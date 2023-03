"Kitchen Impossible" 2023: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Kitchen Impossible" läuft 2023 mit Staffel acht im TV oder Stream. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos zu Wiederholung und Übertragung.

Gegen Ende des Winters dürfen Fans von gutem Essen sich freuen: Die beliebte Koch-Sendung " Kitchen Impossible" kommt mit Staffel acht wieder ins Fernsehen. Tim Mälzer misst sich wieder mit einigen Spitzenkoch-Kollegen, in insgesamt acht Folgen, die ab Februar diesen Jahres ausgestrahlt werden.

Sie möchten wissen, wie Sie die neue Staffel sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung für Sie zusammengefasst.

"Kitchen Impossible" 2023: Übertragung im TV und Stream

Mit acht neuen Folgen zeigt der Free-TV-Sender Vox wieder eine weitere Staffel von "Kitchen Impossible". Am Sonntag, den 12. Februar 2023 ist die Kochshow in die neue Staffel gestartet. Aktuell wird wöchentlich eine weitere Folge ausgestrahlt, immer pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr im Abendprogramm.

Können Sie solange nicht warten, macht das gar nichts, denn auf RTL+ werden die einzelnen Folgen jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf der Plattform zum Vorabansehen hochgeladen.

Sendung verpasst? Ganze Folgen von "Kitchen Impossible" in der Wiederholung

Sie haben eines der Koch-Duelle der neuen Staffel von "Kitchen Impossible" bei der Ausstrahlung im Free-TV verpasst? Dann müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn Sie müssen dennoch nicht darauf verzichten. Auf RTL+ stehen die einzelnen Folgen nicht nur vorab zur Verfügung, sondern auch noch nach der TV-Ausstrahlung.

RTL+ hieß früher TV Now. Hier lassen sich Shows, Filme und Serien von RTL und verwandten Sendern im "Live-Stream" sehen. Außerdem gibt es ganze Folgen als Wiederholung - so wie bei "Kitchen Impossible" 2023. Es wird eine kostenlose Free-Version angeboten oder alternativ RTL+ Premium für 6,99 im Monat und RTL+ Max für 12,99 Euro (Stand: 19.03.23, Quelle: RTL+). Bei den Premium-Modellen gibt es laut Anbieter bei einer Kündigung eine Frist von 30 Tagen.

Staffel acht von "Kitchen Impossible": Das sind die Köche

Insgesamt elf Köche sind bei der neuen "Kitchen Impossible"-Staffel mit von der Partie und stellen sich der Herausforderung, Tim Mälzer zu besiegen. Hier eine Übersicht für Sie:

Walter Stemberg

Sascha Stemberg

René Frank

Thomas Bühner

Elif Oskan

Markus Stöckle

Philipp Vogel

Graciela Cucchiara

Edi Frauneder

Tim Raue

Hans Neuner

Diesmal gibt es mehrere Besonderheiten. Zum einen gibt es eine Folge, die komplett in den USA gedreht wurde. Zum anderen muss Tim Mälzer gleich zweimal nicht gegen einen, sondern zwei Köche auf einmal antreten. Das sind zum einerseits das Vater-Sohn Duo Stemberg, die dabei auch gleich die Staffel eröffnen, andererseits das Paar Elif Oskan und Markus Stöckle.

Die letzte Folge ist die sogenannte "Best Friends Edition". Wie schon im Vorjahr treten in einem Dreierduell Tim Mälzer und zwei seiner engen Freunde gegeneinander an. Wie schon im Vorjahr ist Tim Raue wieder mit dabei, der dritte im Bunde ist diesmal Hans Neuner.