"Kitchen Impossible" 2024: Übertragung von Staffel 9 im TV und Stream

In Staffel 9 von "Kitchen Impossible" warten auf Tim Mälzer neue Kontrahenten und neue Herausforderungen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Seit 2016 läuft " Kitchen Impossible" schon mit Tim Mälzer im TV. 2024 ging die Sendung jetzt in die neunte Runde. Wie gewohnt werden die Zuschauer und Zuschauerinnen mit acht neuen Folgen versorgt. Von Estland über Österreich und Portugal bis nach Kenia und Japan testen sich die Köche in diesem Jahr durch die kulinarischen Welten. In dieser Staffel wurden außerdem drei "Specials" angekündigt. Es soll neben einer "Baltic-Edition" und einer "Hamburg-Edition" auch eine "Best-Friends-Edition" geben. In dieser tritt der TV-Koch gleich gegen zwei Kontrahenten auf einmal an.

In allen anderen Episoden bleibt das Prinzip gleich. Jede Folge gibt es einen anderen Profi-Koch gegen den Tim Mälzer antritt. Die Köche reisen getrennt von einander an Orte, die der jeweils andere ausgesucht hat. Auf die Profis wartet irgendwo in der Welt eine schwarze Box mit einer lokalen Spezialität. Beide versuchen diese dann so genau und gut wie möglich nachzukochen. Der Haken dabei: Keiner von beiden hat eine genaue Zutatenliste. Sowohl die Zutaten als auch die Zubereitung müssen die Köche herausschmecken und sich dabei auf ihre Intuition verlassen. Am Ende entscheidet eine Jury, welcher Koch das Duell gewinnt. Die Jury besteht dabei jedoch nicht aus Profis sondern aus kritischen Stammgästen des jeweiligen Lokals.

Tim Mälzer und die Sendung "Kitchen Impossible" wurden 2017 sogar mit dem deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" ausgezeichnet. Wo wird "Kitchen Impossible" 2024 im TV und Stream übertragen? Alle Infos haben wir hier für Sie.

"Kitchen Impossible" 2024: Übertragung im TV und Stream

Die neunte Staffel begann am Sonntag, 25. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf Vox. Seitdem gibt es laut offiziellen Sendeterminen von "Kitchen Impossible" jede Woche eine neue Folge. Die letzte Episode läuft dann am 21. April 2024. Unter den Köchen sind in dieser Staffel unter anderem Richard Rauch, Stefan Wiesner und Alexander Hermann. Einige von ihnen sind bereits in vergangenen Staffel gegen Tim Mälzer angetreten und damit erprobte Gegner.

Neben der Übertragung im linearen TV-Programm auf Vox wird "Kitchen Impossible" auch im Stream auf RTL+ gezeigt. Hier können die Zuschauer und Zuschauerinnen die Sendung parallel zur TV-Ausstrahlung online verfolgen.

Ganze Folgen von "Kitchen Impossible" Staffel 9 in der Wiederholung

Eine offizielle Wiederholung der einzelnen Folgen von "Kitchen Impossible" im linearen TV-Programm ist aktuell nicht geplant. Wer eine Folge verpasst hat und sie trotzdem im Nachgang anschauen möchte, muss sich auf den Streaminganbieter RTL+ verlassen. Die Sendung kann man hier nicht nur parallel zur TV-Übertragung ansehen, sondern auch zu jedem späteren Zeitpunkt. Mindestens sieben Tage nach der Erstausstrahlung sind die Folgen kostenlos auf der Streamingplattform abrufbar. Danach ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Dieses kostet aktuell 6,99 Euro pro Monat (Stand März 2024). Das RTL+ Premium Abo lässt sich monatlich kündigen. Auch andere Sendungen von Tim Mälzer wie "Die Höhle der Löwen" 2024 kann man hier ansehen. (lob)