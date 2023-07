"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht": Sendetermine, Übertragung und alle Infos

"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" läuft im Juli und August im TV und Stream. Wir haben alle Infos rund um Handlung und Sendetermine der dreiteiligen Serie.

Die mehrteilige Ermittlerserie "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" ergänzt den Sendeplatz im Zweiten für Krimiserien am Sonntagabend für drei aufeinanderfolgende Sonntagabende ab Ende Juli.

Wir haben alle wichtigen Informationen zur Handlung, Besetzung, den Sendeterminen sowie zur Übertragung und Wiederholung der Krimireihe im TV und Stream. Alle Infos zu "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" gibt es hier.

"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht": Sendetermine

Die neue Ermittlerserie auf dem Sendeplatz des ZDF für internationale Krimiserien am Sonntagabend entführt die Zuschauer in die schottische Region Fife. Nach Schauplätzen wie London ("The Chelsea Detective", "Luther"), Oxford ("Lewis") oder fiktiven Orten wie "Midsomer" ("Inspector Barnaby") dreht sich die Handlung nun um den malerischen Küstenort St. Andrews.

Detective Sergeant (DS) "Karen Pirie" wird an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen ab dem 23. Juli 2023 um 22.15 Uhr einen bislang ungelösten Mordfall in dieser Region untersuchen. Jede der drei Folgen hat eine Länge von etwa 85 Minuten. Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine aller drei Folgen von "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht":

Folge 1: "Der Fall Rosie Duff " - Sonntag, 23. Juli 2023 um 22.15 Uhr

Folge 2: "Das große Lügen" - Sonntag, 30. Juli 2023 um 22.15 Uhr

Folge 3: "Späte Sühne" - Sonntag, 6. August 2023 um 22.15 Uhr

"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" im TV und Stream: Übertragung der Serie

Die Krimiserie "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" wird sowohl TV als auch im Stream gezeigt. Die Übertragung im klassischen TV übernimmt das ZDF. An drei aufeinanderfolgenden Sonntagen ermittelt Karen Pirie um jeweils 22.15 Uhr im Zweiten. Neben der TV-Ausstrahlung werden die Folgen parallel im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Besetzung von "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht": Alle Darsteller im Überblick

Lauren Lyle, eine schottische Schauspielerin, ist für ihre wiederkehrende Rolle als Marsali MacKimmie Fraser im Fernsehdrama "Outlander" bekannt. In der Serie "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" übernimmt sie die Hauptrolle als Ermittlerin Detective Sergeant Karen Pirie. Das Drehbuch für die Serie stammt von Emer Kenny, während Gareth Bryn Regie führte. Die Produktion wurde von ITV – Independent Television geleitet.

Hier ist eine Übersicht zu allen Darstellerinnen und Darstellern sowie deren Rollen in der ZDF-Serie:

Rolle Schauspieler DS Karen Pirie Lauren Lyle DC Jason Murray Chris Jenks DS Phil Parhatka Zack Wyatt River Wilde Emer Kenny DI Simon Lees Steve John Shepherd Bel Richmond Rakhee Thakrar Alex Gilby Ariyon Bakare Alex Gilby (jung) Buom Tihngang Ziggy Malkiewicz Alec Newman Ziggy Malkiewicz (jung) Jhon Lumsden Weird Mackie Michael Shaeffer Weird Mackie (jung) Jack Hesketh CSI Jimmy Lawson Stuart Bowman

"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht": Die Handlung der Serie

Die Serie "Karen Pirie - Echo einer Mordnacht" basiert auf dem Roman "Echo einer Winternacht" der schottischen Autorin Val McDermid. Sie erzählt die Geschichte von Detective Sergeant Karen Pirie, einer starken und hartnäckigen Ermittlerin, die sich in einer von Männern dominierten Berufswelt behaupten muss. Karen Pirie hat sich darauf spezialisiert, schwierige "Cold Cases" zu lösen, die für ihre Vorgänger bisher unlösbar schienen.

In der Serie wird Detective Sergeant Karen Pirie mit einem ungeklärten Mordfall konfrontiert, der sich vor einem Vierteljahrhundert in der Universitätsstadt St. Andrews ereignete. Der Tod der Pub-Kellnerin Rosie Duff wird von einer populären Podcasterin aufgegriffen, was Karen Pirie dazu veranlasst, den Cold Case erneut aufzurollen. Während ihrer Ermittlungen stößt sie auf eine Vielzahl von Ungereimtheiten, die die Wahrheit hinter dem lange zurückliegenden Mordfall enthüllen könnten.

"Karen Pirie - Echo einer Mordnacht": Wiederholung

Ein Wiederholung im TV ist bislang nicht für alle Folgen bekannt. Trotzdem lassen sich die einzelnen Episoden nachschauen, falls die Übertragung im TV oder Live-Stream des ZDF verpasst wurde: Alle Folgen der Krimiserie um Karen Pirie werden nach der TV-Ausstrahlung vier Wochen lang online in der ZDF-Mediathek abrufbar sein.

Sobald mehr Infos zum Nachschauen der Serie im TV bekannt sind, werden wir diese hier ergänzen. Bislang ist nur die Wiederholung der ersten Folge geplant, die anderen werden vermutlich folgen. Hier ist ein Überblick zu den Folgen-Wiederholungen im Fernsehen: