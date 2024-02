"Kitchen Impossible" 2024: TV-Koch Tim Mälzer im Porträt

"Kitchen Impossible" 2024: Vox zeigt Staffel 9 des Kochduells mit Tim Mälzer. Seine bisherigen Sendungen? Sein Alter? Hier zeichnen wir Ihnen das Porträt des beliebten Herd-Helden.

Tim Mälzer will wieder einmal seine Gegner am Herd in die Schranken weisen: Es wird Staffel 9 seines Koch-Duells auf den Monitore der Nation geben. Was wissen wir über ihn? Hier kommt sein Porträt.

Den Start der neuen Folgen wurde laut Sendeterminen von "Kitchen Impossible" auf den 25. Februar 2024 um 20.15 Uhr gelegt. Die Übertragung von "Kitchen Impossible" übernimmt wie üblich der Sender VOX. Von diesem Datum an läuft die Show immer sonntags um dieselbe Zeit - zur Primetime. Alle Folgen stehen bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung im Premium-Bereich des Streaming-Anbieters RTL+ zum Abruf bereit.

"Kitchen Impossible" 2024: Tim Mälzer im Porträt - Alter, Geburtsort, Größe

Der Entertainer am Herd hat viele Talente: Er ist Koch, TV-Moderator, Unternehmer und Kochbuchautor. Hier ein paar seiner Eckdaten:

Geburtstag: 22. Januar 1971

Geburtsort: Elmshorn ( Schleswig-Holstein )

( ) Sternzeichen: Wassermann

Größe: 1,78 m

Tim Mälzer wurde als Sohn eines Kaufmanns geboren. Nach seinem Abi an der Johannnes-Brahms-Schule in Pinneberg wurde er zunächst Zivi und arbeitete in einer Klinik. Anschließend machte er eine Kochlehre im renommierten Hamburger Hotel InterContinental. Das konnte er aber noch deutlich toppen, denn nach der Gesellenprüfung wechselte er ins Ritz in London - seit undenklichen Zeiten Maßstab für Nobelhotels rund um den Globus.

Nach mehreren anderen Stationen jobbte er im Londoner "Neal Street Restaurant" des Starkochs Gennaro Contaldo, der schon damals ein in Großbritannien prominenter Fernsehkoch war. Dabei lernte er auch den seinerzeit noch unbekannten Koch Jamie Oliver kennen. Nach seiner Rückkehr in die Heimat arbeitete er in den Hamburger Restaurants "Tafelhaus" von Christian Rach, im "Café Engel" und im "Au Quai".

Später eröffnete er diverse eigene Restaurants. Einige Stationen von Tim Mälzer als Gastronom:

"Das Weiße Haus " am Museumshafen Övelgönne

" am Museumshafen "Oberhafenkantine" in Hamburg

"Bullerei" in Hamburg

"Hausmann’s" im Frankfurter Flughafen und in der Düsseldorfer Altstadt

und in der Düsseldorfer Altstadt "Hausmann’s" im Düsseldorfer Flughafen

"Die gute Botschaft" in Hamburg

Welche Sendungen mit "Kitchen Impossible"-Star Tim Mälzer liefen schon im TV?

Den meisten dürfte Tim Mälzer allerdings nicht in seiner Rolle als Wirt, sondern als kochender Entertainer im Fernsehen ein Begriff sein. Ab Dezember 2003 moderierte er auf Vox die nachmittägliche Kochsendung "Schmeckt nicht, gibt’s nicht". Die Show wurde 2004 und 2007 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. 2007 wechselte Mälzer in das Abendprogramm des Senders und präsentierte dort die Sendung "Born to Cook".

Wo haben wir ihn sonst noch gesehen - oder gehört?

"Kochen bei Kerner" ( ZDF )

) "Die Koch-Arena" (Vox)

"Dittsche" ( WDR )

) " Mälzer kocht" ( ARD )

kocht" ( ) Im Animationsfilm "Ratatouille" von Pixar spricht Mälzer den Souschef Horst

Ab dem 15. November 2019 moderierte Tim Mälzer die Kochsendung "Ready to beef!" auf Vox, in der sein Kollege Tim Raue die Gerichte bewertet. 2020 war er Teilnehmer bei "Grill den Henssler". Mit Steffen Henssler ist er auch seit September 2021 in der Show "Mälzer und Henssler liefern ab" zu sehen. 2022 lief ein etwas anderes Kochprojekt im Tim Mälzer im TV: In "Zum Schwarzwälder Hirsch" begleitete er 13 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Down Syndrom, die einen Monat lang in der Gastronomie arbeiteten.

Auch fremdgegangen ist Tim Mälzer schon: Im April 2021 übernahm er für eine Folge die Moderation der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert". Außerdem konnte sich der Koch 2023 einen Traum erfüllen und eine Mini-Rolle beim "Großstadtrevier" übernehmen. Dort spielte er einen Verkehrs-Rüpel, der die Polizei anpöbelt. In einem Statement distanzierte er sich anschließend von der Meinung dieser (fiktiven) Person.

Tim Mälzers Auszeichnungen

Der Ausnahme-Koch hat sich seinen Erfolg hart erarbeiten müssen. Nach all seinen Arbeits-Stationen im In- und Ausland war das Managen diverser Restaurants ein enormer Kraftakt. Hinzu kamen über die Jahre hinweg immer weitere Auftritte in TV-Kochshows wie "The Taste" oder "Die Höhle der Löwen", die viel seiner sowieso schon knapp bemessenen Zeit in Anspruch nahmen. Doch schlussendlich hat sich die ganze harte Arbeit für Tim Mälzer ja auch gelohnt. Das gilt nicht nur in finanzieller Hinsicht: Auch andere haben seine großen Leistungen anerkannt und ihm wurden entsprechend auch einige Preise verliehen. Diese ziehen sich durch alle Etappen seiner Karriere und sind ein Beleg dafür, dass er das, was er macht, auch richtig macht. Im Folgenden sehen Sie eine kleine Übersicht der Ehrungen, die der Star-Koch im Laufe seines Schaffens angesammelt hat: