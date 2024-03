Keine neue Folge von "Let's Dance" an Karfreitag: Was läuft stattdessen?

An Karfreitag 2024 entfällt die übliche Ausstrahlung von "Let's Dance", doch stattdessen läuft eine Highlight-Show namens "Magic Moments". Wir haben alle Infos.

" Let's Dance" 2024 fällt an Karfreitag aus, doch RTL bietet allen Tanzfans eine Alternative zur üblichen Live-Show. Freitags ist normalerweise "Let's Dance"-Zeit, aber aus Respekt vor dem stillen Feiertag wird es keine neue Folge geben. Somit haben die Kandidatinnen und Kandidaten von "Let's Dance" eine Woche länger Zeit zum Üben. Dennoch müssen Tanzbegeisterte nicht auf ihren wöchentlichen Tanzspaß im TV verzichten.

Doch was erwartet die Zuschauer in der Sonderausgabe am Karfreitag 2024? Wir verraten es Ihnen hier im Artikel.

Heute am 29.3.24 keine neue Folge von "Let's Dance"

Am Karfreitag wird keine Liveshow von "Let's Dance" ausgestrahlt, um den stillen Feiertag zu respektieren und das allgemeine Tanzverbot in Deutschland zu beachten.

Was ist der Grund für das Tanzverbot am Karfreitag? Der Karfreitag markiert in der christlichen Tradition den Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Als Gedenktag für diesen bedeutsamen Moment gilt er als Tag der Trauer und wird daher als stiller Feiertag betrachtet. Gläubige Christen nutzen diesen Tag ursprünglich für religiöse Besinnung und Zurückhaltung. Aus Respekt vor dieser Tradition sind Tanzen und laute Musik gesetzlich verboten.

"Let's Dance" 2024: "Die Magic Moments der Profis" heute im TV und Stream

Trotzdem erwartet Tanzfans ein besonderer TV-Abend: RTL übernimmt die Übertragung und zeigt ab 20.15 Uhr das Special "Let's Dance - Die Magic Moments der Profis". Hier stehen die Profitänzer des Wettbewerbs im Rampenlicht und teilen ihre denkwürdigsten Momente aus 16 Staffeln "Let's Dance". Unter der Moderation von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich präsentieren die Profis ihre persönlichen Highlights und erzählen Geschichten aus ihrer Zeit bei der Show.

Die "Magic Moments" sind somit ein emotionaler Rückblick auf die besonderen Momente, die die Profis auf dem Tanzparkett erlebt haben. Von bewegenden Aufführungen bis hin zu lustigen Pannen bietet dieses Special einen Einblick in die Geschichte von "Let's Dance" und die persönlichen Erfahrungen der Profis.

Im Vorjahr fanden die "Magic Moments" Ende April statt. Dabei wurde beispielsweise eine bewegende Performance der späteren Siegerin Anna Ermakova, zu dem Song "Behind Blue Eyes", gezeigt. Zu diesem thematisierte die junge Frau ihre persönliche Familiengeschichte. Besonders berührend war ihr Fokus auf die Herausforderungen, die mit ihrer ungewollten Berühmtheit als uneheliches Kind der Tennislegende Boris Becker einhergingen. Jury-Mitglied Motsi Mabuse war von dieser Performance so sehr berührt, dass sie Tränen in den Augen hatte.

"Let's Dance" 2024: Wann läuft die nächste Live-Show?

Nach dem Karfreitag wird die reguläre Staffel 17 von "Let's Dance" fortgesetzt. Die nächste Live-Show ist für den darauffolgenden Freitag geplant, dem 5. April 2024. Hier werden die verbleibenden zehn Tanzpaare erneut ihr Können unter Beweis stellen müssen, um in die nächste Runde schafft. Bisher haben bereits einige prominente Persönlichkeiten die Show verlassen müssen, darunter Comedienne Maria Clara Groppler, Unternehmer Tillman Schulz, Model Eva Padberg und Sängerin Lina Larissa Strahl.