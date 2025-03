„Kitchen Impossible“ 2025 mit Tim Mälzer: Start, Sendetermine und Übertragung von Staffel 10

Die 10. Staffel von „Kitchen Impossible“ startet Ende April 2025 und markiert das zehnjährige Jubiläum der beliebten TV-Show. In den letzten Jahren hat Tim Mälzer die Zuschauer immer wieder mit Koch-Challenges rund um den Globus begeistert. In Staffel 10 trifft Chefkoch Tim Mälzer wieder weltweit auf neue Herausforderer, darunter nicht nur Spitzenköche wie Jamie Oliver, sondern auch prominente Gäste wie Sido oder Marteria.

In „Kitchen Impossible“ stellt sich Tim Mälzer seit nun einem Jahrzehnt in jeder Folge einer neuen Herausforderung: Er muss unbekannte Gerichte unter erschwerten Bedingungen nachkochen, ohne Rezepte oder Zutatenlisten – nur mithilfe von Instinkt, Gaumen und Erfahrung. Diese Herausforderungen führen ihn um den gesamten Globus, von Europa über Asien bis hin nach Afrika.

Wohin reist der TV-Koch dieses Mal? Alle weiteren Infos zur Jubiläumsstaffel erfahren Sie hier im Artikel: Wann ist der Start? Wer ist dabei? Wie viele Folgen gibt es? Wann sind die Sendetermine? Wo läuft die neue Staffel im TV und Stream? Wir haben die Antworten dazu.

„Kitchen Impossible“: Start der 10. Staffel mit prominenten Teilnehmern

Die Jubiläumsstaffel beginnt Ende April dieses Jahres. Der genaue Starttermin der neuen Folgen erfolgt am 27. April 2025. Die Folgen laufen wie gewohnt sonntags im Free-TV. Zum Start der Staffel bleibt Tim Mälzer zunächst in Deutschland, wo er gegen den deutschen Sterne-Koch Philipp Vogel antritt. Danach geht es wieder in fremde Länder.

„Kitchen Impossible“ 2025: Sendetermine Staffel 10 - Wann laufen die Folgen?

Die neuen Folgen von „Kitchen Impossible“ sind ab dem 27. April 2025 immer sonntags um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen. Geplant sind insgesamt acht Folgen, womit es knapp zwei Monate wöchentlich einen neuen Sendetermin im Fernsehen gibt. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann die Folgen bereits eine Woche vorab online streamen.

Hier sind die einzelnen Sendetermine, die wöchentlich im Free-TV aufVOX laufen:

27.04.2025 Mälzer vs. Vogel

Tim Mälzer: Velbert (Deutschland), Köln (Deutschland)

Philipp Vogel: Köln (Deutschland), Odenthal (Deutschland)

04.05.2025 Mälzer & Contaldo vs. Poletto & Sgroi

Gennaro Contaldo & Tim Mälzer: Ischia (Italien), Sorrento (Italien)

Anna Sgroi & Cornelia Poletto: Motta Camastra (Sizilien), Turin (Italien)

11.05.2025 Mälzer vs. Klein

Tim Mälzer: Bad Goisern am Hallstätter See (Österreich), Mautern an der Donau (Österreich)

Martin Klein: Bad Goisern am Hallstätter See (Österreich), Tallinn (Estland)

18.05.2025 Mälzer & Marteria vs. The Duc Ngo & Sido

Tim Mälzer & Marteria: Santorini (Griechenland), Preze (Albanien)

The Duc Ngo & Sido: Gansbaai (Südafrika), Langebaan (Südafrika)

25.05.2025 Brugger vs. Hunger feat. Mälzer & Strohe

Sebastian Brugger: Göteburg (Schweden), Porto (Portugal)

Clara Hunger: Schützen am Gebirge (Österreich), Lège Cap Ferret (Frankreich)

01.06.2025 Best Friends Edition

Mario Lohninger vs. Edi Frauneder: NYC, Williamsburg (USA)

Tim Mälzer vs. Edi Frauneder: NYC, Manhattan Midtown (USA)

Tim Mälzer vs. Mario Lohninger: NYC, Manhattan (USA)

15.06.2025 Mälzer vs. Oliver

Tim Mälzer: London (England)

Jamie Oliver: London (England)

Tim Mälzer vs. Jamie Oliver mit Gennaro Contaldo als Aufgabensteller: London (England)

22.06.2025 Mälzer vs. Raue

Tim Mälzer: São Paulo (Brasilien), Kopenhagen (Dänemark)

Tim Raue: Santo André (Brasilien), Rio de Janeiro (Brasilien)

Übertragung: „Kitchen Impossible“ im TV und Stream sehen

Die 10. Staffel der Kochshow „Kitchen Impossible“ ist im Fernsehen weiterhin beim Sender VOX zu sehen, jeweils sonntags um 20.15 Uhr. Damit bleibt der TV-Sender weiter das Zuhause der Sendung. Zusätzlich können Sie die Show online über den Streaming-Dienst RTL+ abrufen. Eine Woche vor TV-Ausstrahlung sind die Folgen dort exklusiv verfügbar.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten zur Übertragung im Überblick:

Was? Staffel 10 von „Kitchen Impossible“

Wo? VOX (TV), RTL+ (Online)

Wann? Sonntags ab dem 27. April 2025, um 20.15 Uhr

Zahlen, Daten und Fakten zu zehn Staffeln „Kitchen Impossible“

Zehn Staffeln „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer haben neben zahlreichen kulinarischen Momenten auch einige interessante Daten und Fakten hervorgebracht. Immerhin läuft die Show mittlerweile seit 2016. Das Team um VOX und Mälzer hat anlässlich des Jubiläums einige Zahlen veröffentlicht, welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Hier folgen die interessantesten Infos aus zehn Staffeln „Kitchen Impossible“, inklusive aller Sonderausgaben:

Insgesamt gab es (mit Staffel 10) bisher 87 Folgen von „Kitchen Impossible“

Insgesamt wurden bisher 245 Ziele besucht

Insgesamt hat Tim Mälzer nach zehn Staffeln 37 Länder bereist

Tim Mälzer hat Gerichte von über 170 Köchen nachgekocht

Insgesamt wurden 773 Tage in allen 10 Staffeln gedreht

Insgesamt sind 66 Herausforderer und Herausforderinnen gegen Tim Mälzer angetreten

Von den 66 Kontrahenten waren 31 besternte Köche

Insgesamt konnte Tim Mälzer 43 Mal gewinnen (Staffel 10 nicht mitgerechnet)

Tim Mälzers Gewinnquote liegt nach 9 Staffeln bei 57,3 Prozent

Tim Mälzers höchste Wertung: 16,4 Punkte (Staffel 9, im Duell gegen Hans Jörg Bachmeier)

Tim Mälzers niedrigste Punktzahl für einen Gang: 0 Punkte (Staffel 5, Mälzer vs. Strohe, Mälzer in Taschkent (Usbekistan))

Tim Mälzers längste Siegesserie: 4 Sendungen (Staffel 9)