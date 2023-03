"Kitchen Impossible" 2023: Wer sind die Köche in Staffel 8?

"Kitchen Impossible" 2023: Welche Kochprofis trauen sich diesmal ins Duell mit Tim Mälzer? Wir nennen Ihnen die Köche in Staffel 8 von "Kitchen Impossible".

Haben Sie was anderes erwartet? " Kitchen Impossible" kehrt 2023 selbstverständlich völlig unbeschadet aus dem Bauchladen der RTL-Sendergruppe auf die Monitore von Vox und der konzerneigenen Streaming-Plattform RTL+ zurück, und zwar schon ab Februar - so jedenfalls wurden Übertragung und Wiederholung der beliebten Koch-Schlacht mit Tim Mälzer angekündigt. Kochen für das deutsche Fußball-National-Team, unter freiem Himmel am Steinofen oder auch - atmen Sie tief ein - im ersten Unterwasser-Restaurant Europas. Da geht es satte fünfeinhalb Meter unter Normalnull! Für Staffel 8 von "Kitchen Impossible" testet Tim Mälzer wieder mal sein Limit und überschreitet es sogar. In acht nagelneuen Folgen warten auch zwei neue Specials zu "Kitchen Impossible" auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Gegen welche Co-Stars wird Tim Mälzer den Kochlöffel erheben? Wir listen Ihnen seine Widersacher und Widersacherinnen hier auf.

"Kitchen impossible" 2023 - die Köche: Neun Männer und zwei Frauen treten gegen Tim Mälzer an

Hier kommen für Sie die persönlichen Daten und einige Infos zum beruflichen Werdegang:

Walter Stemberg

Geburtstag: 13. Januar 1951

Geburtsort : Neviges

: Asubildung: Gasthof Kuhs , Heiligenhaus

, Aktuelles Restaurant : Haus Stemberg

Sascha Stemberg

Geburtstag: 19. Juni 1979

Geburtsort : Velbert

: Ausbildung:Gasthof Kuhs , Heiligenhaus

, Aktuelles Restaurant : Haus Stemberg

René Frank

Geburtstag: 18. Dezember 1984

Geburtsort : Wangen im Allgäu

: Ausbildung: Turmschänke Eisenach bei Ulrich Rösch

bei Aktuelles Restaurant : CODA**

Thomas Bühner

Alter: 60 Jahre

Geburtsort : Riesenbeck , Hörstel ( NRW )

: , ( ) Ausbildung: Schweizer Haus ( Paderborn )

) Aktuelles Restaurant : "La Vie"*** in Osnabrück (2006-2018)

Elif Oskan

Geburtstag: 27. Juni 1989

Geburtsort : Gaziantep , Südanatolien ( Türkei )

: , ( ) Ausbildung: "Sonne", Küsnacht

Aktuelle Restaurants: Gül, Gül-Express

Markus Stöckle

Geburtstag: 24. März 1988

Geburtsort : Unterthinghau ( Allgäu )

: Unterthinghau ( ) Ausbildung: Restaurant M und M ( Allgäu )

M und M ( ) Aktuelles Restaurant : Rosi, Zürich

Philipp Vogel

Geburtstag: 9.Juli 1981

Geburtsort : Köln

: Ausbildung: Kochausbildung im Börsenrestaurant unter Erhard Schäfer . Wanderjahre in Deutschland , Großbritannien und China .

. Wanderjahre in , und . Aktuelles Restaurant : Orania. Berlin

Graciela Cucchiara

Geburtstag: 5. Februar 1957

Geburtsort : Buenos Aires , Argentinien

: , Ausbildung: Zunächst als Grafikerin für Cateringunternehmen, erst später wurde Kochen zu ihrem Beruf

Aktuelles Restaurant : Alimentari da Graciela (italienischer Feinkostladen mit warmer Theke)

Edi Frauneder

Geburtstag: 12. Juli 1977

Geburtsort : Wien

: Ausbildung: Bäckerei und Konditorei Frauneder , Wiener Gewerbefachschule und Kochschule

und Konditorei , Wiener Gewerbefachschule und Kochschule Aktuelle Restaurants: Schilling Restaurant & Bar, Taco Vista Island Bar & Grill Vienna , Catering: The Flying Schnitzel

Tim Raue

Geburtstag: 31. März 1974

Geburtsort : Berlin

: Ausbildung: Restaurant "Chalet Suisse ", Grunewald

"Chalet ", Aktuelle Restaurants:: tim raue** (seit 2012), Berlin . Außerdem weitere Restaurant-/Konzepte in Berlin , Potsdam , München , Konstanz und Dubai

Hans Neuner