Staffel 8 von "Kitchen Impossible" 2023: Sendetermine und alle Infos

Seit Februar läuft die neue Staffel von "Kitchen Impossible" 2023. Wissenswertes rund um Sendetermine, Sendezeit und Gewinner gibt es hier.

2023 wird wieder der Kochlöffel bei " Kitchen Impossible" geschwungen. In Staffel 8 nimmt es der Sternekoch Tim Mälzer gleich wieder mit mehreren Konkurrenten auf. Ziel ist es, bestimmte Gerichte eines ansässigen Kochs nach zu kochen - und dies an den unterschiedlichsten Orten der Welt sowie unter erschwerten Bedingungen. Eine Zutatenliste gibt es nicht - das Rezept muss selbst herausgefunden werden. Lediglich Schmecken und Riechen ist erlaubt. Am Ende urteilt eine einheimische Jury.

Besonders an Staffel 8 ist, dass eine gesamte Folge in den USA ausgetragen wird. Außerdem nimmt es Tim Mälzer erstmals in zwei Folgen mit zwei Personen auf.

Möchten Sie gerne mehr zu "Kitchen Impossible" 2023 erfahren? Wann sind die Sendetermine von Staffel 8? Wann sind die Sendezeiten? Wir haben die Infos für Sie zusammengetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Sendetermine und Sendezeit von "Kitchen Impossible" 2023, Staffel 8

Wie in den vergangenen Staffeln zuvor wird auch Staffel 8 von "Kitchen Impossible" 2023 immer sonntags um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen sein. Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge. Insgesamt wird es acht neue Episoden geben. Um sich einen Überblick der Folgen machen zu können, haben wir Ihnen hier eine Übersicht verlinkt:

Folge 1 am 12. Februar 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 2 am 19. Februar 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 3 am 26. Februar 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 4 am 5. März 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 5 am 12. März 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 6 am 19. März 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 7 am 26. März 2023, 20.15 Uhr, VOX

Folge 8 am 2. April 2023, 20.15 Uhr, VOX

Das sind die Duelle bei "Kitchen Impossible" 2023

Hier haben wir für Sie eine Übersicht der Duelle von Staffel 8:

12. Februar 2023: Tim Mälzer vs. Die Stembergs

Mälzer: Lahr (Badner Land), San José ( Costa Rica )

Die Stembergs: Gordes ( Frankreich ), Malmö ( Schweden )

Mälzer: (Badner Land), ( ) Die Stembergs: Gordes ( ), ( ) 19. Februar 2023: Tim Mälzer vs. René Frank

Mälzer: Maiori ( Italien ), San Sebastián ( Spanien )

René Frank : Verviers ( Belgien ), Porto ( Portugal )

Mälzer: Maiori ( ), ( ) : ( ), Porto ( ) 26. Februar 2023: Tim Mälzer vs. Thomas Bühner

Mälzer: Marbella ( Spanien ), Gardone Riviera ( Italien )

Thomas Bühner : Zürich ( Schweiz ), Ho-Chi-Minh-Stadt ( Vietnam )

Mälzer: ( ), ( ) : ( ), ( ) 5. März 2023: Tim Mälzer vs. Elif Oskan & Markus Stöckle

Mälzer: London ( Großbritannien ), Unterthingau ( Landkreis Ostallgäu )

Elif Oskan & Markus Stöckle : Wien ( Österreich ), Singapur ( Singapur )

Mälzer: ( ), ( ) Elif Oskan & : ( ), ( ) 12. März 2023: Tim Mälzer vs. Philipp Vogel

Mälzer: Nürnberg , Edinburgh ( Schottland )

Vogel : Stavanger ( Norwegen ), Sokobanja ( Serbien )

Mälzer: , ( ) : ( ), Sokobanja ( ) 19. März 2023: Tim Mälzer vs. Graciela Cucchiara

Mälzer: Mele ( Italien ), Buenos Aires ( Argentinien )

Cucchiara : Barcelona ( Spanien ), Kdyně ( Tschechien )

26. März 2023 USA-Edition ( Tim Mälzer vs. Edi Frauneder)

Mälzer: Jackson Heights ( New York City ), Kansas City ( Missouri )

Frauneder: Washington (District of Columbia), New Orleans ( Louisiana )

Mälzer: ( ), ( ) Frauneder: Washington (District of Columbia), ( ) 02. April 2023: Best Friends-Edition ( Tim Mälzer vs. Tim Raue vs. Hans Neuner )

Tim Mälzer vs. Hans Neuner : Kreta ( Griechenland )

Tim Raue vs. Hans Neuner : München

Das sind die Gewinner bei "Kitchen Impossible" 2023

Da es bei "Kitchen Impossible" am Ende jeder Folge einen oder mehrere Gewinner gibt - entweder Tim Mälzer oder die Herausforderer - möchten wir Ihnen diese an dieser Stelle nennen.

Gewinner Folge 1: Tim Mälzer

Gewinner Folge 2: Tim Mälzer

Gewinner Folge 3: Thomas Bühner

Gewinner Folge 4: Elif Oskan & Markus Stöckle

Gewinner Folge 5: Philipp Vogel

"Kitchen Impossible" 2023: Übertragung und Wiederholung von Staffel 8

Die Sendetermine sowie die Sendezeit von "Kitchen Impossible" 2023 bleiben wie gehabt. Ebenso die Übertragung und Wiederholung. Die neuen Folgen werden beim Privatsender VOX zu sehen sein. Los geht es immer sonntags um 20.15 Uhr. Parallel gibt es einen Stream bei RTL+.

Wer sonntags verhindert ist, hat trotzdem die Möglichkeit die Episoden zu verfolgen. Eine Wiederholung gibt es bei RTL+, was in der Regel sieben Tage nach der Erstausstrahlung kostenlos möglich ist. Wenn Sie die Koch-Show später in der Wiederholung sehen möchten, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Das sind die Köche von "Kitchen Impossible" 2023, Staffel 8

Viele fragen sich nun, wer die Köche von "Kitchen Impossible in Staffel 8 sind. Damit Sie nichts verpassen, haben wir Ihnen hier eine Übersicht mit den Köchen zusammengestellt:

Walter Stemberg

Sascha Stemberg

René Frank

Thomas Bühner

Elif Oskan

Markus Stöckle

Philipp Vogel

Philip Rachinger

Graciela Cucchiara

Edi Frauneder

Tim Raue

Hans Neuner

Das ist Tim Mälzer im Porträt

Tim Mälzer ist ein deutscher Koch, Autor, Moderator und Unternehmer. Geboren wurde er am 22. Januar 1971 in Elmshorn in Schleswig-Holstein. Während seiner Karriere als Koch war er schon in mehreren Restaurants tätig. Beispiele hierfür sind "Das Weiße Haus" am Museumshafen in Övelgönne, "Bullerei" in Hamburg, "Hausmann’s" im Düsseldorfer Flughafen oder "Die gute Botschaft" in Hamburg. Auch im Fernsehen hat Tim Mälzer schon viel Erfahrung. Er wirkte z.B. bei folgenden Sendungen mit: "Kochen bei Kerner" (ZDF), "Die Koch-Arena" (Vox) oder "Mälzer kocht" (ARD).