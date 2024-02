Kein Bergdoktor letzte Woche: Warum läuft Folge 5 erst am Donnerstag?

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, kam keine neue Bergdoktor-Folge im ZDF. Über die Gründe und wann der nächste Sendetermin ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Eingefleischte Bergdoktor-Fans müssen stark sein: Am Donnerstag, 8. Februar 2024, kam keine neue Folge aus Ellmau. Was stattdessen zur Primetime im ZDF lief und wann die fünfte Folge "Lebenswege" der 17. Staffel "Der Bergdoktor" ausgestrahlt wird, lesen Sie in diesem Artikel.

Kein Bergdoktor letzten Donnerstag: Was war der Grund?

Wenn eine neue Staffel von "Der Bergdoktor" im ZDF läuft, wird im Normalfall jede Woche eine neue Folge ausgestrahlt. Doch es kann vorkommen, dass ein Sendetermin aufgrund aktueller Ereignisse verschoben wird. So war das auch erst kürzlich der Fall: Als die deutsche Handballnationalmannschaft im Januar 2024 bei der EM auf Island traf, musste "Der Bergdoktor" vom beliebten Sendeplatz zur Primetime weichen.

Und auch diese Woche musste "Der Bergdoktor" für eine andere Sendung Platz machen. Denn am 8. Februar 2024 war Weiberfastnacht. Und das ZDF zeigte daher an dem Abend die Karnevalssitzung "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung".

Kein Bergdoktor letzten Donnerstag: Wann wird Folge 5 von Staffel 17 ausgestrahlt?

Für Bergdoktor-Fans bedeutet das noch eine Woche zusätzliche Wartezeit. Denn Folge 5 "Lebenswege" der 17. Bergdoktor-Staffel wird erst am Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Wer so lange nicht warten kann, kann sich die aktuelle Folge jedoch in der ZDF-Mediathek kostenfrei ansehen. Die Sendetermine stehen im Übrigen bereits für die gesamte Staffel fest.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht aller Folgen

Die Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Übrigens: Drei Bergdoktor-Stars verlassen die Sendung. Und auch Andrea Gerhard alias Linn Kemper ist bald nicht mehr Teil der Serie. Ein anderer Bergdoktor-Liebling wird hingegen bald sein Glück bei der RTL-Show "Let's Dance" probieren.