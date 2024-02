"Karneval in Köln" 2024: Sendetermin, Übertragung und Büttenredner

Die Fernsehsitzung "Karneval in Köln" wird auch 2024 im TV gezeigt. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Büttenredner.

2024 findet die alljährliche Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag in der Festhalle Gürzenich in der Altstadt Kölns statt. Der Saal ist wieder einmal ausverkauft. Das Motto der Kölner Session 2024 lautet "Wat e Theater, wat e Jeckespill" - eine Anspielung auf die aktuelle Situation und Gemütslage Deutschlands. Unter der Leitung und Moderation von Marcus Gottschalk, Protokollführer des Kölner Dreigestirns und Vorstand der Kölner Prinzen-Garde, werden prominente Redner und Rednerinnen für das große Rosenmontagsevent erwartet. Kölner Bands sorgen dabei für Musik und Unterhaltung.

Doch wann genau ist der Sendetermin von "Karneval in Köln" 2024? Wie und wo wird das Event übertragen? Und wer sind die Büttenredner des Abends? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Sendetermin von "Karneval in Köln" 2024

Alljährlich findet die Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag statt. Für die diesjährige Show heißt das, dass die Sendung am 12. Februar ausgestrahlt wird. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr läuft der "Karneval in Köln" in der ARD. Geplant ist eine Sendezeit von ca. 180 Minuten - das Programm wird also kurz nach 23 Uhr zu Ende sein.

"Karneval in Köln" 2024: Infos zur Übertragung im TV und Stream

Die Kölner Karnevalssession 2024 begann bereits im November 2023. Die traditionelle Fernsehsitzung zum "Karneval in Köln" 2024 wird vom WDR für die ARD produziert. Übertragen wird sie daher auch im Ersten. Eine Wiederholung ist noch am selben Abend geplant. Direkt im Anschluss zur Übertragung in der ARD können Sie im WDR die Wiederholung der Sendung sehen.

Neben der Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag haben Sie auch die Möglichkeit, die Übertragung des Kölner Rosenmontagszug 2024 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu verfolgen. Die ARD überträgt auch den Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024. Auch wenn Köln, Düsseldorf und Mainz die Hochburgen des Karnevals sind, so wird auch in anderen Städten gefeiert. Es gibt es auch verschiedene Angebote, um Fasching in Augsburg zu feiern.

Hier finden Sie eine Übersicht zum Sendetermin und zur Übertragung des Events am Rosenmontag aus Köln:

Datum: am 12. Februar 2024, dem Rosenmontag

am 12. Februar 2024, dem 1. Ausstrahlung: 20.15 Uhr bis voraussichtlich 23.15 Uhr im ARD

20.15 Uhr bis voraussichtlich 23.15 Uhr im Wiederholung: 23.15 Uhr bis voraussichtlich 02.15 Uhr im WDR

Das sind die Büttenredner beim "Karneval in Köln" 2024

Wie in jedem Jahr sind bekannte Gesichter als Redner und Rednerinnen eingeladen. Für das Rosenmontagsevent in Köln haben sich unter anderem Guido Cantz, Bernd Stelter, "Der Sitzungspräsident" alias Volker Weininger, Ingrid Kühne, Jürgen Beckers, Jörg Runge und Martin Schopps angemeldet. Natürlich ist auch das Kölner Dreigestirn, bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau, als offizielles Regent über das närrische Volk des Kölner Karnevals mit dabei. Begleitet wird der Abend durch Musik von lokalen Bands aus Köln. Bläck Fööss, Brings, Höhner, Kasalla, Paveier, Cat Ballou und Räuber werden unter anderem für die musikalische Unterhaltung sorgen.