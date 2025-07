„Kaulitz & Kaulitz“ Staffel 3 bestätigt: Was ist zu den neuen Folgen bekannt?

In der Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ gewähren Bill und Tom Kaulitz seltene Einblicke in ihr Leben zwischen L.A.-Villa, Bandalltag mit Tokio Hotel und familiären Turbulenzen. Staffel eins zeigte die beiden Brüder auf Tour, bei Videodrehs und im Dauer-Clinch mit ihrer Umgebung. Staffel zwei legte nach – mit Liebeskummer, einem Wasserschaden und Konflikten hinter der Bühne. Was als private Doku begann, ist längst zur festen Größe bei Netflix geworden. Jetzt steht Staffel 3 in den Startlöchern.

Netflix hat die Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ um eine dritte Staffel verlängert. Die Ankündigung erfolgte am Dienstag, 8. Juli 2025, über den offiziellen Instagram-Kanal der Plattform. In einem kurzen Video zeigen sich Tom und Bill Kaulitz erneut vor der Kamera und verkünden die Fortsetzung. Bill beginnt mit den Worten: „Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei: The party never stops! Gib den Leuten, was sie wollen!“ Tom ergänzt: „Staffel 3 Kaulitz & Kaulitz!“ und erklärt weiter: „Das wird deine Staffel!“ Bill reagiert mit einem Seitenhieb: „Endlich mal. Wir haben auch genug Tom gesehen!“ Die Brüder geben zudem bekannt: „Wir sind schon am Drehen.“

„Kaulitz & Kaulitz“: Dreharbeiten laufen bereits

Die Serie dokumentiert seit 2024 das Leben der Kaulitz-Zwillinge zwischen Los Angeles, Deutschland und den Stationen ihrer Band Tokio Hotel. Bereits Staffel eins, deren Dreharbeiten im Sommer 2023 begannen, erschien im Juni 2024 bei Netflix. Direkt im Anschluss startete die Produktion der zweiten Staffel, die zwischen Sommer 2024 und Februar 2025 entstand. Deren Premiere erfolgte am 12. Juni 2025, der weltweite Netflix-Start am 17. Juni 2025. Dementsprechend könnte man im Sommer 2026 mit Staffel drei der Reality-TV Serie rechnen.

Laut einer Mitteilung von Netflix vom 28. April 2025 begleitet Staffel 2 die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz erneut durch ihr Leben zwischen Hollywood Hills und deutscher Heimat. Thematisiert werden unter anderem ein Wasserschaden im Haus, Liebeskummer, Streit zwischen den Brüdern und eine Konzertabsage. Die Serie zeigt auch die laufende Tour von Tokio Hotel und Einblicke hinter die Kulissen. Netflix fasst die zweite Staffel mit den Worten zusammen: „The Party Must Go On – auch, wenn im Paradies mal dunkle Wolken aufziehen.“

„Kaulitz & Kaulitz“: Start - Wann kommt Staffel 3?

Die dritte Staffel hat noch keinen Starttermin. Auch inhaltlich gibt es bisher keine konkreten Hinweise. Sobald es weitere Infos gibt, reichen wir sie an dieser Stelle nach. Unter dem Instagram-Beitrag äußerten Fans unterschiedliche Wünsche. Einige forderten mehr Einblicke in den Alltag von Tokio Hotel, andere hofften auf Entwicklungen in Bill Kaulitz’ Liebesleben. Einzelne Kommentare nahmen Bezug auf mögliche Begegnungen mit Marc Eggers und äußerten den Wunsch nach neuen Beziehungsansätzen für Bill.

Die Ankündigung kam kurz nach Veröffentlichung der zweiten Staffel. Netflix begründete die schnelle Entscheidung mit dem Erfolg der bisherigen Folgen. In dem Ankündigungspost heißt es: „Naaaaaa, da habt ihr Mäuse doch alle drauf gewartet. „Kaulitz & Kaulitz“ Staffel 3 ist bestätigt!!! Nur auf Netflix.“

Das Format bleibt Teil des Reality-TV-Portfolios von Netflix und wird weltweit exklusiv über die Plattform verfügbar sein.