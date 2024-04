"Kitchen Impossible" am 7. April 2024: Wer hat in Folge 7 gewonnen?

Alle Informationen zu Folge 7 von "Kitchen Impossible" 2024 und wer in der Folge gewonnen hat, finden Sie hier.

In der Spezialausgabe von der 9. Staffel von " Kitchen Impossible" ist das Motto "Kochen bei Freunden". TV-Koch Tim Mälzer steht dem Koch Edi Frauneder in Hamburg gegenüber. Dieser wird von Mälzer mit einer der berüchtigten schwarzen Boxen quasi überrascht. Nichtsahnend nimmt Edi Frauneders an Mälzers Podcast "Fiete Gastro" teil und rechnet nicht mit der Box, die ihm am Ende des Podcasts erwartet.

Edi Frauneder kommt ursprünglich aus Österreich und lebt in New York City. Mälzer stand ihm bereits in dessen Heimat in den USA gegenüber, doch nun treffen sie in Mälzers Revier aufeinander. Doch wie konnte er sich gegen Mälzer beweisen? Welche Gerichte wurden gekocht? Und wer hat Folge 7 gewonnen? Hier erfahren Sie alle Details zur Folge und dem Gewinner.

"Kitchen Impossible" 2024: Gewinner in Folge 7

Die Spezialausgabe von "Kitchen Impossible" nimmt die Zuschauer mit zu der Heimat von Tim Mälzer: Es geht nach Hamburg, wo der TV-Koch aufgewachsen ist. Außerdem zeichnet sich die Folge mit einer Regeländerung aus: zum ersten Mal in der Geschichte der Kochsendung werden die Punkte der ersten beiden Challenges direkt ausgezählt.

Nachdem er die schwarze Box findet, muss sich Edi Frauneder einem Gericht von Marcel Stut stellen. Dieser ist der Inhaber von "Batu", einem Sternerestaurant aus Hamburg, welches die moderne chinesische Küche serviert. Frauneder muss Baos mit Pak Choi-Shitake-Füllung und Nudeln mit Szechuan Ragout so originalgetreue wie möglich nachkochen. Für diese Leistung erhält er ganze 7 Punkte. Währenddessen steht Mälzer vor der Herausforderung einer besonderen Hamburger Spezialität: das Franzbrötchen. Dafür begibt sich Tim Mälzer ins Café Luise. Er ist ein großer Fan des Gebäcks und hat sogar eine eigene Franzbrötchencreme. Doch trotz seiner Vorliebe für dieses Gericht und seiner sturen Art, endet die Runde nicht gut für Mälzer, der sich weigert das Gericht überhaupt erst zu probieren. Somit macht er einen Fehler, denn durch die Geschmacksprobe hätte er den Sauerteig im Mehl herausschmecken können. Er ergattert für seine Leistung gerade mal 3,1 Punkte.

In der zweiten Runde geht es für den österreichischen Koch ins Restaurant Rolin. Frauneder findet sich in Mälzers erster Arbeitsstätte in Pinneberg wieder und wird von Mälzers Freund Marc Ostermann begrüßt. "Es ist der Ort, wo ich meine Leidenschaft für die Gastronomie entdecken konnte", sagt Mälzer. Das Gericht, das Frauneder zaubern muss, ist eines von Mälzers Favoriten: das gefüllte Perlhuhn mit Ratatouille Soße dazu gebackene Polenta. Für diese Leistung kann er gerade mal 4,8 Punkte gewinnen. Auch Mälzer steht einer weiteren Aufgabe gegenüber. Er muss Pasta Krabbe nach dem Originalrezept von Freund Fabio Haebel aus der "XO Seafoodbar" nachkochen. Haebel ist der erste Sternekoch von St. Pauli und erwartet Mälzer in seinem "kulinarischem Wohnzimmer". Die Runde endet mit 6,7 Punkten für Mälzer.

Nach den zwei Runden steht der Gewinner fest. Ob Tim Mälzer gedacht hätte, dass er in seiner Heimatstadt scheitern würde? Wahrscheinlich nicht. Der Punktestand zeigt das Ergebnis: Am Ende ist Edi Frauneder der Gewinner der Folge.

"Kitchen Impossible" 2024: Das sind die Kandidaten in Folge 8

In der nächsten Folge gibt es gleich zwei Konkurrenten für Tim Mälzer. Dieser wird dann gegen Alexander Herrmann und Tobias Bätz, die ein Team bilden, antreten. Während das Duo jeweils eine kulinarische Herausforderung zu meistern haben wird, wird Mälzer wie üblich zwei Challenges gegenüber stehen.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible" 2024?

Laut den Sendeterminen der Sendung ist die nächste Folge der 9. Staffel von "Kitchen Impossible" 2024 für den 15. April 2024 angesetzt. Die Übertragung von "Kitchen Impossible" findet immer sonntags auf VOX statt. Außerdem gibt es gleichzeitig einen Stream zur Sendung auf RTL+. Wer ein Abo für den Streamingdienst hat, kann die Folgen auch im Nachhinein schauen. Hier finden Sie die nächsten Termine der Kochsendung auf einen Blick zusammengetragen: