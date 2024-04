"Kitchen Impossible" 2024: Wer hat gewonnen gestern am 31. März 2024?

Am 31. März 2024 trat Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible" gegen Cornelia Poletto an. Wer hat in Folge 6 gewonnen und wer sind die Kandidaten in Folge 7?

Gestern, am 31. März 2024, lief eine neue Folge " Kitchen Impossible" im TV. Dieses Mal stellten sich Tim Mälzer und seine Herausforderin Cornelia Poletto gegenseitig Aufgaben. Jeder der beiden muss an zwei Orten die Spezialität eines lokalen Kochs möglichst perfekt nachkochen. Eine Zutatenliste oder das Rezept haben die Spitzenköche dafür nicht, die Profis müssen sich einzig und alleine auf ihre Sinne verlassen. Was ist in der Folge gestern passiert und wer hat schlussendlich gewonnen? Alle Infos zu Folge 6 lesen Sie hier.

"Kitchen Impossible: Gewinner in Folge 6

Für Tim Mälzer geht es in der aktuellen Folge in die Schweiz und nach Italien. In der Schweiz wird er von Claudia Poletto erstmal auf ein Surfbrett gestellt. Danach folgt dann aber natürlich auch die kulinarische Challenge. In der mysteriösen Box findet Tim Mälzer Capuns, ein traditionelles Graubünder Gericht. Bei dem Krautwickel-Gericht geht es nicht nur um die richtige Wickeltechnik sondern auch um die richtige Füllung. Neben Capuns befindet sich in der Box auch noch ein Rehmedaillon in einem Totentrompetenmantel. Italien scheint dann für Tim Mälzer erstmal ein Heimspiel zu sein. Laut eigener Aussage sei er der "beste italienische Koch außerhalb Italiens". In Modena trifft er auf Köchin Anna Maria Barieri, sie vereint in ihren Gerichten Moderne und Tradition. Für die beiden italienischen Gerichte bekam Tim Mälzer am Ende 7,6 Punkte und für seine Kreation aus der Schweiz 7,8. Damit erzielte er insgesamt 15,4 Punkte.

Für Cornelia Poletto geht es in der aktuellen Folge zuerst nach Berlin. In Berlin erwartet sie dann die erste Herausforderung. Sowohl der Umgang mit der indische Aromenküche als auch der Umgang mit dem Tandoori-Ofen müssen gelernt sein. Claudia Poletto soll Chicken Raj Kachori ganz ohne Rezept nachkochen. Danach geht es für die Köchin nach Norwegen. Dort erwarten sie Angeln, offenes Feuer und kein Strom. Bei dem ursprünglich dänischen Koch Brian Bojsen kommt sie in der Natur Norwegens beim Kochen über offenem Feuer an ihre körperlichen und kulinarischen Grenzen. Besonders schwierig für sie sind die starken Kontraste in dem Fischgericht. Für dieses bekommt sie von den Testessern im Durchschnitt 6,9 Punkte. Für das Chicken Raj Kachori bekam sie 5,9 Punkte. Insgesamt liegt sie damit bei 12,8 Punkten und in Folge 6 gewinnt wieder der Host des Formates, Tim Mälzer.

"Kitchen Impossible 2024: Kandidaten in Folge 7

In der nächsten Folge wartet eine Special-Edition auf die Zuschauer und Zuschauerinnen. In der Hamburg-Edition lädt Tim Mälzer den Profikoch Edi Frauneder in seine Heimatstadt Hamburg ein. Edi Frauneder wurde in Wien geboren und ist ein österreichischer Koch und Gastronom. Jetzt stellt er sich bei "Kitchen Impossible" 2024 neuen Herausforderungen in Hamburg.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible" 2024?

Laut offiziellen Sendeterminen von "Kitchen Impossible" läuft die nächste Folge am Sonntag, dem 7. April 2024. Übertragen wird "Kitchen Impossible" 2024 wie immer um 20.15 Uhr auf VOX. Die letzte Folge für diese Staffel wird am 14. April 2024 ebenfalls um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. (lob)