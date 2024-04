"Kitchen Impossible" am 14. April 2024: Das ist der Gewinner in Folge 7

Alle Informationen zum Gewinner der siebten Folge der neunten Staffel von "Kitchen Impossible" 2024 finden Sie hier.

Noch in der sechsten Folge der aktuellen Staffel von "Kitchen Impossible" 2024 konnte Tim Mälzer nicht gegen Edi Frauneder siegen. Am 14. April stand er neuer Konkurrenz gegenüber - dieses Mal sogar im Doppelpack. Alexander Herrmann und Tobias Bätz, die mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet sind, standen in der Folge am 14. April dem TV-Koch Mälzer gegenüber. Doch wer konnte die Folge gewinnen? Hatte Mälzer eine Chance gegen ein Duo?

Hier finden Sie alle Informationen zur siebten Folge von Staffel 9 der Kochsendung " Kitchen Impossible" und wer diese am Ende der Folge gewonnen hat.

Sendetermine von "Kitchen Impossible" 2024

"Kitchen Impossible" 2024: Gewinner in Folge 7

Laut den Sendeterminen von "Kitchen Impossible" 2024 ist seit dem Start der Staffel immer sonntags eine neue Folge zu sehen. Auch am Sonntag, dem 14. April 2024, gab es eine neue Folge der beliebten Kochsendung. Tim Mälzer stand hierbei gleich zwei anderen Köchen gegenüber - Alexander Herrmann und Tobias Bätz. Üblicherweise stehen die Kandidaten pro Folge immer zwei Herausforderungen gegenüber. Sie müssen jeweils an zwei verschiedenen Orten in einem lokalen Betrieb die Jury von ihrem vorgegebenen Gericht überzeugen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt die Folge. Doch da Mälzer dieses Mal gleich zwei Konkurrenten hat, gestaltet sich der Wettbewerb ein wenig anders. Denn während er zwei verschiedene Orte aufsuchen und zwei Gerichte kochen muss, geht es für Alexander Herrmann und Tobias Bätz jeweils an einen Ort, wo sie jeweils ein Gericht vorbereiten müssen.

Los ging es für Mälzer in Antwerpen in Belgien. Dort musste er gegrillten Hummer mit gedämpftem Muschel-Flan und einem Schwertmuschelsalat vorbereiten. Das Gericht ist ein Rezept von Nick Bril. Für diese Leistung ergatterte er 7,3 Punkte. Währenddessen ging die Reise für Alexander Herrmann nach Paris. Zwiebelsuppe oder Foie gras? Falsch gedacht. Zu Kochen gab es nämlich ein Gericht aus verschiedenen Teilen Vorderasiens und des Nahen Ostens. Kibbeh sind mit Hackfleisch und Zwiebeln gefüllte Bulgurklöße, die entweder frittiert oder gekocht werden. Allerdings konnte Herrmann für diese Leistung gerade mal 4,6 Punkte erhalten.

Für Mälzer heißt es dann ab nach Bonn, wo ihn schon seine nächste Aufgabe erwartet - eine Rehkeule mit Blumenkohl und Zwiebeln. Da er 2023 zum Ehrenjurymitglied der Wahl zum Koch des Jahres ernannt wurde, musste er den Hauptgang des Siegermenüs nachkochen. Seine Leistung erbrachte ihm gerade mal 5,2 Punkte. Tobias Bätz reiste währenddessen nach Bourges, wo er gleich zwei Rezepte für ein Gericht nachkochen musste. Für seine Leistung mit Tarte Tatin und Cassoulet ergatterte er 7,7 Punkte.

Am Ende steht der Gewinner fest. Das Duo verliert mit nur knappen 0,2 Punkten weniger gegen Mälzer. Er kann sich nämlich mit 12,5 Punkten als Gewinner von Folge 7 krönen.

"Kitchen Impossible" 2024: Das sind die Kandidaten in Folge 8

Die nächste und somit die finale Folge der neunten Staffel von "Kitchen Impossible" ist für den 21. April 2024 angesetzt. Die Spezialausgabe wird ein Duell von gleich drei Köchen sein - Tim Mälzer, Juan Amador, und Lukas Mraz.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible"?

Für die Übertragung der Kochsendung ist Vox zuständig. Auch das Finale der Sendung wird auf Vox übertragen werden. Hier finden Sie die Infos rund um die nächste Folge auf einen Blick: