männer gerne verwöhnt. Ihre Kinder und Enkel sind ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie ist offen für die Liebe und glaubt, dass es keinen Zufall gibt. Ihr Traumdate wäre ein abenteuerlicher Tag mit romantischem Abschluss. Ihr Traumtyp: „Unseren Ex-Bachelor Paul Janke finde ich sehr attraktiv.“ Ob sie ihren Traumtyp noch kennenlernt? Golden-Bachelor Franz war es nicht, denn der gab ihr keine Rose für die Top 3.

Sabine Si. (62) aus Troisdorf

Sabine Si., 62 aus Troisdorf ist Museumspädagogin

Sabine, Museumspädagogin, wurde von ihren Töchtern motiviert, sich zu bewerben. Sie beschreibt sich als mutig und humorvoll und fühlt sich wieder bereit für die Männerwelt. Ihr 20-jähriges Ich würde sie ermutigen, mutig ihre Träume zu verfolgen. In Folge 9 endete sie Reise von Sabine.

Mercedes (61) aus Berlin

Mercedes, 61 aus Berlin ist Kosmetikerin

Als Kosmetikerin ist Mercedes eine wahre Schönheitsexpertin. Sie liebt es, sich um sich selbst zu kümmern und sucht nach einem Partner, der ebenfalls auf Schönheit und Gesundheit achtet. Ihr Traumdate wäre wie folgt: In einer einsamen Hütte, in den Bergen oder am Meer, um die Ruhe und Landschaft zu genießen. Kurz vor dem Finale musste sich Mercedes von Bachelor Franz verabschieden.

Der „Golden Bachelor“ 2025: Wer ist weiter dabei?

Sylvia (62) aus Brandenburg

Sylvia, 62 aus Neuhausen Spree ist selbstständige Service- und Bürodienstleistleisterin im Bereich Geothermie

Nach einem schweren Verlust wagt die Unternehmerin beim „Golden Bachelor“ einen Neuanfang. Sylvia ist ein fröhlicher und positiver Mensch. Sie sucht einen ehrlichen, reiselustigen Mann. Ihr Motto: „Ohne Liebe ist alles nichts.“ Sie träumt von gemeinsamen Reisen und schreibt aktuell ein Buch.

Lise (60) aus Wels (Österreich)

Lise, 60 aus Wels (Österreich) ist Sekretärin in der Immobilienbranche

Lise ist Sekretärin und beschreibt sich selbst als „anders“ als die anderen Kandidatinnen. Die Norwegerin lebt mittlerweile in Österreich. Ihr Traum-Golden-Bachelor könnte wie Robert Redford aussehen, doch für sie zählt vor allem die emotionale Verbindung, die sie zu einem Mann spüren muss. Ihre Tochter unterstützt sie bei der Teilnahme und gab ihr einige Tipps.