"Kitchen Impossible" 2024: Start, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 9

Eine neue Staffel von "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer startet im Februar. Wann ist der genaue Start und wie sehen die Sendetermine von Staffel 9 aus?

Im Februar 2024 startet die neunte Staffel von " Kitchen Impossible". Die Kochshow rund um den TV-Koch Tim Mälzer geht in diesem Jahr mit acht neuen Folgen an den Start. Das Konzept der Sendung ist nach wie vor recht einfach erklärt: In jeder Folge tritt Tim Mälzer gegen einen anderen Sterne- oder TV-Koch an. Ziel ist es, eine lokale Spezialität möglichst gut nachzukochen - und das ohne die genaue Zutatenliste. Eine Jury bewertet dann beide Gerichte und kürt einen Gewinner.

An dem Prinzip der Show wird sich auch in Staffel 9 nichts ändern. Das besondere in dieser Staffel ist, dass sich Tim Mälzer in gleich drei "Specials" beweisen muss. Wann ist der Start der neunten Staffel und wie sind die genauen Sendetermine von "Kitchen Impossible" 2024? Alle Infos zu den aktuellen Folgen finden Sie hier.

"Kitchen Impossible 2024": Start von Staffel 9

Wie bereits erwähnt beginnt die neue Staffel von "Kitchen Impossible" bereits im Februar. Am Sonntag, dem 25. Februar 2024, läuft die erste Folge auf VOX. Von da an gibt es wöchentlich neue Episoden der Kochshow zu sehen.

"Kitchen Impossible 2024" Staffel 9: Die Sendetermine

Wie auch in Staffel 8 gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer in der aktuellen Staffel acht neue Folgen. Ab dem 25. Februar 2024 laufen die Folgen immer sonntags um 20.15 Uhr auf VOX. In den acht Folgen verstecken sich außerdem drei "Specials". Am 24. März 2024 gibt es eine "Baltic-Edition", am 7. April 2024 eine "Hamburg-Edition" und am 14. April 2024 gibt es in der "Best Friends Edition" ein dreifaches Duell. Hier finden Sie einen Überblick über alle Sendetermine der neunten Staffel:

Folge 1: Sonntag, 25. Februar 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 2: Sonntag, 3. März 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 3: Sonntag, 10. März 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 4: Sonntag, 17. März 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 5: Sonntag, 24. März 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 6: Sonntag, 7. April 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 7: Sonntag, 14. April 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 8: Sonntag, 21. April 2024, 20.15 Uhr, VOX

"Kitchen Impossible 2024" Staffel 9: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung von "Kitchen Impossible" der einzelnen Folgen wird wie gewohnt sonntags auf VOX stattfinden. Parallel dazu gibt es aber auch einen Stream auf RTL+. Wer eine Abo für den Streamingdienst hat, kann die Folgen außerdem auch im Nachgang noch unbegrenzt streamen.

Die Köche bei "Kitchen Impossible 2024" Staffel 9

Die Köche bei "Kitchen Impossible" wechseln, abgesehen vom Host Tim Mälzer wöchentlich. In zwei Folgen treten sogar gleich zwei Profis gleichzeitig gegen Mälzer an. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Köche der neunten Staffel:

Richard Rauch

Hans Jörg Bachmeier

Bachmeier Stefan Wiesner

Anton Schmaus

Matthias Diether

Edi Frauneder

Alexander Herrmann

Tobias Bätz

Juan Amador

Lukas Mraz

"Kitchen Impossible 2024" Staffel 9: Tim Mälzer

Bereits seit 2016 steht Tim Mälzer im Mittelpunkt von "Kitchen Impossible". Jedes Jahr stellt er sich neuen Herausforderungen und vor allem neuen Kontrahenten. "Kitchen Impossible" war jedoch nicht sein erster Auftritt als TV-Koch. Im Jahr 2003 startete er die Sendung "Schmeckt nicht, gibt's nicht", die noch bis zum Jahr 2007 im TV lief. Auch bei "The Taste" war Tim Mälzer bereits als Coach zu sehen. Der heute 53-Jährige wurde im Jahr 2017 außerdem für "Kitchen Impossible" mit dem deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" ausgezeichnet.

Im Frühjahr soll übrigens auch eine neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2024 bei VOX an den Start gehen. Den genauen Termin hat der Sender jedoch noch nicht veröffentlicht. (lob)