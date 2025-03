„Karneval in Köln“ heute im TV und Stream: Termin und Gäste 2025

Wie gewohnt findet die alljährliche Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag in Gürzenich in Köln statt. Der Saal ist bereits ausverkauft und auch dieses Jahr findet die Veranstaltung auf der Bühne wieder unter der Leitung von Marcus Gottschalk, dem Protokollführer des Kölner Dreigestirns und Vorstand der Kölner Prinzen-Garde statt. Das Motto der diesjährigen Kölner Session heißt: „FasteLOVEnd – wenn Dräum widder blöhe“. Diese Devise soll die momentane Situation und die Gefühlslage in Deutschland beschreiben. Es erinnert an die 60er und 70er Jahre, die Flower-Power-Zeit, die für Frieden, Liebe und Glücklichsein steht. Das Motto stellt also eine Mentalität dar, die sich viele Menschen momentan wünschen. Die Veranstalter wissen auch, dass der Karneval weder politische Krisen noch den Krieg beenden kann. Sie wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern aber die Chance geben, einen „Traum auf Zeit“ zu leben. In dem Sinne wird gemeinsam gefeiert und getanzt.

Wann findet der Kölner Fernseh-Karneval statt? Welche Gäste sind mit von der Partie? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Termin des Karnevals in Köln 2025

Wie bereits erwähnt, findet die Karneval-TV-Veranstaltung am Rosenmontag statt. Dieser findet in diesem Jahr am 3. März statt. Der Karnevalsmontag ist für die Närrinnen und Narren ein ganz wichtiger Feiertag und stellt für viele den Höhepunkt der Karnevalssaison dar.

Karneval heute in Köln 2025: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung des Kölner Karnevals übernimmt auch in diesem Jahr die ARD. Die Sendung läuft am Rosenmontag zur Primetime um 20.15. Sollten Sie die Veranstaltung nicht im Ersten sehen können, besteht kein Grund zur Sorge. Neben der Übertragung im linearen Fernsehprogramm steht Ihnen der Live-Stream der ARD kostenlos zur Verfügung. Die Veranstaltung dauert etwas mehr als drei Stunden.

Gäste beim heutigen Karneval in Köln 2025

Wie jedes Jahr sind einige prominente Rednerinnen und Redner für die Veranstaltung, die bereits am 19. Febrauar aufgezeichnet wurde, angemeldet. Neben den Redebeiträgen gibt es natürlich auch diverse musikalische Einlagen. Folgende Gäste sind bei der TV-Ausstrahlung am 3. März 2025 laut Programm mit von der Partie:

Die Redebeiträge präsentieren:

Guido Cantz

Bernd Stelter, „Der Sitzungspräsident“ alias Volker Weininger

Marc Metzger alias Dä Blötschkopp

Ingrid Kühne

Achnes Kasulke

J.P. Weber

Martin Schopps

Das Kölner Dreigestirn

Musikalische Auftritte gibt es unter anderem von:

Bläck Fööss

Brings

Höhner

Kasalla

Paveier

Cat Ballou

Kempest Finest

Mätropolis

Karneval 2025 in Köln: Wiederholung der Fernsehsitzung

Wenn Sie keine Zeit haben, die Liveübertragung des Karnevals in Köln zu sehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Veranstaltung im Nachhinein noch anzuschauen. Zuerst einmal gibt es eine Wiederholung im Fernsehen. Der Sender WDR zeigt die Festlichkeit am späten Abend um 23.15 Uhr. Außerdem haben Sie die Option, die ARD-Mediathek zu nutzen und dort den Karneval flexibel nachzuholen.

Was bedeutet eigentlich Rosenmontag?

Wahrscheinlich leitet sich der Begriff vom Westmitteldeutschen „rosen“ ab, was so viel wie „toben“ oder „rasen“ heißt. Damit beutetet Rosenmontag ursprünglich „wilder“ oder „toller“ Montag. Das hat scheinbar erst einmal nichts mit Rosen zu tun. Doch die erste belegte Erwähnung des Begriffs gab es in Köln kurz nach 1830. Damals hielt das Organisationskomitee der Kölner Karnevalsumzüge seine Generalversammlung jeweils am Montag nach dem Kirchenfeiertag Lätare ab. Dieser Feiertag bezeichnet in katholischen Gebieten den vierten Fastensonntag und wird auch „Rosensonntag“ bezeichnet. Der Papst weihte an diesem Tag bis 1967 die „goldene Rose“. In dieser Herleitung hat der Begriff Rosenmontag also vielleicht doch mit Rosen zu tun.